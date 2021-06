"To je ludo, to je MVP". Tim je rečima Deandre Ejton, centar Finiks Sansa, komentisao učinak Nikole Jokića u trećoj utakmici plej-of serije između njegove ekipe i Denver Nagetsa. Srpski košarkaš je, nakon što je dobio trofej za najkorisnijeg igrača najbolje košarkaške lige na svetu, pokazao zbog čega nije bilo previše rasprave oko toga je li on zaslužio da bude MVP ili ne. Jokić je Finiksu ubacio 32 poena te imao 20 skokova i 10 asistencija i tako postao treći igrač u istoriji NBA lige koji je u jednoj plej-of utakmici imao učinak 30/20/10. Ostala dvojica? Vilt Čemberlejn i Karim Abdul-Džabar. To pokazuje u kojem je društvu Jokić.

(2.50) Denver (13.0) Finiks (1.65)

Međutim, Jokiću te brojke ništa nisu značile, jer je Denver izgubio utakmicu. Finiks je odmah na početku utakmice poveo s 10-ak poena razlike, Nagetsi su pre poluvremena smanjili na četiri poena, ali su Sansi u trećoj četvrtini rešili utakmicu i došli do 3-0 u seriji. A kada se zna da niko nikada nije pobedio seriju u kojoj je gubio 0-3, onda je jasno kako se sezona Denveru opasno približila kraju.

Pisali smo već pre početka ove serije da je Finiks favorit i da ima više 'oružja' od Denvera i to se pokazalo tačnim. Međutim, moramo priznati da smo ipak očekivali malo više od Nagetsa, barem u trećoj utakmici, prvoj na domaćem parketu pre koje su izgubili obe u Finiksu. Bila je to utakmica biti ili ne biti, a na kraju je pokazala da Denver bez Džamala Marija nema dovoljno talenta da odgovori Finiksu koji je, ruku na srce, odigrao odlično u sva tri meča i tako potvrdio da ono šta su radili u regularnom delu sezone nije slučajno.

Ništa u sportu nije nemoguće, ali Jokić se već može pomiriti da je sezona izgubljena, ali smo sigurni da i on i njegovi saigrači ne žele biti 'pometlani', odnosno ispasti bez ispaljenog metka. Večeras u 02.00 pred svojom publikom imaju novu šansu da pobede, a da to naprave trebaće im još neko osim Jokića, koji je celu seriju odigrao dobro, baš kao šta smo od njega očekivali. Pobeda u bilo kojoj utakmici, u bilo kojoj situaciji, pa i u ovoj jako teškoj, uvek ekipi da neku nadu jer je uvek najvažnije pobediti prvu sledeću utakmicu, ali i da Denver večeras pobedi, nekako nam se čini da se Nagetsi ne nadaju da mogu napraviti potpuni preokret. Jer, jednostavno, oni nemaju dovoljno talenta da bace jako dobar Finiks na kolena.

O Jokiću nećemo pisati, zaslužene hvalospeve za njegove igre već ste mogli čitati na stranicama Mozzart Sporta. Obratićemo pažnju na druge igrače Denvera koji u ovoj seriji nisu pokazali pravo lice. Ili možda jesu, ali ono nije dobro za navijače Nagetsa.

IZBOR UREDNIKA

Majkl Porter je u prvom krugu plejofa protiv Portlanda igrao odlično, bio zasluženo drugi igrač ekipe s prosekom od 18,8 poena u 6,7 skokova uz sjajan šut od 50,7 odsto, odnosno 43,9 odsto za tri poena. Protiv Finiksa te su brojke pale na 13,7 poena i 6 skokova uz 35,9 odsto šuta i 38,9 odsto za tri poena. Porter ima problema s povredom, opet su se 'javila' njegova leđa s kojima ima problem celu karijeru, ali činjenica je i da je Finiks pokazao sve njegove slabosti u igri. Koliko god on bio odličan šuter, toliko često uzima loše šuteve, a posebno se to događa kada ga čuva neki dobar odbrambeni igrač poput Mikala Bridžesa koji celo vreme juri za Porterom. Taj deo bi se Porteru još mogao oprostiti, ali je njegova odbrana stvarno ispod svake razine. Kris Pol i Devon Buker celo vreme u pik zovu igrača za kojeg je zadužen Porter, a kada dođe do preuzimanja jednostavno rešavaju te situacije. Porter ne može ništa da odbrani, a kako opet nije toliko dobar napadač, onda te rupe u odbrani još više dolaze na svetlo dana.

Šta tek reći za Erona Gordona? Taj igrač je u ligu došao kao potencijalna superzvezda, a u tri utakmice ne može Finiksu da postigne više od 9,3 poena po utakmici. A to je sve tako čak i kad ga brani Buker, koji nije baš najbolji igrač u odbrani. Gordon svoju odrbanu može da igra dobro, ali u napadu ovisi isključivo o asistencijama Jokića ili drugih saigrača. Nije pogodio niti jednu trojku u ovoj seriji, a od Finiksa je dobio status 'Tonija Alena', odnosno Sansi ga ne doživljavaju baš ozbiljno kada šutira spolja.

Problem su i bekovi. U najavi serije smo pisali da Fakudo Kampaco, Ostin Rivers, Monte Moris i Markus Hauard nisu taj nivo da se suprotstave Polu i Bukeru i to se pokazalo tačnim. Kampaco igra solidno, ali on ne može biti igrač koji pravi razliku na ovom nivou. Moris je odigrao jednu dobru i dve kriminalne utakmice, a Rivers nije doživeo svojih pet minuta slave kao šta ih je imao protiv Portlanda. No, kriviti bekove Denvera ipak nema smisla jer je jasno da tu jako nedostaje Džamal Mari, pa i Pi-Džej Dozijer.

Uz sve probleme koje Denver ima, Finiks zasluženo ima 3-0. Teško je bilo i očekivati da će Nagetsi proći jako dobre Sanse, ali utisak je da se moglo proći i bolje od ovoga. Tu je problem i u treneru Majklu Melounu koji nije napravio nikakvo prilagođavanje u ovoj seriji. Jasno je da nekih velikih opcija za promenu igrača nije imao, ali možda je mogao probati s drugačijim pristupom u nekim delovima igre. Recimo, možda je Vil Barton mogao da startuje u trećoj utakmici pa da svoju ograničenu minutažu odigra s najboljom postavom, a da onda Gordon igra protiv rezervi Finiksa gde bi mu se možda otvorilo više prostora. Ili da proba nekako zaustaviti Pola koji dolazi do šuta s poludistance bez problema. Nakon jednog driblinga, on je već oko linije slobodnih bacanja, a s te pozicije je on gotovo pa nepogrešiv. Ili još neke druge opcije.

Sve u svemu, nadamo se da Denver ima snage da dođe barem do jedne pobede. Jokić ima, to nam je svima jasno, ali ima li ko da mu se pridruži? Koliko god da je dobar, ipak ne može sam.