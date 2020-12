Plejmejker Partizana Nemanja Gordić nadomak je transfera u Mornar iz Bara, nezvanično saznaje Mozzart Sport. Pregovori su u završnoj fazi.

On je s velikim uspehom nastupao u Crnoj Gori kao igrač Budućnosti u dva navrata - od 2005. do 2010, odnosno od 2016. do 2019. godine. Ipak, najviše se pamte njegove role iz sezone 2017/18 kada je sa Plavima osvojio Jadransku ligu i tada bio imenovan za najkorisnijeg igrača finalne serije. Kasnije je sa podgoričkim klubom zaigrao Evroligu.

Podsetimo, Gordić je bio na radaru Unikahe iz Malage zajedno sa Tejlorom Ročestijem, ali do saradnje nije došlo. Mornar je još letos bio zainteresovan za Gordića, ali se on ipak tada odlučio za nastavak saradnje s Parnim valjkom.

Iskusni plejmejker rodom iz Mostara je u Partizan stigao na leto 2019. posle insistiranja Andree Trinkijerija. U prvoj sezoni beležio je 9,4 poena i 3,3 asistencije u Evrokupu, odnosno 8,8 poena i 4,6 završnih dodavanja u Jadranskoj ligi. Pre šest meseci produžio je saradnju sa crno-belima do kraja takmičarske 2020/21. Ove sezone je na 6,7 poena i 2,6 završnih dodavanja u Evrokupu, te 10,1 poen i 3,6 asistencija u regionalnom takmičenju.

U slučaju da se Gordićev transfer u Mornar realizuje, na raspolaganju Mihailu Pavićeviću biće od 14. kola Jadranske lige, jer će tada da bude dozvoljena registracija igrača među klubovima iz regionalnog takmičenja.

Piše: Đorđe MATIĆ

