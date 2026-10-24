Grigonis o skandalu u grčkoj košarci: Smejali se Janakopulosu, sada se on smeje

Litvanac je istakao da je bilo mečeva za koje se moglo znati da su namešteni. "Definitivno je bilo nekoliko utakmica, možda i više od toga, na kojima se nije ni prikrivalo šta se radi. Ipak, kada igraš, ne možeš to da dokažeš. Nekad misliš da je samo reč o jednom od onih dana. Dobro je što se ovakve stvari na kraju razreše jer sport uopšte ne bi trebalo da bude takav. Ovakve stvari su, ipak, prisutne u sportu, počevši od fudbala, pa do košarke, a odgovorni moraju da budu uhvaćeni".

Upitan je Grigonis da li je više takvih situacija bilo u Grčkoj ili u Evroligi.

"Više u Grčkoj, ali ne mogu da se ponašam kao da sam neki stručnjak i da vam kažem šta se tačno dogodilo. Sumnjaš, međutim, kada prođe dan, onda zaboraviš na to. Ipak, o tome se uvek razgovara i tako će uvek biti. Najbolje sudije trebalo bi da budu u Evroligi, baš kao što su i najbolji igrači. Naravno da bi trebalo da postoji razlika. To je kao kada odeš da igraš drugu ligu Litvanije, a onda dođeš u Evroligu. Drugačije je i smatram da Evroliga ima najbolje sudije".

Za kraj, osvrnuo se Litvanac na Dimitrisa Janakopulosa koji je duže vreme pričao o potencijalnim aferama u Grčkoj.

"Ne želim da kažem ništa previše dramatično. On je to predstavio na svoj način. Sada mu se ljudi ne smeju, već je on taj koji se smeje. Kao što sam rekao, takvi razgovori postoje, ali ne mogu da vam pružim nikakav dokaz", zaključio je Grigonis.