Spisku na kojem se nalaze Olimpijakos, Asvel, Crvena zvezda, Baskonija, Panatinaikos, CSKA, Makabi i Himki, izabranici Igora Kokoškova večeras su dopisali Zenit i tako nastavili impresivnu seriju. Niz evroligaških pobeda Fenerbahče je nastavio protiv Zenita (92:84) i tako deveti uzastopni put slavio u prestižnom takmičenju.

Razgoropađeni domaćin duel je dočekao u fenomenalnoj formi i sa ciljem da u istom ritmu nastavi i protiv ruskog predstavnika, međutim gosti su dali sve od sebe da skupo prodaju kožu u Istanbulu te je pitanje pobednika rešeno tek u završnici susreta.

Na krilima raspoloženog Nanda de Koloa koji je upisao 24 poena Fener je diktirao tempo tokom većeg dela utakmice, ali je Zenit u poslednjoj deonici uspeo da vrati neizvesnost i čak stigne do plus pet. Vođstvo gostiju uticalo je da se izabranici Igora Kokoškova probude, serijom poena stignu do dvocifrenog vođstva i trasiraju put do novog slavlja.

Uz De Koloa izvanredno veče u redovima domaćina imao je Marko Gudurić koji je postigao 19 poena uz pet trojki iz sedam pokušaja, dok je na drugoj strani zapažen učinak ostvario Vil Tomas sa 21 poenom.

Trijumf nad direktnim rivalom u borbi za Top 8 fazu turskom klubu je doneo 14. slavlje u 24 utakmice, dok je Zenit i trećim uzastopnim porazom ostao na 13 pobeda u 22 duela.

Fenerbahčeu sledi dve nedelje odmora u Evroligi, a potom nastavak izazova među kojima je prvi gostovanje Albe zakazano za 19. februar. Kad je Zenit u pitanju, ruski tim će na parket dva dana ranije kad u Sankt Peterburgu gostuje Panatinaikos u zaostalom susretu 6. kola.

EVROLIGA - 24. KOLO

Četvrtak

Barselona - Efes 86:88

/Mirotić 24 - Micić 26/

Valensija - CSKA 84:84, posle dva produžetka 105:103

/Prepelič 22, Kalinić 22 - Džejms 37/

Petak

Fenerbahče - Zenit 84:75

/De Kolo 24 - Tomas 21/

20.00: (1,30) Olimpijakos (16,0) Panatinaikos (3,90)

20.30: (1,35) Bajern (16,0) Alba (3,50)

20.45: (2,70) Asvel (14,5) Milano (1,55)

21.00: (1,35) Real Madrid (16,0) Baskonija (3,50)

***kvote su podložne promenama