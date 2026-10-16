Zvezda poslala ponudu NBA centru, postoji veliko interesovanje iz Evrolige
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 17:16
Nekadašnji košarkaš Toronta, onda i nekoliko drugih timova je prva opcija kluba sa Malog Kalemegdana, ali ima i drugih opcija
Potraga za centrom Crvenu zvezdu definitivno je odvelo preko Atlantika, jer je šansa da se Filip Petrušev vrati, čini se, definitivno iščezla posle ovog duplog kola Evrolige.
Kako Mozzart Sport nezvanično saznaje, Crvena zvezda je poslala ponudu za doskorašnjeg NBA centra Kristijana Koloka. Odgovorni kadrovi na Malom Kalemegdanu rade na njegovom dovođenje ali, kako se može čuti, ništa još nije dogovoreno. Nije, jer je interesovanje za nekadašnje igrača Toronta, ali i još nekoliko NBA timova, veliko u Evroligi.
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Ranije tokom dana isplivala je informacija da je i Fenerbahče u igri za njegov potpis, a španski mediji su pre nekoliko dana pisali da je ponudu poslala i Baskonija. Koloko jeste prva Zvezdina želja, međutim ima i druge opcije na tržištu.
Nedelja, 16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20)
Stručni štab predvođen Ibonom Navarom je, ipak, uveren da je svojevremeno veoma talentovani Kamerunac pravo rešenje za trenutnu situaciju u kojoj centarska linija crveno-belih dosta pati. Džonatan Motli je povređen i verovatno će se vratiti na parket pred kraj oktobra, dok je situacija sa Ebukom Izunduom nešto bolja nakon što je izvrnuo zglob u derbiju protiv Budućnosti. Ipak, Motli se nije potpuno uklopio u Navarov sistem i bilo je problema na početku sezone. Čak i da se nije povredio, bilo je evidentno da Zvezdi treba pojačanje unutra. Semi Odželej je uspeo da popuni gotovo sve rupe i to se pokazalo kao odličan potez jer je Zvezda vezala tri pobede u Evroligi.
Što se Koloka tiče, on iza sebe ima preko 120 utakmica u NBA ligi, a starter je bio u 23. Za sve to vreme prosečno je na 2,8 poena i 2,8 skokova, uz prosečno 12,3 minuta na parketu. Njegov uspon u najjačoj ligi sveta presekao je krvni ugrušak koji mu je konstatovan u aprilu 2023. U januaru 2024. Toronto, koji ga je i draftovao 2022. kao 33. pika, ga je otpustio kako bi se stvorio prostor u rosteru zbog trejda Paskala Sjakama.
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Košarci se vratio tek u jesen 2024. godine kada je potpisao za Los Anđeles Lejkerse. Ipak, krajem novembra 2025. je otpušten. Kasnije se seli u filijalu San Antonija, zatim u Memfis Grizlise, a u januaru ove godine potpisao je dvosmerni ugovor sa Atlantom. Tokom leta je dobio ugovor od Nju Orleansa, ali se nije izborio za mesto u sastavu zbog čega je otpušten. I od tada se intenzivira interesovanje klubova iz Evrope.
Zvezdi bi dobro legao centar njegovih kvaliteta.