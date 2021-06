Predsednik košarkaških operacija Denver Nagetsa Tim Koneli govorio je o napornoj sezoni u NBA ligi i tu se između ostalog dotakao i Nikole Jokića.

Naravno, u Srbiji je mnogo bure podigla informacija da Jokić neće igrati za nacionalni tim ovog leta.

U Denveru bi bili ponosni da imaju još jednog reprezentativca, ali...

"Mi u klubu smo ponosni kada naši igrači predstavljaju svoje reprezentacije na međunarodnim takmičenjima, ali, uz to, takođe i razumemo neverovatan napor koji je ova i ovakva sezona iziskivala od naših momaka... Ova sezona je bila na poseban način komplikovana", rekao je Koneli.

IZBOR UREDNIKA

Jasno je da Nagetsi misle da se Jokić preforsirao sa 109 odigranih utakmica i da žele da bude što spremniji za sledeću sezonu NBA lige.

"Želim da igra, on želi da igra. Ali teško je ignorisati brojeve. Kada imate igrača koji stvarno želi da igra svake večeri, meni je protiv zdravog razuma da mu kažeš da ne igra. Nikola je izrastao u lidera, inspiriše nas sve svojim pristupom. On je voljan da igra svakog dana, a posle svakog meča ide i radi sa Felipeom (kondicioni trener). On je zaista umoran, naročito kada se uzme u obzir da smo u poslednjim utakmicama igrali bez Džamala Mareja. Naši igrači su uradili dobar posao. Kao i uvek, Nikola će odlučiti. Svesni smo koliko je umoran, svesni smo njegove uloge i moramo da imamo strategiju kako bi on bio svež i srećan za sledeću sezonu", rekao je Koneli.