Evroligom u sezoni na izmaku dominira ćirilica!

Posle Vladimira Lučića i Vasilija Micića elitno klupsko takmičenje objavilo je i treće ime sa liste idealne petorke za takmičarsku 2020/21, a na njoj se našlo ime još jednog igrača sa srpskim korenima - Nikola Mirotić.

Španski reprezentativac je apsolutno zasluženo na listi posle još jedne dominantne sezone u elitnom takmičenju. Drugi prosečni indeks korisnosti u celom takmičenju (19,6), četvrti u skokovima (5,8), osmi u poenima (15,5) i petnaesti u prosečnom broju ukradenih lopti (1,2). I sve to je radio uz strašne procente šuta – 60,2 odsto iz igre, 42,2 odsto za tri i 86,8 odsto sa linije slobodnih bacanja. Samo su još šestorica igrača imala ovakve procente, s tim što je Mirotić jedini sa preko 100 šuteva u svakoj kategoriji.

Mirotićev prosečni indeks korisnosti na 40 minuta košarke je 30,6 što je najbolji parametar u Evroligi ove sezone. Osim toga, Mirotić je vodio Barselonu do prvog mesta u ligaškom delu sezone, iako se u četvrtfinalnoj seriji protiv Zenita malo izgubio, ali uspešno je savladana prepreka u vidu Zenita iz Sankt Peterburga.

On je epitet igrača kola poneo već u prvom mesecu takmičenja zahvaljujući indeksu korisnosti 27 u zasad jedinom meču koji je počeo s klupe. Bilo je to u Barsinom trijumfu na gostovanju Baskoniji rezultatom 72:71. Zatim je poneo i titulu igrača marta uz prosečan indeks korisnosti 26,8 gde je Barsu vodio do svih pet pobeda. Mirotić je tada beležio 20 poena, sedam skokova, dve asistencije i 1,3 ukradene lopte.

Zanimljivo, ovo je Mirotićev prvi put da je imenovan u idealnu petorku Evrolige. U sezonama 2012/13 i 2013/14 bio je član druge petorke, tada kao igrač Real Madrida. Takođe je izabran i za zvezdu u usponu 2011. i 2012. godine.

