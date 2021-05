Posle uranka, najbolje je do podne popuniti tiket! To je pravilo, ali i obaveza „Humanitarnog tiketa u podne“ koji fukcioniše svakog dana, radeći za opšte dobro, bez obzira na datum, ili bilo kakve, čak u protekloj godini ekstremno vanredne-pandemijske okolnosti. U tom režimu rada, danas gostuje glumac Hadži Nenad Maričić. On tipuje za Udruženje pacijenata sa bolestima jetre, “Hronos”. Glavni junak današnje priče barata s kvotom 12,95, a mi mu na raspolaganje stavljamo 10.000 dinara uloga, sve u nadi da će nam ovaj pokušaj podariti novi plus na do sada doniranih 19.328.137 dinara.

Glumac koji u trenutno igra lik generala Dušana Trifunovića u sada veoma aktuelnoj seriji “Aleksandar do Jugoslavije”, snimljene po knjizi Vuka Draškovića, na prvom paru, latio se hokejaškog meča NJUJORK AJLANDERS – NJUJORK RENDŽERS. Istočna divizija beleži na tabeli da su Njujork Ajlandersi poraženi tri puta uzastopno, a da su Rendžersi isto toliko puta dobijali. Međutim, Ajlandersi su dobili poslednji meč para sa 6:1, a pre toga imali su takođe u aprilu pobedu Rendžersa, pa slavlje Ajlandersa u produžecima. Biće neizvesno u NHL-u.

“Dvojka”, čvrsto je idlučio glumac koji je rođen u Zagrebu, a osnovnu i srednju školu završio u Ivanjici…

Sledi utakmica ČIKAGO BLEKHOUKS – FLORIDA PANTERS. Florida je druga sila Centralne divizije, pa bi Blekhouksi po sili stvari igrali u podređenom statusu da nisu dobili poslednja dva susreta sa Pantersima. Pre toga, dva puta, isto u martu slavili su momci sa Floride, pa ćemo videti ko će sada pokazati da je jači.

“Još jedna dvojka”, poručio nam je glumac koji je diplomirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Predraga Bajčetića.

Idemo na NBA, baveći se mečom ATLANTA – ČIKAGO. To što je Atlanta pre dvadeset dana sa 120:108 savladala Čikago Bulse, to nikako ne bi trebali da zabotavimo. Istina, oni su sada u seriji od dva poraza, ali se čini da Čikago Bulsi nisu zreli da ih nadmudre. Čast Vučevićevom nastupu za Bulse protiv Niksa, ali prosto je tako kada se njihova igra poredi sa nastupima Atlante.

“Tipujem na pobedu Atlante”.

Za kraj, Nenad Maričić koji je 2002. godine postao je stalni član Narodnog pozorišta u Beogradu, odlučio se da tipuje na susret LA KLIPERS - DENVER. Ponovo ćemo čekati Jokića da zablista. Klipersi će pružiti otpor, ali ipak su epiteti boljih na strani gostujućeg tima koji ih je početkom aprila savladao sa 94:101.Domaći su poraženi od Nju Orlensa I Feniksa uzastopno, pa nije loše obratiti pažnju na nizove ta dva tma, kako bi pravilno procenili moguće tipovanje na postavljene margine.

“Zatvaram tipovanje sa još jednom jedinicom”, pručio je dramski umetnik koji je 2006. godine postao asistent na Fakultetu dramskih umetnosti u Bijeljini.

Zahvaljujemo se Hadži Nenadu Maričiću, koga smo sem na daskama koje život znače mogli da gledamo „Mješovitom braku”, “Gorkim plodovima”, “Bližnjima” i mnogim drugim ostvarenjima.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Hadži Nenad Maričić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarne organizacije “Poenta” iz Banja Luke. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 12,95, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote su bile aktuelne u momentu sastavljanja “Humanitarnog tiketa u podne”!

U slučaju promene termina odigravanja meča, postgnut rezultat se smatra konačnim ukoliko je meč odigran u roku od 50 sati od vremena navedenog u ponudi za klađenje. U slučaju da se sportsko takmičenje ne održi u roku od 50 sati za događaj se računa kvota jedan.

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN