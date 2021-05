U poslednje tri godine Anadolu Efes je verovatno bio najbolji i najkonstantniji tim. U finalu 2019. bolji od njega bio je CSKA. Prošle godine je ostao praznih šaka onako kako je ostao. Ali, sada je uzeo šta mu pripada. Vasilije Micić je uzeo šta mu pripada. A u Šejnu Larkinu je MVP imao svesrdnu pomoć. Toliko su dobar tandem da su ih neki prozvali evropski „Splash brohers“ po uzoru na tandem Stef Kari – Klej Tompson.

Za uslove Evrolige to i jeste bila nadmoć u stilu pomenutog dvojca. Samo što učinak Micića i Larkina može da se posmatra značajno dublje od učinka u šutu za tri poena. Odlično sarađuju, pokrivaju se, pa nije iznenađenje što je Larkin potrčao Miciću u zagrljaj posle finalnog zvižduka. Srpski bek je vukao sve vreme u Kelnu, dao je po 25 poena i u polufinalu i finalu, a Larkin se probudio baš kada je bilo najvažnije.

Čak je i u momentima najveće sreće, dok je držao trofej posvećen najboljem igraču Fajnal fora, Micić ukazao poštovanje prema Larkinu.

"Teško je biti pametan sada. Naučio sam sada iz prošle utakmice da treba sačuvati nešto i za kraj utakmice. U finalu sam igrao pametnije. Larkin nas je držao u utakmici u prvom poluvremenu. Ali, da ne bude da smo samo mi zaslužni– čestitke i našim saigračima", rekao je Micić posle finala.

Nije Larkin bio škrt na rečima kada je Micić u pitanju. Jasno je i njemu ko je ove sezone bio glavni.

"Ekstremno sam ponosan na Vasu. Radio je zaista jako. Posvećen je ovoj igri. Neverovatno je za njega da je MVP sezon, a sada je i MVP Fajnal fora. Veoma sam srećan zbog njega. Zauvek ćemo deliti ovaj momenat ,zajedno sa našim saigračima. Znali smo da ćemo protiv Barse igrati mnogo minuta. Tako da smo morali da sačuvamo malo energije do kraja jer smo očekivali da će biti tesna utakmica", rekao je Larkin.

Njih dvojica su u finalu ubacili 46 od 86 poena Efesa.

Često je bio slučaj da šampion Evrolige postaje ekipa koja poseduje najbolji bekovski tandem u ligi. Još od Aleksandra Đorđevića i Predraga Danilovića, pa sve do Micića i Larkina. Bili su pravi motor svoje ekipe, a brojke, posebno Vasine, su za svako poštovanje.

Po 25 poena u polufinalu i finalu i to sve sa bremenom MVP priznanja posle čega sigurno nije bilo lako igrati. Pre Fajnal fora Micić je prosečno ubacivao 16,5 poena u proseku. Toliko je podigao lestvicu da je pobio većinu prethodnih rekorda. Ove sezone je oborio lični rekord i po indeksnim poenima na jednoj utakmici (44) i u datim poenima (37), asistencijama (13) ofanzivnim skokovima (2), ukradenim loptama (5), u skokovima (8)...

Sa druge strane, Larkin je možda podbacio u polufinalu, da se našalimo pa da kažemo da se "šlepao" uz Vasu, ali je zato u finalu povukao junački i da nije bilo njega, teško da bi Micić sam odveo Efes do trofeja prvaka Evrope. Amerikanac je zabeležio 21 poen, a posebno je bio važan njegov doprinos u drugoj četvrtini kada je vratio Pivare u život. I tako dao šansu Vasi da dokrajči moćnog, bogatog protivnika.

„Šejn Larkin je bio najbolji igrač Evrope u prethodne tri godine. Ove sezone je to Vasa Micić“, rekao je Ergin Ataman pred finale. I on je sam ispisao istoriju kao prvi turski trener koji je osvojio Evroligu, a to je zaslužio činjenicom da je stavio Larkina u prvu postavu posle lošeg polufinala. Poslao mu je poruku, a Amerikanac se odužio.

