Partizanova sezona u Jadranskoj ligi praktično je izgubljena. Desetim porazom otplovile su lađe za plej-of, pa tako Parnom valjku ostaje nada da se kroz Evrokup obezbedi plasman u Evroligu, što neće biti nimalo lak posao.

Igokea je i drugi put ove sezone dobila Partizan u direktnom okršaju, zahvaljujući boljem izboru šuta i većoj smirenosti u ključnim momentima, a trener crno-belih Sašo Filipovski kaže da je premali izbor raspoloženih strelaca odlučio susret u korist gostiju...

“Nismo zaustavili ono što je trebalo da zaustavimo, a to je kreacija Klemonsa koji nam je zadavao velike probleme. Pogađao je za tri poena, nalazio je dodavanjima centre, na njemu smo loše odigrali odbranu, a on je razigravao ekipu. U napadu smo imali problema sa egzekucijom. To što smo pohvatali lopti u napadu nismo iskoristili, a imali smo i previše igrača bez poena. Na pozicijama pet i jedan pogotovo, a mnogo su nam nedostajali ti poeni, kao i bolja forma više igrača. Zaslužena pobeda Igokee“, izjavio je Filipovski.

Pre nešto više od 24 časa Partizan je smenio sportskog direktora Nikolu Lončara, koji je platio danak svim promašajima na transfer pijaci. Na novinarsko pitanje da li treba očekivati nove promene u timu slovenački trener je uzvratio direktno:

“Posle svakog poraza traže se promene u timu. A tim je toliko promenjen, da je izgubio svoj identitet. Sada nam preostaje da zapnemo iz sve snage i izvučemo što se može izvući. Da dovodimo nove igrače za Evrokup ne možemo više, ono što smo tražili nismo mogli da potpišemo. Tako da – to što imamo, imamo. Nije više samo do menjanja igrača, jer svako nov ko dođe mora da se uigrava određeno vreme. Vraćaš se dva koraka unazad da bi spremio ekipu. Iskreno, na tržištu i nema mnogo igrača oko kojih se klubovi tuku, da možemo da ih dovedemo“.

Nikola Janković večeras nije odigrao ni minut, a razlog je - prehlada. Njegove minute iskoristio je Erik Mika koji je meč završio sa 15 poena...

“Imamo tri petice, a Janković je bio bolestan i u petak nije trenirao. Prehlada je u pitanju. Odlučio sam da dam minute Miki koji nam je mnogo pomogao, baš kao protiv Lokomotive u sredu i bio je najbolji centar tima. Vil Mozli je za 19 minuta na parketu imao nula poena“, rekao je Filipovski i dodao:

“Mika je odigrao dobro, pomagao je, skakao je i na pozicijama četiri i pet smo imali poene. Ali, spoljna linija osim Pejdža nije niko imao poena“.

A, zašto je Partizan imao nekoliko igrača bez poena?

“Utakmica protiv Lokomotive je uzela mnogo emocija. Zašto nula poena – ne znam. Imali smo dosta čistih situacija, hrabro smo uzimali te šuteve, što se i tražilo. Ali, nismo pogodili“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com