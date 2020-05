Jankovićeva priča: La casa de Partizan

View this post on Instagram

???????? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????? Bila jednom jedna kuća. Najlepša i najveća u kraju. Na najboljoj poziciji. Svi su se divili toj kući i maštali da budu na njenom mestu. Ta kuća je bila toliko velika da je jednom prilikom, na jednoj proslavi uspela da primi čak 16.530 gostiju. No, jednoga dana, bez ikakve najave dunu vetar. Vetar se pretvori u tornado koji nije imao milosti prema kući. Srušio je do temelja. Tornado je oštetio i ostale kuće u okolini, ali ni jednu kao nju. Ona je pretrpela najveću štetu. Medjutim, tornado je bio jak, ali nedovoljno. Ostavio je temelj i sve one ljude. Dao joj je priliku da se obnovi još jača, lepša i bolja.. ⚫️ ???? ⚪️