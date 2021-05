Vreme odmora je prošlo, finalna serija Jadranske lige se nastavlja u Podgorici gde bi Crvena zvezda možda već večeras (TV Arenasport, 20.30) ili eventualno ponedeljak u istom terminu mogla da odbrani titulu iz 2019. i dođe do petog šampionskog pehara u regionalnom takmičenju.

Ekspedicija Crvene zvezde doputovala je u glavni grad Crne Gore u petak u popodnevnim časovima posle jutarnjeg treninga u Beogradu i zajedničkog ručka. Za danas je planirano da ekipa odradi šuterski trening posle čega će Dejan Radonjić najverovatnije da donese odluku po pitanju sastava s kojim će izaći na megdan Plavima.

Marko Jagodić Kuridža će izvesno ponovo biti makar u protokolu, dok je status Korija Voldena prava enigma. Stanje njegovih leđa prati se gotovo iz sata u sat, ali lekarski tim Crvene zvezde radi sve kako bi osposobio američkog beka što pre. Da li će to biti večeras ili u nekom sledećem periodu biće zajednička odluka doktora i trenera, ali treba uzeti u obzir realan period u kojem je Volden vantrenažnog procesa, dok samo finale iziskuje veliku energetsku potrošnju i pitanje je da li bi on mogao da odgovori izazovu na pravi način. Iznenađenje u vidu Voldenovog “skidanja“ za utakmicu nije automatski isključeno. To je uostalom potvrdio i Dejan Radonjić koji je najavio da će u danu odigravanja utakmice da odredi na koga računa.

"Posle dva meča u Beogradu serija se seli u Podgoricu. U potpunost smo svesni da igramo protiv kvalitetne ekipe Budućnosti. Moramo biti spremni da odgovorimo energetski i da odigramo sa maksimalnom koncentracijom svih 40 minuta", poručio je Radonjić.

Istorija Jadranske lige kaže – nijedan tim se nije vratio posle 2:0 u finalnoj seriji, pa tako Crvena zvezda ima prvu od tri šanse da ovu tezu potvrdi na delu i obezbedi plasman u Evroligu. Doduše, ruski mediji pre nekoliko dana objaviše da je Crvena zvezda već učesnik Evrolige zajedno sa Zenitom...

Najbliži preokretu serije bila je upravo Budućnost u finalu iz 2019. godine. Tada je Crvena zvezda takođe u Podgoricu stigla sa vođstvom od 2:0, posle čega su Plavi u dve dramatične utakmice ipak stigli do izjednačena, ali je u majstorici ekipa Milana Tomića potvrdila prednost domaćeg terena u prepunoj dvorani Aleksandar Nikolić i pobedom rezultatom 97:54 overila titulu.

Ovogodišnje finale je ipak daleko neizvesnije od tog iz 2019. godine i u rangu je onog iz 2018. kada je Budućnost napravila brejk već u prvom susretu u Beogradu i kasnije s dva trijumfa kod kuće stigao do trona na krilima Nikole Ivanovića i Nemanje Gordića.

Igrači Dejana Milojevića su u obe utakmice ovogodišnjeg finala zapravo imali šansu da naprave nešto slično. Pogotovo je to bio slučaj u drugom susretu kada su bili nadomak pobede koja bi okrenula seriju u njihovu korist, imali čak devet poena razlike na startu poslednje deonice, ali su Ognjen Dobrić i Marko Simonović sprečili košmarni scenario zbog čega je sav pritisak na domaćinu večerašnje i eventualno naredne utakmice.

"Treća je utakmica, posebno je psihološki teška onoj ekipi koja gubi 2:0. Zvezda će biti sigurno rasterećenija. Ipak, mi smo u dve utakmice u Beogradu pokazali da ako smanjimo oscilacije i budemo čvršći – imamo čemu da se nadamo. Tako da nema predaje, to sam rekao odmah i posle drugog meča. Da probamo prvo da smanjimo na 2:1, to je prvi korak", izjavio je Milojević i dodao:

"Bilo je perioda i jako dobre i jako loše igre. Ti loši periodi moraju da traju kraće. Potrebno je da zadržimo prisebnost i staloženost u ključnim momentima".

Budućnost više nema pravo na grešku, Crvena zvezda pokušaće da iskoristi eventualnu nervozu u protivničkim redovima i istim principom odbrane napravi rezultat kojim bi se finale završilo već posle tri utakmice. To će biti ozbiljan poduhvat s obzirom da Budućnost nijednom nije poražena u 2021. godini kod kuće u regionalnom takmičenju i jedino je Virtus iz Bolonje uspeo da dobije u Morači kada je rezultat glasio 99:89. Osim toga crveno-beli nisu nijednom savladali Budućnost kao gosti u doigravanju tokom dosadašnja dva finala. Razlika je svaki put bila jednocifrena, u tri od četiri navrata četiri poena ili manje.

Na kraju, vredno je napomene da je Budućnost u ligaškom susretu na istom mestu ubedljivo pobedila Crvenu zvezdu (83:63) pa Dejan Radonjić sada kao izazov traži priliku da značajno popravi utisak...

