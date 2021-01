Partizan posle poraza od Budućnosti ima samo teoretske šanse da se plasira u plej-of ABA lige. Plavi su u Moraći pokazali Parnom valjku sve minuse, iako je tim Saše Filipovskog u usponu forme, čak uopšte nije loše ni odigrao ovaj duel. Ipak, to nije bilo dovoljno za raspoložene Plave večeras - 80:72. Posebno ne za raspoloženog Nikolu Ivanovića. Trojkom je stavio tačku na utakmicu i završio istu sa 25 poena, tri asistencije i indeksom korisnosti 29.

Može se reći da su crno-beli večeras pokazali više hrabrosti i borbe nego na mnogim mečevima ove sezone.Isto tako, delovalo je da Plavi imaju širu rotaciju, bogatiji izbor, više igrača koji mogu da donesu poene, pa je to napravilo razliku i tas je prevagnuo na stranu ekipe koju sa klupe predvodi Petar Mijović.

Meč se lomio u poslednjoj deonici kada je Ivanović dao važne poene na startu četvrtine, pa su Plavi imali devet poena prednosti u poslednja četiri minuta. Partizan je pokušavao da se vrati dobrim potezima Radeta Zagorca koji je odigrao jednu od najboljih utakmica ove sezone.

Na 40 sekundi crno-beli su spustili na tri poena zaostatka, ali je Ivanović imao drugačije planove.

Najbolji kod crno-belih bili su Zagorac sa 14, Mika sa 11 i Perkins sa 10 poena. Kod Budućnosti se pored Ivanovića dobro pokazao i Dela Vale sa 17 poena. Samo su njih dvojica bili dvocifeni.

Dela Vale je pravio dosta problema crno-belima na startu meča, ali se to kasnije promenilo ulaskom Džoša Perkinsa, njegovim dobrim potezima, te pogocima Trifunovića i solidnoj roli Veličkovića koji je pravio probleme Edžimu ispod koša.

Pokazali su crno-beli srce, pokazali su da su u usponu forme i zadržali su početni nalet Budućnosti, što je za sam start bilo izuzetno bitno. Klupa Partizana davala je veliki doprinos. Isto tako su Plavi imali priličnu korist od Nikole Ivanovića. Sjajni bek je pogurao Podgoričane u momentima kada je delovalo da crno-beli preuzimaju inicijativu. Crno-beli su odlično gađali za tri poena u prvom poluvremenu (6/11) i to ih je držalo na pet poena zaostatka u Morači (41:36).

I u nastavku je to bila prava „tuča“, muška borba, igralo se poen za poen. Parni valjak je dolazio do poena preko Pejdža i Mekintajera, a sve je ukazivalo da nas čeka neizvesna završnica kao što je to bilo u prvom ovosezonskom susretu. Na ulasku u poslednju deonicu bilo je 54:54. Moramo reći i da su igrači oba tima često tokom utakmice imali prigovore na suđenje.

Na kraju je sve rešeno u poslednjem minutu s trojkom Ivanovića. Možda je ovo momenat u kom će se crno-beli okrenuti Evrokupu.

JADRANSKA LIGA - 15. kolo

Petak

FMP - Split 96:92 (2p)

/Nenadić 23 - Luković 26/

Subota

Budućnost - Partizan 80:72

/Ivanović 25 - Zagorac 14/

20.00: (3,50) Cibona (16,0) Mornar (1,35)

Nedelja

17.00: Zadar – Mega

19.00: Igokea – Krka

Odloženo

Crvena zvezda - Borac