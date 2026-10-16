Ipak ništa od Izundua u protokolu za Pariz
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 18:52
Nažalost, Nigerijac nije u sastavu
Loše vesti pred meč sa Parizom – Ebuka Izundu nije u protokolu za meč. Iako je bilo naznaka da će se naći među dvanaest, konačna odluka Ibona Navara je da Nigerijca odmori za susret sa Parizom.
Rekao je Ibon Navaro na treningu pred meč sa Parizom da je Ebuka Izundu odradio trening na pedeset odsto i da će igrati samo ako je u potpunosti spreman. Nigerijski košarkaš ipak ne može da pomogne crveno-belima na meču sa timom iz glavnog grada Francuske. Da li je u pitanju promena u poslednjem trenutku ili nije uopšte bio u planu za susret, to još ne znamo.
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Od ranije je povređen Džonatan Motli, dok Vojin Medarević nije registrovan za elitno takmičenje, pa će Semi Odželej biti jedini centar.
Podsećamo, Crvena zvezda je na tržištu i traži centra, pa je Kristijanu Koloku poslata i zvanična ponuda, koju je pustila i Baskonija nedavno.
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Potraga za centrom Crvenu zvezdu definitivno je odvelo preko Atlantika, jer je šansa da se Filip Petrušev vrati, čini se, definitivno iščezla posle ovog duplog kola Evrolige. Kako Mozzart Sport nezvanično saznaje, Crvena zvezda je poslala ponudu za doskorašnjeg NBA centra Kristijana Koloka. Odgovorni kadrovi na Malom Kalemegdanu rade na njegovom dovođenje ali, kako se može čuti, ništa još nije dogovoreno. Nije, jer je interesovanje za nekadašnjeg igrača Toronta, ali i još nekoliko NBA timova, veliko u Evroligi.
Pojačanja se traže, možda Kristijan Koloko obuče crveno-beli dres, ali do tada ima vremena. Pre svega, da vidimo šta će Crvena zvezda uraditi protiv Asvela i koliko je spreman Ebuka Izundu.
Utakmica je na programu od 20.00, kada ćemo dobiti i konačan odgovor.