Ima mesta za Bronija, ne i za 17. pika na draftu: Lejkersi otpustili Daltona Knehta
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 23:13
Šuter završio epizodu u Los Anđelesu nakon dve sezone
Čitavog leta spekulisalo se gde bi Lejkersi mogli da pošalju Daltona Knehta. Još od neuspelog pokušaja da ga prošle sezone trejduju za Marka Vilijamsa, bilo je jasno da za mladog beka nema mnogo prostora u planovima ekipe iz Kalifornije.
Ipak, dan pred početak nove sezone dogodilo se ono što se tokom leta najmanje očekivalo. Umesto trejda, Lejkersi su otpustili Daltona Knehta, koji je tako ostao bez kluba nakon što je proglašen prekobrojnim u sastavu od 15 igrača tima iz Los Anđelesa, dok su svoje mesto u rosteru sačuvali Džejden Hardi i Broni Džejms.
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Lejkersi su Knehta izabrali kao 17. pika na draftu 2024. godine i predviđali mu svetlu budućnost. Međutim, dolaskom Luke Dončića njegov status se značajno promenio. Pored slovenačkog asa i Ostina Rivsa sve teže je dolazio do minuta, pa je klub pokušao da ga pošalje u Šarlot u zamenu za Vilijamsa. Ipak, čitav posao propao je zbog zdravstvenog stanja centra Hornetsa.
Tako se Kneht sada rastaje od franšize koja ga je draftovala, a novu sezonu dočekuje bez kluba. Od debija u NBA ligi odigrao je 132 utakmice, uglavnom ulazeći sa klupe, uz prosek od 7,1 poena i 2,2 skoka. Koliko je njegov status nazadovao najbolje pokazuje minutaža, koja se za samo dve sezone gotovo prepolovila. Dok je u prvoj godini na parketu provodio oko 20 minuta po utakmici, u drugoj je dobijao tek nešto više od deset.
Lejkersi su čak i prethodnih dana pokušavali da pronađu rešenje, a po informacijama NBA insajdera Džejka Fišera su pregovarali sa Milvokijem o razmeni u kojoj bi u suprotnom smeru krenuo Džeriko Sims. Međutim, ni taj posao nije realizovan, pa će Kneht novu priliku morati da potraži na drugom mestu. Najpre će ostale NBA franšize imati mogućnost da preuzmu njegov postojeći ugovor, a ukoliko se to ne dogodi, postaće slobodan igrač.