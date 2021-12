Izazov za crno-bele odmah posle pauze: Na mestu na kojem padaju favoriti protiv MVP-a novembra

Gotova je pauza, vreme je za nove izazove. Košarkaši Partizana posle dvonedeljnog prekida zbog FIBA prozora i kvalifikacija za Mundobasket nastavljaju borbu u ABA ligi. Od 19.00 u derbiju kola gostuju Igokei, koja u svojim redovima ima najkorisnijeg igrača regionalnog šampionata za drugi mesec u sezoni - Dalibora Ilića. Crno-beli su samo četiri puta slavili u Laktašima u ABA ligi, a u Aleksandrovcu su u tekućoj takmičarskoj godini tek dva tima osetile slast trijumfa.

19.00: (2,70) Igokea (14,5) Partizan (1,55)

Predstojeći duel biće 22. između Partizana i Igokee u ABA ligi. Crno-beli su dosad bili uspešniji sa 13 trijumfa, ali u Laktašima imaju negativan skor (4-6). Minule sezone su pretrpeli poraze u oba susreta, a opomena beogradskom timu je i to što su Igose u njihovoj dvorani u tekućoj savladale samo dve ekipe - Cedevita Olimpija u Jadranskoj ligi i Galatasaraj u FIBA Ligi šampiona. Četa Dragana Bajića je kao domaćin bila bolja i od Borca, PAOK-a, Crvene zvezde i Mege.

Nisu izabranici Željka Obradovića imali mnogo vremena za odmor, s ozbirom da je devet prvotimaca crno-belih tokom pauze imalo obaveze u državnim timovima. Šestorica su bila na raspolaganju selektoru Srbije Svetislavu Pešiću, boje Orlova branili su Aleksa Avramović, Rade Zagorac, Alen Smailagić, Uroš Trifunović, Balša Koprivica i Nemanja Dangubić. Još trojica su bila sa svojim reprezentacijama - Dalas Mur sa Albanijom, Jam Madar sa Izraelom i Rodion Kuruc sa Letonijom.

Avramović, Zagorac, Smailagić, Trifunović i Dangubić su imali važne uloge u utakmicama sa Letonijom u Beogradu i Belgijom u Monsu, dok je Koprivica po prvi put bio sa državnim timom, ali nije dobio priliku da debituje. Mur je sa Albanijom igrao pretkvalifikacija za Evrobasket 2025 i u pobedi nad Luksemburgom proveo 23 minuta u igri, pritom upisao pet poena, četiri skoka i tri asistencije. Madar je u kvalifikacijama za Svetski kup pomogao Izraelu da savlada Poljsku i Estoniju. Proveo ja na terenu oko sat vremen u ova dva susreta u ubacio po osam poena. Kuruc je u porazu od Srbije proveo nešto manje od 22 minuta u igri i postigao šest poena (3sk, 2as), ali protiv Slovačke nije nastupio zbog lakše povrede.

Očekuje se da Letonac bude spreman za duel u Laktašima, s ozbirom da je pre svega iz predostrožnosti propustio duel sa Slovacima, a tokom reprezentativne pauze povredio se i Smailagić, ali je i sam potvrdio da je spreman da pomogne crno-belima već u prvom narednom meču.

"Noga je super, spreman sam za sledeću utakmicu", rekao je Smailagić za klupsku televiziju i dodao:"Da nije bilo te povrede sigurno da bih išao u Belgiju da pomognem ekipi. Desilo se to što se desilo. Sledeći put ćemo da probamo da ih dobijemo. Kad bude naredni prozor, pokazaćemo da smo mi Srbi i da smo najbolji".

Crno-beli su pauzu dočekali u dobrom raspoloženju, oporavili su se od prvih poraza u sezoni (Andora i Crvena zvezda) i u sedmici pred odlazak na odmor upisali trijumfe nad Lijetkabelisom u Evrokupu, kao i protiv Budućnosti u okviru Jadranske lige. Dele prvo mesto u ABA ligi sa Crvenom zvezdom (8-1), dok su i u Evrokupu u prvih pet kola pretrpeli samo jedan neuspeh (4-1). Igokea je takođe sa dva trijumfa otišla na odmor pošto je u regionalnom šampionatu bila bolja od Mege i Zadra i nastavak borbe dočekuje sa sedmog mesta na tabeli i pet upisanih trijumfa (5-4). Ekipa Dragana Bajića je u Grupi E u okviru Lige šampiona poslednja posle četiri utakmice sa samo jednom pobedom i u leđa gleda Galatasaraju, PAOK-u i Nimbruku.

