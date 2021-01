Čekao je Partizan meč u Morači da vidi da li je njegovo stanje bliže meču protiv Borca ili Trenta, ali novi poraz mu je dokazao gde je. Da tu mnogo toga ne štima, te da dosta toga treba da se menja. Crno-belima ostaje samo teoretska šansa za plej-of Jadrana, pa je realno da će se okrenuti u potpunosti Evrokupu, pa i stvaranju tima za sledeću sezonu. Jer je sada slika mnogo jasnija.

Vidno je da nedostaje konstantnosti mnogim igračima iz ovog sastava, da „tim“ ne funkcioniše kao tim, da neki pojedinci nemaju pravi potencijal i kvalitet da bi nosili dres Partizana, ali i da trener Sašo Filipovski nije unapredio rezultate koliko se to očekivalo od njega.

Vlado Šćepanović je ostavio ekipu na skoru 2-2 u ABA ligi, potom je Milivoje Lazić izgubio meč u Laktašima, da bi Filipovski do sada zabeležio skor 4-5 (jednu pobedu je Partizan ostvario za zelenim stolom, protiv Primorske).

Do sada je bilo više nego dovoljno vremena da svako pokaže šta može, a moramo da podsetimo da ni budžet za ovu sezonu nije tako mali da bi crno-beli trenutno bili na skoru 7-8 na Jadranu, a zapravo na 6-8 kada se gledaju odigrane utakmice. I imaju dovoljan budžet sa kojim u najmanju ruku ne bi trebalo da gube utakmice više nego što dolaze do pobeda. A to je upravo ono što se događa od starta oktobra do danas.

Ivanović došao glave Partizanu, plej-of samo teorija za Parni valjak

Partizanova ekipa nema onaj identitet koji se kod crno-belih baštinio i prenosio s generacije na generaciju. Deluje često bezlično, sa povremenim bleskovima kao što je to bilo protiv Trenta, mada se odmah znalo da italijanska ekipa nije pravi reper i pokazatelj.

Dolazak Džoša Perkinsa jeste podigao Partizan, Uroš Trifunović je u Morači odigrao dobru rolu i pokazao da ima talenta, Zagorac je konačno zaigrao kako zna… Budućnost jeste izvela 30 penala naspram samo 11 Partizana, što nije mala stavka na razlici od osam poena. Nije igrao Ognjen Jaramaz, a znamo koliko je on važan za crno-bele. Međutim, kada se sve stavi na papir, ukupan utisak je i dalje da to nije na nivou koji se očekuje od Partizana. To rezultati i potvrđuju.

Svako ima svoj deo krivice za ovo što se događa. Crno-beli su od starta ove sezone, čini se, napravili grešku u koracima.

“Matematika je matematika, a život je život. Idemo iz meča u meč, to je naša koncentracija. Na kraju sezone će se povući crta šta smo uradili, a do tada iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu”, rekao je trener Sašo Filipovski posle poraza u Podgorici.

Šta dalje?

Poznata je ona rečenica Duška Vujoševića "Realnost nije briga na koju se obaziremo", ali u ovom momentu bi za Partizan bilo jako dobro da pogleda realnosti u oči i da vidi pre svega u čemu je do sada pogrešio, a onda da se ustremi ka onome što sledi i da već sada krene da pravi planove za sledeću sezonu.

Ovakve rezultate niko nije očekivao, ali kao što rekosmo, krivicu snose i igrači, ali i oni koji su ih doveli u klub. Realnosti treba da se pogleda u oči, a sledeća sezona je iza čoška. Brzo će jun i period kada se sprema ekipa za sledeću sezonu. Crno-beli su svesni da ne bi smeli da dopuste da im se ovakva sezona ponovi.

Vodeći ljudi kluba bi mogli već sada da krenu da kuju planove za sledeću sezonu, posebno kada je sastav ekipe u pitanju. Jasno je da ovaj trenutni ne isporučuje ono što se od njega očekuje. Videćemo i kako će se završiti priča oko eventualnog dovođenja igrača na poziciji četiri (između 3. i 4. kola TOP 16 faze Evrokupa je mogućnost za tako nešto).

Znamo da je Đordi Bertomeu pričao o Partizanu kao o jednom od kandidata za A licencu Evrolige, znamo da crno-beli kao veliko ime evropske košarke poseduju određenu “težinu”, te da Evrokup zna da dodeli vajld kard ekipama koje plasmanom u domaćem ili regionalnom takmičenju koje nisu izborile direktnu ulaznicu.

I tome će se crno-beli verovatno nadati ukoliko ne dođu do Evrolige preko Evrokupa, odnosno, ako se ne dogodi neko čudo u ABA ligi, pa da se crno-beli dokopaju preko regionalnog takmičenja ili Evrokupa ili Evrolige. A sve to, u ovom momentu, ne deluje preterano realno.

Pitanje je da li aktuelni igrači mogu bolje, nisu u to do sada ubedili košarkašku javnost, ali vodeći ljudi kluba svakako mogu bolje kada je sastavljanje tima za sledeću sezonu u pitanju. Ova im, polako, klizi kroz prste.

