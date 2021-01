Košarkaši Denver Nagetsa doživeli su i četvrti poraz od početka sezone. Ovoga puta je ceo plen iz Pepsi centra odnela ekipa Feniks Sansa, koja je tako došla i do petog trijumfa (samo jedan poraz) - 103:106.

Nagetsi su vodili sve do pred kraj prve četvrtine, trojkom Kameruna Džonsona u poslednjim trenucima kvartala Sansi stižu do preokreta. Nikola Jokić je ubacio svega tri poena u prvih 12 minuta. Početkom druge deonce gosti prave seriju 14:0 i stiču 15 poena viška, nisu stvari delovale dobro po ekipu Majka Melouna. Uspeli su ipak da uhvate priključak po povratku sa pauze, ali je sastav iz Arizone odbijao sve njihove nalete, te je na poslednji odmor otišao sa devet poena prednosti. Sve je još uvek bilo moguće u Koloradu.

U samom finišu, na nešto manje od tri minuta do kraja, posle trojke Morisa domaćin stiže i do preokreta. Uzvratili su Sansi, dva bacanja Pola, potom i trojka Bukera, koja je ispostaviće se bila i ključna na današnjem susretu. Nije se ipak Denver predao, kada je bilo najteže Jokić je preuzeo stvari u svoje ruke i trojkom vratio nadu domaćem sastavu (pogodio je na 5,5 sekundi do kraja za 103:104). Odmah su Nagetsi pravili faul, ali nad Krisom Polom, iskusni plejmejker je bio siguran sa linije za slobodna bacanja. Usledio je pokušaj Džamala Marija sa zvukom sirene, ali neuspešan, Feniks je slavio i peti put od starta sezone.





Nikola Jokić je stao na korak od novog tripl-dabla, meč je završio sa 17 poena, 11 asistencija i devet skokova. Nije ipak bio u svom elementu u većem delu susreta, ali je kada se lomilo bio pravi - ubacio je sedam poena u poslednjih šest minuta. Džamal Mari je imao svoje veče (31 poen), ali je ovom dvojcu falio još makar jedan raspoložen saigrač, Majkl Porter Džunior je meč propustio zbog povrede. Kod Sansa na kraju 22 poena Ejtona (11 skokova), koliko je ubacio i Devin Buker, Kris Pol je dodao pola koša manje.

Denver mora da se trgne, Jokić igra sjajno od starta sezone, danas možda nije bio u svom najboljem izdanju, ali je bio na pragu petog tripl-dabla u sezoni koja je počela 22. decembra. Ekipu Majka Melouna čekaju dva vezana duela sa Minesotom, koja je vezala tri poraza, pa se čini da je to dobra prilika za prošlosezonskog finalistu plej-ofa zapadne konferencije da se vrati na pravi put.

U istom terminu je Juta nanela Klipersima drugi poraz u sezoni - 106:100. Vodio je sastav iz Solt Lejk Sitija tokom gotovo čitavog susreta, imali su i 20 poena viška u jednom trenutku. Delovalo je da drže stvari pod kontrolom, tek u finišu se četa Tajrona Lua probudila i prišla na svega četiri poena zaostatka u poslednjem minutu, ali je Majk Konli sa linije za slobodna bacanja overio pobedu Džezera.

Upravo je dugugodišnji bek Memfisa bio najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 33 poena, pratili su ga Donovan Mičel sa 15 i Derik Fejvors sa 14 poena (11 skokova), Bojan Bogdanović je ubacio šest poena. Kod Klipersa 25 poena Pola Džordža, Kavaju Lenardu je asistencija falila za tripl-dabl (20 poena, 16 skokova), vrlo dobar i Ivica Zubac sa 12 poena.

NBA

Subota

Šarlot Hornets - Memfis Grizlis 93:108

/Bijombo 16 - Bruks 21/

Dalas Maveriks - Majami Hit 93:83

/Dončić 27 - Adebajo 19/

Detroit Pistons - Boston Seltiks 96:93

/Grent 24 - Tejtum 28/

Bruklin Nets - Atlanta Hoks 96:114

/Durent 28 - Hanter 23, Bogdanović 7/

Milvoki Baks - Čikago Buls 126:96

/Adetokumbo 29 - Lavin 16/

Minesota Timbervulvs - Vašington Vizards 109:130

/Bizli 21 - Bil 31/

San Antonio - Los Anđeles Lejkers 103:109

/Džonson 26 - Dejvis 34/

Denver Nagets - Feniks Sans 103:106

/Mari 31 - Buker, Ejton 22/

Juta Džez - Los Anđeles Klipers 106:100

/Konli 33 - Džordž 25/

Golden Stejt Voriors - Portland Trejl Blejzers (u toku)

23.00: Hjuston Rokets - Sakramento Kings