Kada se podvuče crta, Partizan posle devet rundi ima najbolju odbranu u regionalnom takmičenju (prima 0,9 poena po posedu), ali i deveti najbolji napad (postiže 76,44 poena po meču). Kao najbolji strelac se izdvoji Zek Ledej sa 12,3 poena po nastupu, a sa 10,5 ga prati Alen Smailagić.

Pauza je možda najviše prijala Kevinu Panteru. Amerikanac je ušao u nešto lošiji ritam, pa je od utakmice sa Krkom u petom kolu Jadranske lige ubacio samo 11 poena na četiri nastupa. Pričao je bivši igrač Olimpije Milano da su timovi od susreta sa Huventudom u Evrokupu (koji je rešio sa šest poena u samoj završici) promenili defanzivni pristup prema njemu, da su počeli da ga udvajaju i čvrsto markiraju. Sada je imao vremena da radi na miru sa Obradovićem i rezultati se očekuju već u Laktašima.

Igokeu sa druge strane predvodi sjajni Dalibor Ilić. Reprezentativac Srbije na devet upisanih nastupa ima prosek od 12,2 poena i 5,1 skokova po meču, a posebno je blistao u mesecu za nama. Protiv Mornara je postavio rekord karijere (22 poena), a potom ga u duelu sa Megom izjednačio, ali i postavio novi u indeksnim poenima (30). Nastavio je sa dobrim igrama i u Zadru, pa je u dvorani Krešimir Ćosić sa 16 poena i pet skokova bio među najzaslužnijima za trijumf. Za novembarska izdanja nagrađen je i MVP priznanjem.

Ilić je drugi strelac ekipe, efikasniji je od njega dosad bio samo Antabija Voler (12,6 poena po meču), a ovaj dvojac prati još jedan Amerikanac - Markel Starks sa 10,6 poena po nastupu. Bivši igrač Crvene zvezde Aleksa Radanov se jako dobro snašao u Laktašima, a redovno puni više statističkih kolona pa prosečno beleži 6,9 poena, pet skokova i 4,2 asistencije po utakmici.

Obradović je svestan da njegovu ekipu čeka težak zadatak.

"Igokea je dobar tim, bilo gde da igra i sigurno da iziskuje veoma dobru pripremu. Bilo je potrebno da reagujemo na treningu i u sredu i u četvrtak, i naravno radićemo i danas sve one detalje koje su bitni za igru Igokee. Oni su tim sa velikim iskustvom, promenjen u odnosu na prošlu godinu, ali sa istim konceptom jer je isti trener koji radi izvanredno. Mislim da ćemo morati da mnogo vodimo računa o njihovoj odbrani koja je veoma specifična i da shvatimo na koji način treba da ih napadamo. Naravno uvek imamo u vidu i to kako ćemo mi da pripremimo odbranu i kako ćemo da neutrališemo njihove najbolje igrače, odnosno način na koji žele da poentiraju u ovoj utakmici", izjavio je trofejni stručnjak.

Trener Igokee Dragan Bajić je govorio o kadrovskim problemima koji su zadesili ekipu neposredno pred duel sa crno-belima.

"Posle povratka iz Makedonije smo se pripremalil za ovu utakmicu, a ono što me brine to su povrede nekih igrača na poslednjem treningu gde smo ostali bez četiri igrača i prekinuli smo i trening. Dvojica sigurno neće biti u konkurenciji za subotu, a za druga dva igrača koja su se povredila trenutno nemam informacije medicinskog tima o stepenu povrede. Mi treneri se nosimo sa tim stvarima i moramo da pokušamo da prebrodimo te probleme i što spremniji uđemo u tu utakmicu. Što se tiče Partizana to pokazuje i njihova pozicija na tabeli gde dele prvo mesto. Tim Partizana je odlično posložen i preti nam opasnost sa svih pozicija, igraju raznovrsno i sa različitim petorka. Posvećeni su igri čovek na čoveka i prilagođavaju se protivniku i menjaju iz utakmice u utakmicu. Moji igrači koji su većim delom na lopti moraju čitavo vreme biti skoncentrisani i da se prilagode tim stvarima. Moramo biti skoncetrisani svih 40 minuta na one zadatke koje smo postavili ispred sebe", izjavio je Bajić.

ABA LIGA - 10. KOLO

Petak

Split - Borac 66:88

/Perković 13 - Pecarski 26/

Subota

17.00: (1,55) Mornar (14,5) Mega Mozzart (2,70)

19.00: (2,70) Igokea (14,5) Partizan (1,55)

21.00: (1,20) FMP (19,0) Krka (5,00)

Nedelja

12.00: Cedevita Olimpija - Zadar

21.00: Budućnost - Studentski centar

Ponedeljak

18.00: Crvena zvezda - Cibona

