Jagodić sa šlagom za ukus prve srpske pobede u završnici za infarkt!

Drama, drama, drama! I na kraju pobeda Srbije nad Letonijom na startu kvalifikacija za Svetski kup i debiju selektora Pešića - 101:100 (28:33, 24:23, 25:19, 24:25).

Izuzev nekoliko kraćih perioda, Letonija je bila u rezultastkoj prednosti 35 minuta! I pored toga, ali i gotovo zastrašujuće kiše trojki gostiju sa Baltika uz 16 pogodaka iz 34 pokušaja, uz 5/7 sa distance u poslednjoj deonici, srpski košarkaši uspeli su da prirede završnicu za infarkt. Možda i presudni trenutak utakmice bila je tehnička greška Svetislavu Pešiću zbog prigovora kod rezultata 87:81 za goste, probudio se dobro poznati srpski inat koji je prkosio žestokoj paljbi gostiju. Dairis Bertans promašio je slobodno bacanje, a Letonija je zatim uprskala i dodatni napad, da bi Nemanja Dangubić u sledećoj akciji atraktivnim zakucavanjem doveo atmosferu do usijanja! Zatim je košarkaš Partizana novu grešku rivala kaznio sa linije slobodnih bacanja i smanjio na 84:87, uz pet minuta na semaforu.

Šesta trojka Riharda Lomaša koji je u Beogradu odigrao verovatno najbolju utakmicu kompletne dosadašnje karijere i ubacio 33 poena nije pokolebala Srbiju, jer je Aleksa Avramović uzvratio istom merom što je Andrej Grazulis u sledećem posedu lopte poništio. Skoro ceo minut na semaforu je stajalo 88:93 za goste, a onda je Dangubić uzeo veliki šut za tri poena i pogodio! Dvojica debitanata Dušan Ristić, pa Marko Jagodić Kuridža, doneli su rezultat u ravan (98:98) uz minut i po na semaforu, da bi promašaj Bertansa na 22,9 sekundi do kraja dao šansu kapitenu Milošu Teodosiću da posle faula Rodiona Kuruca sa penala donese vođstvo. U tome je uspeo, a onda je tek usledio verovatno najdužih 23 sekundi... Selektor Pešić je tražio od svojih igrača da prave faul, pa je na 11 sekundi pre isteka vremena Lomaš rešio dva penala za novo izjednačenje. A onda je Jagodić Kuridža pogodio prvo i onda namerno promašio drugo bacanje, da bi Aleksa Radanov ukrao pokušaj Letonije da zaledi Beograd.

Alen Smailagić tokom atraktivnog zakucavanja u prvoj četvrtini (©MN Press)

Veliki peh za Srbiju pred put u Belgiju mogla bi da predstavlja povreda Alena Smailagića kome je u poslednjoj četvrtini stradao desni skočni zglob. Videćemo koliko je situacija ozbiljna jer bi izostanak momka koji je ostavio odličan utisak u svom prvom meču za Srbiju bio ogroman... Strašan utisak na kraju ostavio Jagodić Kuridža koji je susret završio sa 16 poena, ali i ključnim poenima u završnici. Ovaj čovek je pokazao da ogromno nakupljeno iskustvo nije bilo uzalud! Kapiten Miloš Teodosić je ostao na asistenciju do dabl-dabla sa 21 poenom, Avramović je dodao 17, a Smailagić 15 poena. Kod gostiju Dairis Bertans i Andrej Grazulis imali su po 17 poena.

Pored toga što su zajedno sa gostima iz Letonije podržali akciju kompanije Mozzart "Stop nasilju nad ženama", srpski košarkaši poslali su i poruku bratske podrške reprezentativnom saigraču Stevanu Jelovcu koji se i dalje bori za život nakon pretrpljenog moždanog udara sredinom meseca. Orlovi su poneli majice sa natpisom "Stevane, izdrži", a takođe su razvili i baner gde su jasno poručili da su uz svog kolegu i prijatelja.

