Janakopulos s cigaretom: Liga šampiona će ugasiti Evroligu! Prodajem Pao za 25.000.000

Svaki put kad ga vidimo vrati nam se flešbek na italijanskih fudbal 90-ih godina prošlog veka kad su gazde klubova Serije A besomučno sipale novac ne obraćajući pažnju na političku korektnost. Negde otprilike takav je i Dimitris Janakopulos, kontroverzni gazda Panatinaikosa, koji je u jeku prepucavanja sa Đordijem Bertomeuom, prvim čovekom Evrolige, pred novinarima pojavio sa cigarom u ruci i pretnjom da će prodati atinske Zelene za 25.000.000 evra!

Na već tradicionalno burnoj konferenciji za novinare Janakopulos je rekao i da je njegova porodica do sada u klub upumpala neverovatnih 450.000.000 evra, a poseban deo izdvojio je za Evroligu uz nadu da će Fibina Liga šampiona ugasiti Bertomeuovo takmičenje. Mada ni ovog puta nije želeo da kaže da li će Panatinaikos istupiti uz Evrolige.

Krenimo ipak odatle i razloge zbog kojih je uopšte ljut na upravu elitnog evropskog takmičenja. A to je suđenje. Janakopulos već godinama priča da sudije potkradaju Pao, svojevremeno je čak i redakciji MOZZART Sporta – verovatno i drugim medijima u Srbiji – slao obimnu dokumentaciju sa sve CD diskovima i fotografijama spornih trenutaka. I sada podseća na „kamikaze“ utakmice sa Fenerbahčeom, finale sa moskovskim CSKA 2009. godine (tad je Pao i osvojio pehar), pa osvetu Armejaca u polufinalu 2012, “krvavu košarku“ protiv madridskog Reala.

“Nijedna ekipa nije trpela toliko nepravdi. I sada misle da mogu da nas ucenjuju?! A to je takmičenje koje nam svake godine tek u septembru kaže koliko ćemo da zaradimo, takmičenje koje je definicija za neuspeh na svim nivoima. Evroligi treba konkurencija. Fibina Liga šampiona nadolazi i ugasiće je. Pre dve godine smo videli da nisu spremni. Sada jesu“, grmeo je Janakopulos.

Međutim...

“Čak i da je Evroliga raj o kome Bertomeu sanja lično bih odlučio da idemo u Ligu šampiona, jer niko ne sme da ucenjuje Panatinaikos. Za mene je to jednosmerna ulica. Ali pošto Panatinaikos ima milione navijača odluka o tome gde ćemo igrati sledeće sezone mora da bude u potpunosti dokumentovana. Možda na kraju umesto crne ovce za šta nas smatraju, mi budeo vuk. A Panatinaikos je najveći klub Evrope u posledjih 30 godina. Bez nas Evroliga ne postoji, to su rekli i čelnici Reala na poslednjoj video konferenciji. Samo treba da neko to kaže gospodinu Bertomeu. Već sam govorio, Evroliga živi od Panatinaikosa, Olimpijakosa i Makabija, mi donosimo novac“.

Jasno je samo da klubovi ne žive od zarade u Evroligi. Janakopulos istče da košarkaški klubovi računaju na dva odsto novca od sume koju zaradi fudbal. Ali je svejedno i Pao potpisao ugovor po kome bi morao da plati 10.000.000 evra ukoliko bi želeo da napusti Evroligu?

“Postoji ta navodna klauzula. Ali pitajte naš pravni tim. Na kraju će Evroliga platiti nama“, preti Janakopulos.

Nije mu, istina, prvi put da preti. Problem je što nikako da te pretnje sprovede u delo. Teško da će i sada. Iako preti istupanjem iz Evrolige, istovremeno kaže da će tu odluku morati da donese neko drugi, pošto Janakopulos posle godina ulaganja planira da proda klub.

“Pre nekoliko dana mi je Mihalis Gorgantis, odani saradnik mog oca, pokazao da je moja porodica do 2012. u klubu uložila 372.800.000 evra. Od 2012. sam ja, da li ličnim novcem ili preko sponzorstava, uložio još 63.000.000. Sve skupa je moja porodica u Panatinaikos upumpala više od 450.000.000 evra. I sad treba da ćutimo? Ja sam naučen da gledam ljude u oči i govorim istinu“.

Zašto sve ovo govori? Zato što je zaista potrošio mnogo svog novca, a Evroliga mu je vratila – mrvice. Janakopulos je besan. I zato najavljuje prodaju.

“Od danas, Panatinaikos je na prodaju za 25.000.000 evra. Bez obzira na to što prema procenama stručnjaka klub vredi 75.000.000. Ali želimo da nađemo kupca koji će nastaviti da investira. Dok se to ne desi, klub će voditi ljudi od poverenja, Manos Papadopulos i Takis Trijantopulos, ali neće biti ni najmanjih ulaganja. Ostavljam Panatinaikos bez dugova, kao šampion“, završio je Janakopulos, uz napomenu da se od 2012. pa do sada samo dva puta mešao u sportski deo posla.

Jednom i kad je Saši Đorđeviću zabranio da otera Nikosa Papasa i kluba.