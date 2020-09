Ptice umiru pevajući, a košarkaši Bostona i Toronta igrajući. Neverovatna serija drugog kruga plej-ofa otišla je u sedmu utakmicu, kao šta su to priželjkivali svi neutralni ljubitelji NBA lige, a Reptorsi su pobedili posle dva produžetka. Znali smo da će ova serija biti jako uzbudljiva i nije nas izneverila.

Treneri Bostona i Toronta, Bred Stivens i Nik Nurse, u ovoj seriji uglavnom odlučili da igraju sa igračima iz startne petorke koliko god je to moguće. Odmora baš i nemaju s jedinom razlikom da Toronta rotira igrače na poziciji centra gde svoje minute imaju Mark Gasol i Serž Ibaka, a u poslednje dve utakmice Reptorsi su igrali s niskom petorkom pa je umesto centra na parketu bio Norman Pauvel. S druge strane, Seltiksi su u prvim utakmicama takođe rotirali na poziciji centra, ali sada Daniel Tajs ima punu minutažu, kao i preostali starteri. Njega smo izbacili iz računice zbog prvih utakmica, Gasola zbog rotacija, a minutaša osam preostalih startnih igrača ova dva tima u ovoj seriji izgleda ovako:

Kajl Lauri - 42,0 minute

Fred VanVlit - 42,0 minute

Džejson Tejtum - 41,3 minute

Paskal Sijakam - 40,7 minuta

Kemba Voker - 39,7 minuta

Markus Smart - 38,8 minuta

Džejlen Braun - 38,7 minuta

O-Dži Anunobi - 37,8 minuta.

Posle ovoga možemo da izvedemo samo jedan zaključak: ko preživi sedmu utakmicu - pričaće.

Kako izgleda situacija u seriji između Klipersa i Denvera, u njoj neće biti sedme utakmice. Ekipa iz Los Anđelesa je došla do rezultata 3-1 u seriji, a iz utakmice u utakmicu se vidi da Nagetsi jednostavno nemaju dovoljno 'oružja' za igru protiv Klipersa. U prvoj četvrtini su Kavaj Lenard i društvo nametnuli svoj ritam, a iako je Denver posle toga bolje proigrao, Klipersi su kontrolisali rezultat i došli do nove pobede. Nikola Jokić je opet bio najbolji igrač svoje ekipe, Majkl Porter je odradio svoje posao, posebno u napadu, ali ipak je to malo za pobede Kliperse.

Noćas se igra samo jedna utakmica, četvrta u seriji između Lejkersa i Hjustona. Sve zanima hoće li Roketsi pronaći odgovor na igru Lebrona Džejmsa i njegovih saigrača. U prvoj utakmici su ga imali, ali onda su Lejkersi ubacili u veću brzinu i došli do dva slavlja. Lebron i Entoni Dejvis su bili odlični, ali su veliku pomoć dobili od igrača s klupe, posebno Rejdžona Ronda koji je 'oživeo' u ovim mečevima. Hjuston mora da računa na odličnu partiju Džejmsa Hardena, da pronađe način kako da razbudi Erika Gordona kojeg Lejkersi posebno čuvaju, ali i nadati se da Rasel Vestbruk neće opet da poklanja Lejkersima loptu za loptom, odnosno da će biti igrač više, a ne košarkaš manje kao što to ponekad izgleda.

Manje je utakmica, manje saveta za klađenje, ali svejedno imamo nešto za vas:

HJUSTON ROKETS - LOS ANĐELES LEJKERS (hendikep (9,5), tip 1, kvota 1,55)

Lejkersi su favoriti u ovom meču, ali će Hjuston sigurno igrati jako motivisano jer im je jasno da nemaju previše šansi ako bude 3-1 za ekipu iz Los Anđelesa. Ako gledamo prve tri utakmice u seriji, Hjuston itekako ima šta da ponudi i u svakoj je namučio Lejkerse. Nije bilo 'razbijanja' - u drugoj utakmici Lejkersi su pobedili sa osam, a u trećoj sa 10 razlike. MozzartSport ima veliku ponudu igara na hendikep, pa se isplati odigrati kontru na ovaj najveći.

DŽEJMS HARDEN (broj asisencija (6,5), tip više, kvota 1,65)

Harden je sjajan strelac, ali i razigravač koji nikada neće propustiti dodati loptu saigraču koji se nalazi u boljoj poziciji. Posebno je Brada dobar u asistencijama kada ga protivnici udvajaju, šta Lejkersi često rade u poslednje dve utakmice pa očekujemo da se to nastavi i četvrtom duelu polufinalne serije Zapadne konferncije. U poslednje dve utakmice Harden je imao sedam, odnosno devet asistencija. Mogao bi opet u „plus“.

LEBRON DŽEJMS (broj koševa (28,5), tip više, kvota 1,75)

Džejms je dobro odigrao prvu utakmicu u ovoj seriji, a sjajno poslednje dve. Ono šta je radio u prvom poluvremenu treće utakmice ulazi u priču 'niko ne može da me zaustav‘, a očigledno je pronašao način kako da prevari odbranu Hjustona. Pre dva dana je postigao 36 poena, a mislimo da će nastaviti u istom stilu.

NBA - POLUFINALE PLEJ-OF

ZAPADNA KONFERENCIJA

Petak

01.00: (2,95) Hjuston (13,0) Los Anđeles Lejkers (1,50)

