Jovanović uz osmeh: Nisam znao da sam smenjen, čeka me mesto u autobusu...

Cibona je poražena u Beogradu od Crvene zvezde, ali u timu nemaju za čim da žale. Jer, da je neko šampionu ABA lige iz 2014. ponudio skor 5-5 posle deset kola, verovatno bi svi oberučke prihvatili.

Trener Vladimir Jovanović čestitao je Crvenoj zvezdi na zasluženoj pobedi i dao svoje viđenje utakmice.

"Odigrali su muški, čvrsto, bili su poprilično ozbiljni, to je taj njihov individualni kvalitet koji je došao do izražaja. mi smo odigrali pristojnu utakmicu, pre svega u kontakt igri što mi je posebno drago. Mi smo pre dva dana igrali utakmicu, pa za dva opet, pa u nedelju... To je zaista mnogo utakmica. Stalno smo u tom ritmu i funkcionišemo što bolje možemo. Nemam šta da zamerim igračima, veći deo utakmice smo se držali i greške koje su pravili nisu bile teške, ne mogu ništa da zamerim", rekao je Jovanović posle utakmice.

Uoči susreta u Beogradu hrvatski mediji objavili su vest da Jovanović neće sledeći meč dočekati na klupi Cibone. On je pitanje prihvatio sa osmehom na licu.

"Nisam znao da sam smenjen... Čeka me mesto u autobusu i vraćam se za Zagreb. Ako imate neke informacije, recite odmah. Mogu da smene oni koji su me postavili, novinarima čast, ali oni mogu da pišu, ne da smenjuju nekog".

Mladi stručnjak na kraju je prokomentarisao i prerani odlazak Stevana Jelovca...

"Veliki gubitak za porodicu, ali i sve nas koji smo ga gledali i znali".

