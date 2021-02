Himki je čini se već digao ruke od Evrolige, a pitanje da li su i glavni finansijeri digli ruke od kluba kome je Komisija za finansije Evrolige izrekla privremenu zabranu registracije novih igrača. Ipak, sve to će košarkaši iz Podmoskovlja pokušati da sklone u stranu danas kada im u goste dolazi Baskonija.

"Vrlo su ozbiljna ekipa koja igra ozbiljnu košarku, što su i pokazali na nedavnim utakmicama u Kupu kralja, izgubivši od Barselone u samoj završnici. Imaju vrlo pristojan sastav, dobri su u preuzimanju, trče vrlo brzo u kontranapade, imaju visoke momke od 2,20 metara, koji veličninom mogu da uplaše rivala. Očekujem dobru igru, borićemo se", poručio je trener Himkija Andrej Maljcev.

Četvrtak , 18.00: (3,90) Himki (16,0) Baskonija (1,30)

Baski su ostali bez Kupa kralja, ali su i dalje u trci za plej-ofom Evrolige.

"Daćemo sve da budemo tamo. Utakmica protiv Himkija je naša prva šansa. Taj tim je napustilo mnogo zvezda, ostala je samo jedna - Šved. Ali sada igraju drugačije, bolje i više se bore. Šved je centralni deo te ekipe, dok njegovi saigrači poseduju kvalitet i iskustvo. Moramo da igramo agresivnije nego u našoj poslednjoj utakmici, da što bolje trčimo i postižemo lagane koševe", oprezan je Duško Ivanović, trener Baskonije koja je veliki favorit u ovom meču bez obzira na lepe reči crnogorskog stručnjaka o rivalu.

Veliki favorit je i Anadolu Efes Vasilija Micića protiv Olimpijakosa koji se nalazi u nizu od četiri evroligaška poraza.

"Olimpijakos je jak odbrambeni tim, sa Slukasom i Spanulisom kao liderima, Mekisikom koji lako rešava 'jedan na jedan', iskusnim Printezisom i atletskim sposobnostima. Čeka nas veoma važna utakmica u kojoj treba da nastavimo put do plej-ofa tako što ćemo kvalitetno koristiti loptu u napadu i odgovoriti čvrsto u odbrani", kaže trener Efesa Ergin Ataman.

Četvrtak 18.30: (1,25) Anadolu Efes (17,0) Olimpijakos (4,40)

Ni Olimpijakos nije ostao bez šansi za ulazak u osam najboljih u Evroligi, ali duel sa istanbulskim klubom je, kako je trener Jorgos Barcokas rekao, dobra šansa za njegove igrače da potvrde vrednost protiv jednog od najboljih ekipa u Evropi.

"Poseduju iskustvo, homogenost i talenat. Odlično su popunjem tim na svim pozicijama i igraju veoma dobro u poslednje vreme. Ne možemo svaki put da izmišljamo izgovore. Sigurno je samo da svim timovima nedostaju igrači. Papanikolau je za nas veoma važan igrač, a već neko vreme ga nema. Njegovo odsustvo treba da se pokrije iz tima. Herison je još jedan igrač koji bi mogao da igra na toj poziciji, pa moramo da koristimo neke trikove, ili da igramo sa tri beka, ili sa Vezenkovim na trojci", analizira sve solucije Barcokas.

Četvrtak 20.45: (1,60) Olimpija Milano (14,5) Makabi (2,55)

Takvih muka nema Šarunas Jaskevičijus koji sa Barselonom dočekuje Žalgiris, tim u kojem je najavio ogroman trenerski potencijal.

"Žalgiris je jedan od timova koji igra lepu košarku u Evroligi. Imaju karakter, iskusne igrače i znaju da se takmiče. Grigonis igra sjajnu sezonu i njegovi procenti su procenti igrača visokog nivoa. Odigrali smo dobru odbranu u Kaunasu. Oboje smo tamo igrali fizički meč, pa tako očekujem i sada", kazao je Jasikevičijus.

Nije Žalgiris doputovao sa velikom iluzijom u Barselonu, ali nije ni sa belom zastavom u meču protiv lidera Evrolige i svežeg vlasnika Kupa kralja .

"Barsa je vrlo dobra košarkaška ekipa sa sjajnim igračima i odličnim trenerom. Njihova odbrana je vrlo jaka, vrlo neprelazna. Imaju dužinu, veoma su agresivni i aktivni u odbrani. Čeka nas veliki izazov", kaže Martin Šiler, trener tima iz Kaunasa koji je na severoistok Španije doputovao sa peharom Kupa Litvanije.

Prethodnog vikenda je do nacionalnog kupa, i to veoma lako, stigla i milanska Olimpija. Ekipa Etorea Mesine koju čeka daleko teži posao protiv Makabija, ipak ne zadovoljava se samo time, već želi da se posle nekoliko decenija nađe na fajnal foru do koga će put biti lakši sa više pozicije u ligaškom delu. Trenutno je na trećem mestu sa samo porazom više od lidera Barse dok je Makabi u donjem delu tabele.

"Mnogo su bolja ekipa od onoga što njihov učinak pokazuje. Nekoliko utakmica su izgubili nesrećno. Trener Sferopulos ih je odlično uigrao. Samo samopouzdanje neće nam biti dovoljno za pobedu. Moramo da obratimo pažnju na svaki detalj. Srećni smo što se u tim vratio Vlada Micov, ali nažalost neće biti Džefa Bruksa i Zeka Ledeja", rekao je Mesina.

Četvrtak 21.00: (1,25) Barselona (17,0) Žalgiris (4,40)

Makabi će pobedu tražiti preko odbrane.

"Olimpija je druga u poenima po posedu, a takođe su i dobra odbrambena ekipa. Moramo da budemo koncentrisani da ih odbrambeno zaustavimo, ne dajući im šansu da poremete naš stil igre. Iako nismo igrali u Evroligi, održavali smo dobar ritam igrajući utakmice ​u nacionalnom šampionatu, pa mislim da nećemo imati problema sa vraćanjem u mečeve sa visokom energijom i koncentracijom", izjavio je Janis Sferopulos trener Makabija koji je zbog zabrane putovanja u Izraelu usled korona virusa poslednji meč u Evroliogi odigrao pre nepunih mesec dana, odnosno 26. januara u Istanbulu sa Fenerbahčeom koji je slavio 82:75.

EVROLIGA - 25. KOLO

Četvrtak

18.00: (3,90) Himki (16,0) Baskonija (1,30)

18.30: (1,25) Anadolu Efes (17,0) Olimpijakos (4,40)

20.45: (1,60) Olimpija Milano (14,5) Makabi (2,55)

21.00: (1,25) Barselona (17,0) Žalgiris (4,40)

Petak

18.45: (1,17) Fenerbahče (20,0) Alba (5,50)

20.45: (2,05) Asvel (13,5) Bajern (1,90)

20.45: (2,70) Crvena zvezda (14,5) Zenit (1,55)

21.00: (2,30) Valensija (14,5) Real Madrid (1,70)

Odloženo

CSKA - Panatinaikos