Uz evidentnu tremu koja je postojala u domaćim redovima od samog početka, gosti su brzo nametnuli gotovo neviđeni šuterski ritam. Letonci su, naime, imali samo jedan promašaj iz igre za kompletnu prvu četvrtinu! Čak 11 pogodaka i samo jedan promašaj - posle deset uzastopno rešenih akcija - i to centra Pasečnika sa distance. Pet uspešnih hitaca za tri, uz besprekoran šut za dva i sa linije slobodnih bacanja gde nam je Lomaš pravio ogromne probleme. Ne samo jer je uspešno ispalio dve lopte sa distance, sve što je Lomaš pokušao pronašlo bi dno mrežice, pa je tako već posle uvodnih deset minuta imao 12 od 33 poena Letonije. S obzirom na to koliko su gostima ruke bile “usijane“, minus od pet poena nije delovao tako strašno, pogotovo jer nisu Letonci pogađali samo otvorene šuteve, već i one iz teških situacija. S tim da ni za najmanju pohvalu nisu bila 33 primljena poena za četvrtinu...

Miloš Teodosić (©MN Press)

Srbija je odgovor na simultanku šutera turskog Denizlija pronašla u Teodosiću kome je definitivno bilo do igre i to se odmah videlo po govoru tela. Iako je u utakmicu ušao u prepoznatljivom stilu, odmah je preuzeo ključeve igre u svoje ruke i bio daleko najkorisniji košarkaš Srbije. Na sedam poena motivisanog Smailagića uz zakucavanje za televizijske špice, Teodosić je takođe odskakao kvalitetom i na osam poena upisao dve asistencije za Ristića, mada ni to nije bilo dovoljno da se obuzdaju raspucani gosti. Srbiji je jako nedostajala ozbiljnija defanzivna reakcija.

Napad nije bio sporan, jer je do poluvremena Srbija ubacila 52 poena, mnogo veći problem bilo je to što je Letonija imala četiri više. Ni to što su izabranici Luke Bankija počeli i da promašuju, odnosno od narednih 18 šuteva ubacili su tek pola, Srbija nijednog trenutka nije uspela da slomi rivala. Najbolju šansu Orlovi su propustili posle uzastopnih trojki Avramovića i Smailagića kada su nakratko poveli rezultatom 46:44 za seriju 8:0, ali su Letonci uspeli i iz ove situacije da se izvuku zahvaljujući dvojici najvažnijih pojedinaca - Lomašu i Bertansu. Rezultat je umalo počeo da izmiče kontroli kada je Bertans na 15 sekundi do velikog odmora pogodio trojku za 55:49, ali je Teodosić stavio tačku sa istog odstojanja, čime je stigao do 17 svojih poena za poluvreme! Smailagić i Avramović su ubacili po 10, ostali su stidljivo kaskali, mada je Jagodić Kuridža imao svojih dobrih momenata. Kod Letonije 14 poena Lomaša, 13 Bertansa i 11 Zoriksa koji je proigrao u drugom periodu... Statistički Srbija i Letonija su bile gotovo u ravni gotovo u svim kategorijama, što je najavilo dosta uzbuđenja u nastavku.

Aleksa Avramović (©MN Press)

Mnogo je Srbija znoja prolila da bi napravila kakvu-takvu razliku i konačno povela glavnu reč na parketu beogradskog hrama košarke, samo tvrdoglavi Letonci nijednog trenutka nisu želeli da popuste. Lomaš je nastavio da pruža verovatno najbolju šutersku rolu u reprezentativnoj karijeri, što je u kombinaciji sa poenima Bertansa, Zoriksa i Grazulisa pre svih dovelo do prave rezultatske klackalice u trećoj, a onda i potpune drame na kraju.

Srbiju u nedelju čeka gostovanje Belgiji u Monsu, koje je na programu od 15.30.

SRBIJA - LETONIJA 101:100

/28:33, 24:23, 25:19, 24:25/

Dvorana: Aleksandar Nikolić (Beograd)

Sudije: Marijus Čjulin (Rumunija), Nikola Mestre (Francuska), Mehmet Sahin (Turska)

Srbija: Avramović 17, Dangubić 7, Jakodić Kuridža 16, Radanov 8, Teodosić 21, Jović, Koprivica, Novak, Ristić 9, Smailagić 15, Trifunović 5, Zagorac 3

Letonija: Bertans 17, Gražulis 17, Lomaš 33, Majeris 2, Zoriks 14, Ate, Beržinjs 1, Čavars 6, Kuruc 6, Laks, Pasečniks 2, Skele 2