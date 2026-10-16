Zvezda poslala ponudu NBA centru, postoji veliko interesovanje iz Evrolige

Ranije tokom dana isplivala je informacija da je i Fenerbahče u igri za njegov potpis, a španski mediji su pre nekoliko dana pisali da je ponudu poslala i Baskonija. Koloko jeste prva Zvezdina želja, međutim ima i druge opcije na tržištu.

Nedelja, 16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20)

Stručni štab predvođen Ibonom Navarom je, ipak, uveren da je svojevremeno veoma talentovani Kamerunac pravo rešenje za trenutnu situaciju u kojoj centarska linija crveno-belih dosta pati. Džonatan Motli je povređen i verovatno će se vratiti na parket pred kraj oktobra, dok je situacija sa Ebukom Izunduom nešto bolja nakon što je izvrnuo zglob u derbiju protiv Budućnosti. Ipak, Motli se nije potpuno uklopio u Navarov sistem i bilo je problema na početku sezone. Čak i da se nije povredio, bilo je evidentno da Zvezdi treba pojačanje unutra. Semi Odželej je uspeo da popuni gotovo sve rupe i to se pokazalo kao odličan potez jer je Zvezda vezala tri pobede u Evroligi.