Da bi se stvari stavile u kontekst važno je istaći sledeći podatak: Anadolu Efes je u sezoni 2017/2018 bio poslednji na tabeli Evrolige. Kasnije je 2019. stigao do finala, a onda u Kelnu osvojio titulu.

"Neverovatno mi je laknulo. Tri dugačke godine... Došli smo ni iz čega. Niko nije znao ko smo. Bili smo autsajderi. Ali pokazali smo da vredimo", poentirao je Larkin.

Pitanje od milion dolara je da li bi Anadolu Efes i prošle sezone uzeo titulu Evrolige. Jeste bio favorit, jeste bio u najboljoj formi, ali to niko sada ne može da zna.

"Svi me hvale za igre iz prošle sezone. Sve je to u redu, ali igra se za trofeje. Kao profesionalac želiš da ideš kući da trofejem. Možete da kažete da je trebalo da osvojimo Evroligu već prošle sezone, da smo zaslužili. Ali sada smo ovde i osvojili smo ga. Niko nam to sada ne može oduzeti. Ni Kovid sa otkazivanjem sezone ni ništa drugo. Mi smo šampioni i to nam niko ne može oduzeti", ushićen je bio Larkin.

Jasno je da i Micić i Larkin kvalitetom prebacuju nivo Evrolige. Larkin je u karijeri nastupao za Dalas, Njujork Nikse, Bruklin i Boston u sezoni 2017/2018. I najveći problem mu nije bila visina od 183 centimetra. A, upravo je u tom parametru oduvek video Vasinu šansu da se pokaže u NBA ligi.

O Miciću u NBA ligi govorio je pre tačno dve godine.

"Vasa može da igra u NBA, ako to želi. To samo zavisi od onoga šta želi u svojoj karijeri. U NBA je to mnogo drugačije nego u Evropi. Ja imam iskustva sa time. U NBA igraš 15 do 20 minuta. Nekad imaš loptu u rukama, ali tvoj primarni posao neće biti da šutiraš mnogo, driblaš, praviš pik'en rol, jer imaš igrače kao što su Harden i Stef Kari koji imaju loptu u rukama sve vreme. Moraš da naučiš da igraš bez lopte. On je ove godine pokazao potencijal da može da bude zvezda u Evropi u narednim godinama. Ne kažem da neće imati priliku da u NBA ima non-stop loptu u posedu, ali samo kažem da je situacija mnogo teža na osnovu onoga kako se radi ovde. On ima talenat, veličinu i sposobnost da igra u NBA", jasan je tada bio Amerikanac. I bio je u pravu.

Na sve pomenuto, dodao je i da mu je Micić jedan od najboljih prijatelja, što objašnjava da su njih dvojica sve vreme radili kao pravi tandem, kao braća, a ne kao rogovi u vreći.

Sada je došlo vreme da je Micić prevazišao Šejna i da je vreme da se otisne preko bare i oproba u NBA ligi. Možda je bilo vreme za to i prošle godine, ali čitav splet okolnosti je uticao na to da Vasa odradi još jednu sezonu u Efesu i ispostavilo se da je tako najbolje. Preći će Atlantik “mirne duše” kao osvajač Evrolige, kao MVP Evrolige i MVP Fajnal fora. Osvojio je sve.

I tako oduševio i saigrača iz reprezentacije Bogdana Bogdanovića.

"Čestitam mom Vasi osvajanje Evrolige!!! Znaš za šta je sada vreme”, napisao je Bogdan posle finala Evrolige i jasno ukazao na to koji je sledeći korak za Micića.

Pravac NBA.

???? La Casa De Papel Helsinki ???? MVP Vasilije Micic ???? #F4Glory #EuroLeague pic.twitter.com/24mK15bKUX — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 30, 2021