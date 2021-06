Emotikoni, čestitke, šale, čak i malo zadirkivanja. Sve to se nalazi u grupnom četu šestorice srpskih igrača u NBA ligi, sudeći prema rečima Bogdana Bogdanovića.

I stvarno je teško zamisliti kako je "grmelo" na tom mestu kada je Nikola Jokić bio zvanično odabran za najboljeg košarkaša NBA lige.

Jokić je postao prvi centar koji je došao do MVP nagrade još od Šakila O´Nila u sezoni 1999/2000.

Još važnije, postao je prvi Srbin kome je tako nešto pošlo za rukom.

"Mislim da nije očekivao nagradu. Možete i njega da pitate", kaže Bogdan Bogdanović.

Ali, potom je objasnio zbog čega je Nikola zaslužio veliku nagradu.

"Kako je samo igrao u Srbiji, bio je dete koje se igralo sa košarkom. Izađe na parket i onda se šali sa vama na parketu. Nekad je pravio pokrete koji deluju traljavo. Ali sada je sve zaokružio: veštinu, talenat da doda bez gledanja, luda dodavanja koja nikada niste videli, pokrete kada igra leđima na postu. Drugačiji je. Popeo se na potpuno drugačiji nivo i mislim da to niko nije očekivao. Sigurno motiviše svu decu u Srbiji. Najbolji je dokaz da nije važno to kako si rangiran i da sve to nije bitno kada kreneš da treniraš košarku. Samo treba da treniraš i da radiš stvari u pravom smeru", rekao je Bogdanović.

Poznato je da je Jokić kao 41. pik drafta iz 2014. godine postao najslabije rangiran košarkaš koji je stigao do MVP nagrade. Reči Bogdanovića da je malo ko mogao da očekuje ovakav uspeh Jokića potvrđuje i Boban Marjanović, košarkaš Dalasa, bivši saigrač Nikole iz Mege.

"Nikola je sjajan momak. Znam ga kada se pojavio i igrali smo u istom timu. Ja sam igrao peticu, on četvorku. Čak je i tada posedovao sadašnje veštine, bio je zaista dobar. Sav taj potencijal, svi ti lepi potezi, pokreti, razmišljanje, sva ta dodavanja koja sada deli u Denveru... Neverovatan je", kaže Marjanović.

Ističe najviši srpski košarkaš u NBA koliko mu je drago što je Nikola izabran za najboljeg, ali i koliko to znači celoj našoj zemlji.

"Znao sam da će biti neko jednog dana. Stvarno sam znao jer sam bio upoznat sa načinom razmišljanja, kako igra, kako pravi fenomenalne odluke u teškim momentima. I on je moj prijatelj. Tako sam ponosan na njega. Mnogo ovo znači i za Srbiju. Znači mnogo i za moju zemlju i za mene. Nikola mi je jedan od najbližih prijatelja. Ne pričamo baš svakog dana, ali smo često na vezi. Znači to mnogo njemu, meni, našoj zemlji, da imamo MVP najjače lige na svetu. Fenomenalna je stvar što je osvojio nagradu", rekao je Marjanović.

Pored Jokića, Bogdanovića i Marjanovića, na zajedničkom četu se nalaze i Nemanja Bjelica, Aleksej Pokuševski i Alen Smailagić. Takođe, oni se takmiče i u mnogim online igricama.

"Svi smo navijali za njega. Odradio je posao. Prvi je iz naše zemlje kome je tako nešto pošlo za rukom. To je nešto posebno. Radio je mnogo i dokazao da ima iza sebe MVP sezonu", rekao je Bogdanović.

Pokušao je Marjanović da objasni kako je Jokić uspeo da napravi toliki napredak i skok u igri.

"Njegova mentalna priprema da odigra pravi potez u svakom momentu je ono što pretvara dobrog igrača u sjajnog košarkaša. Poseduje on i dribling i dodavanje i šut, ali taj deo inteligencije da odigra uvek pravi potez je neverovatan. To ga čini MVP-jem", rekao je Marjanović.