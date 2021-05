Filadelfija je pobedom nad Vašingtonom 125:118 otvorila prvu rundu plej-ofa istočne konferencije. Tim koji je prvi deo sezone završio na čelu istoka u veoma uzbudljivom susretu uspeo je da slomi otpor rivala i na krilima raspoloženih Herisa i Embida stigne do vođstva u seriji.

Domaćin je serijom 12:2 stigao do dovocifrene prednosti već u prvom delu uvodne deonice, ali je vašington uspeo da istopi zaostatak do kraja prve četvrtine i čak režira preokret. Druga četvrtina donela je ujednačenu borbu tokom koje su se smenjivali periodi inspiracije rivala. Neizvesna borba trajala je do završnice trećeg kvatrala tokom kojeg je Filadelfija stigla do vođstva koje je uz blage oscilacije održala do kraja susreta.

Posebno inspirisan u Vels Fargo centru bio je Tobijas Heris sa 37 poena čime je ujedno postavio lični rekord u plej-of duelima, a zapaženo veče u redovima domaćina imao je i Džoel Embid sa 30 poena. Na drugoj strani najefikasniji je bio Bredli Bil sa 33 poena 10 skokova i šest asistencija, meutim nedostajala mu je pomoć saigrača kako bi režirao brejk i doneo prvu pobedu Vašingtonu nad Filadelfijom ove sezone.

Pobedu domaćina dabl-dabl učinkom ukrasio je Rasel Vestbruk koji je upisao 16 poena i 15 asistencija. Trijumf Filadelfije treći je u međusobnim duelima sa Vašingtonom, a gosti će novu priliku za brejk imati 27. maja od 01.00 časova.

Treći susret zakazan je za 30. maj u prestonici Sjedinjenih Američih Država, a eventualna četvra utakmca biće odigrana 1. juna.

NBA PLEJ-OF:

ZAPAD - ČETVRTFINALE, prvi mečevi:

Subota:

LA Klipers - Dalas 103:113

/Lenard 26 - Dončić 31/

Nedelja:

Denver - Portland 109:123

/Jokić 34 - Lilard 34/

21.30: (1,75) Finiks (12,5) LA Lejkers (2,30)

Ponedeljak:

03.30: (1,30) Juta (15,0) Memfis (4,00)

ISTOK - ČETVRTFINALE, prvi mečevi:

Milvoki - Majami 109:107

/Midlton 27 - Dragić 25/

Nedelja:

Bruklin - Boston 104:93

/Durent 32 - Tejtum 22/

Filadelfija - Vašington 121:116

/Heris 37 - Bil 33/

Ponedeljak:

01.00 (1,80) Njujork (12,5) Atlanta (2,25)