Ima mesta za Bronija, ne i za 17. pika na draftu: Lejkersi otpustili Daltona Knehta

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Lejkersi su Knehta izabrali kao 17. pika na draftu 2024. godine i predviđali mu svetlu budućnost. Međutim, dolaskom Luke Dončića njegov status se značajno promenio. Pored slovenačkog asa i Ostina Rivsa sve teže je dolazio do minuta, pa je klub pokušao da ga pošalje u Šarlot u zamenu za Vilijamsa. Ipak, čitav posao propao je zbog zdravstvenog stanja centra Hornetsa.

Tako se Kneht sada rastaje od franšize koja ga je draftovala, a novu sezonu dočekuje bez kluba. Od debija u NBA ligi odigrao je 132 utakmice, uglavnom ulazeći sa klupe, uz prosek od 7,1 poena i 2,2 skoka. Koliko je njegov status nazadovao najbolje pokazuje minutaža, koja se za samo dve sezone gotovo prepolovila. Dok je u prvoj godini na parketu provodio oko 20 minuta po utakmici, u drugoj je dobijao tek nešto više od deset.