Pokazao je Kris Pol ekipi Denvera koliko je bušna u odbrani od pik-end-rola, izvodio je pokaznu vežbu kada god je to poželeo i trasirao put Finiks Sansima do vođstva od 2:0 u seriji. Kliknulo je sve u Finiksu, MVP NBA ligu znatno je spušten ispod poenterskog proseka u plej-ofu, a što je još važnije u potpunosti su neutralisani svi saigrači Nikole Jokića. Nije novopečeni MVP imao sa kime da igra, saigrači su mu disali na škrge dok su jurili za košarkašima Finiksa, koji su leteli po terenu - 123:98 (25:21, 27:21, 34:25, 37:31).

Forsiraju Sansi do iznemoglosti pik-end-rol, znalo se to i pre početka serije sa Denverom, ali je nepoznanica bila u kojoj meri će iz takve igre izbušiti Nagetse. To su učinili do krajnjih granica. Razmontirao je Kris Pol, majstor pik-end-rola, čuvare, koji su se smenjivali u pokušaju da ga uštopuju, ali niko nije ni izbliza bio u stanju to da učini.

Dirigovao je Kris Pol napadima Sansa, sve mu je polazilo za rukom. Nemoćno je izgledao Denver kada Pol zavrti pik sa Deandre Ejtonom, a bezopasni su Nagetsi bili i u napadu, sem u trenucima inspiracije Nikole Jokića. Po pravilu se igra Denvera raspadala kada MVP nije na parketu, apsolutno nikakvog rešenja u tim trenucima nije bilo u napadu.

Koliko je Denver bio bespomoćan govori i činjenica da je izgubio svaku deonicu, ni u jednoj nije bio u stanju da parira Finiksu. Videlo se to golim okom, uvek su Kris Pol, Devin Buker i ekipa bili za korak isped. Očajno je Nagetse služio šut u prvom poluvremenu, ubacili su samo četiri trojke iz 22 pokušaja, a kompletna napadačka igra zasnivala se na solo rešenjima Nikole Jokića. Do odlaska na odmor, momak iz Sombora je i uspevao da se izbori sa čuvarima, bio je prvi dvocifreni igrač na meču, a u nekoliko navrata je genijalnim rešenjima spojio saigrače sa košem.

Obeležili su prvi deo igre Nikola Jokić i Devin Buker, koji je pravi đavo. Skinuo je krunu kralju, poslao je Lejkerse na rani odmor, a sada bi isto da učini i sa timom koji u svojim redovima ima najboljeg košarkaša na svetu. Niko nije mogao da ga čuva, baš kao i Krisa Pola, rotirali su se čuvari, ali su njih dvojica pronalazila način da sebi naprave prostor.

Razdvajao je Kris Pol odbranu Denvera iz pik-end-rola, služila je i dalekometna paljba košarkaše Finiks Sansa, pa Nikola Jokić i saigrači nisu znali sa koje strane im preti veća opasnost. Ipak, utisak je da je Kris Pol taj koji je napravio prevagu razigravši kompletnu ekipu i ulivši joj neophodnu dozu sigurnosti u momentima kada je lopta bila u njegovom naručju.

Pucali su Sansi trojke skoro 50 odsto (18/38), dok je Denver ubacio četiri manje. Krauder sa jedne, a Milsap sa druge strane prednjačili su u pogođenim dalekometnim hicima (obojica po tri trojke). Nikola Jokić pogodio je jednu, meč je završio sa 24 poena, 13 skokova, šest asistencija i jednom ukradenom loptom za nešto manje od 30 minuta provedenih na parketu.

Kris Pol, arhitekta Finiksovog vođstva od 2:0 u polufinalnoj seriji, postigao je 17 poena, podelio je 15 asistencija i sakupio pet skokova. Devin Buker je takođe ostvario dabl-dabl (18 poena i 10 skokova), kao i Deandre Ejton (15 poena i 10 skokova).





NBA LIGA - PLEJ-OF

Četvrtak

Finiks - Denver 123:98

/Buker 18 - Jokić 24/