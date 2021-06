Grom iz vedra neba – Harlem Globtroters želi da osnuje NBA franšizu!

Tim košarkaša poznat po svojim egzibicijama, komičnim i teatralnim nastupima i stilu igre objavio je putem zvaničnog saopštenja da želi da pregovara sa čelnicima NBA lige o stvaranju kluba koji bi se takmičio na najvećoj sceni, što je ozbuljno uzburkalo strasti. Jer, iako se na dva proizvoda gleda potpuno drugačije, nema dileme da su Globtrotersi oblikovali karijere brojnih NBA igrača tokom istorije.

Zato su Globtrotersi želeli javno da svima stave do znanja kakve su im namere i da se nadaju sastanku s komesarom NBA lige Adamom Silverom oko daljih razgovora na tu temu.

“Kao organizacija koja je kroz istoriju usko bila povezana sa NBA ligom, Harlem Globtroters želi da sedne za sto s čelnicima lige. Naši igrači bili su od instrumentalnog značaja za integraciju u NBA ligu do 1949. godine. Ponosno smo stajali i posmatrali kako NBA klubovi dovode naše igrače. Sada, posle godina kada smo poslali neke od najboljih afroameričkih igrača, vreme je da se konačno prepozna naš doprinos igri. S obzirom na planove o širenju lige, vreme je došlo da kažemo javno – želimo pregovore oko stvaranja NBA franšize“, stoji u saopštenju.

Globtrotersi su dvaput ukrštali koplja protiv NBA klubova kroz istoriju. Igrali su protiv Minesota Lejkersa 1948. i 1949. godine, pre nego što je NBA liga stvorena. Globtrotersi su dobili oba meča protiv Minesote, koja je 1949. osvojila šampionsku titulu.

Sada se svi pitaju da li bi Adam Silver pristao da Harlem postane NBA franšiza? Eksperti s one strane Atlantika smatraju da nije realno da se to dogodi odmah. Nema indikacija da bi ovog leta NBA liga mogla da se proširi, iako se godinama priča i piše. Od toga da će Sijetl ponovo da dobije čuvene Supersonikse, do postavljanja franšize u Las Vegasu.

Globtrotersi definitivno imaju čemu da se nadaju, s obzirom na dugu istoriju, značaj u američkom društvu i načinu na koji su uticali na razvoj košarke. Samo je pitanje kada će to biti izvodljivo.

