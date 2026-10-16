Ipak ništa od Izundua u protokolu za Pariz

Loše vesti pred meč sa Parizom – Ebuka Izundu nije u protokolu za meč. Iako je bilo naznaka da će se naći među dvanaest, konačna odluka Ibona Navara je da Nigerijca odmori za susret sa Parizom.

Rekao je Ibon Navaro na treningu pred meč sa Parizom da je Ebuka Izundu odradio trening na pedeset odsto i da će igrati samo ako je u potpunosti spreman. Nigerijski košarkaš ipak ne može da pomogne crveno-belima na meču sa timom iz glavnog grada Francuske. Da li je u pitanju promena u poslednjem trenutku ili nije uopšte bio u planu za susret, to još ne znamo.