Kada se zaustavi Karlik Džons, nastaje kolaps

Još protiv Bajerna se videlo da su se ekipe počele spremati isključivo za njega i da će ga udvajati po celom terenu, ali je jasno da Bavarci nemaju taj individualni kvalitet koji je mogao u potpunosti da ga zaustavi. Ipak, kada su došle ekipe iz samog vrha, postalo je jasno da je pogubno po Parni valjak da igra zavisi od pojedinca, pa makar to bio vanserijski košarkaš, kakav je Karlik Džons .

Naravno, nije sramota izgubiti najpre od Reala, potom od Panatinaikosa, pa sinoć od giganta sa Bosfora, sve su to kandidati za evropski tron. Međutim, ono što zabrinjava jeste što je Karlik na ovim utakmicama bio gotovo potpuno upasivljen, a kad nema njega, onda praktično da ne postoji ni igra, kao ni adekvatan učinak Partizan Mozzart Beta.

Mečevi protiv Panatinaikosa, a pogotovo ovaj u Istanbulu ogolili su sve probleme koji nastanu onda kada se zaustavi sjajni plej. Jednostavno, još od starta utakmice sa Fenerbahčeom videlo se da je Karlik umoran, da mu je neophodna pomoć i to da još neko preuzme odgovornost, ali se čini da su crno-beli ostali previše isključivi u mišljenju da će popularni "Sudanski puž" da reši sve sam, što je nemoguće ako se pogleda broj utakmica i kvaliteti protivnika sa kojima se Partizan Mozzart Bet suočava u Evroligi.

Istina, brojke kažu da je Karlik imao osam asistencija protiv Fenerbahčea, možda bi tu bila i koja više da je Žofri Lovernj u tri-četiri navrata bio odlučniji na obruču, ali ono što je nedostajalo u poslednje dve utakmice jesu njegovi poeni, bez kojih četa Đoana Penjaroje ne može da se nada pozitivnom učinku. Amerikanac je, zahvaljujući čestim udvajanjima rivala, nateran na izuzetno teške šuteve, pa su tako brojke iz igre protiv Zelenih bile 2/11 (2/8 za dva i 0/3 za tri), a u jučerašnjem sudaru sa dvostrukim prvakom Evrope 1/7 (samo je šutirao za dva poena).

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Mučio se Džons, što zbog umora, što zbog velikih tela direktnih čuvara, da kreira pozicije koje bi mu omogućile poene na obruču ili sa poludistance. U nekoliko navrata kao činilo se kao da je Karlik ostao bez goriva i da nije imao snage ni da reši situacije koje su za njega samo stvar rutine. Međutim, ono što još više zabrinjava jeste kako su crno-beli izgledali onda kada su vidno indisponiranog pleja pokušavali da zamene Alesandro Pajola i Luka Vildoza. Napadi u režiji Italijana i Argentinca izgledali su blago rečeno kao haos u kojem nije bilo ni trunke organizacije, pa je tako Pajola u nekoliko navrata bio primoran da šutira iz cirkuskih pozicija na isteku napada, a česti su bili i nekontrolisani pasovi koji bi se završavali izgubljenom loptom.

Svetla tačka u igri crno-belih protiv Fenerbahčea bio je Lamar Stivens, ali i to je jedan od pokazatelja kako je Partizan Mozzart Bet sinoć izgledao jer je prilično zabrinjavajuće kada vam je najbolji pojedinac na terenu čovek koji je praktično na dva sata do početka utakmice bio pod znakom pitanja zbog stomačnih problema.

Elem, deluje da je plan igre Đoana Penjaroje i njegovih pulena pročitan. Potpuno je ogoljeno kako će izgledati Parni valjak kada se na dozvoljene i nedozvoljene načine, a bilo ih je, zaustavi Karlik Džons. Ono što je svakako za utehu jeste da su porazi došli od timova koji pretenduju na tron, kao i to da je Partizan Mozzart Bet, kojem se objektivno nije davalo puno šanse pre starta sezone, sada na pozitivnoj nuli. Međutim, neće ni Karlik ni crno-beli moći još dugo ovako i pod hitno je potrebno pronaći alternativno rešenje, rasteretiti reprezentativca iz Južnog Suda ili se u suprotnom Partizanu ne piše dobro.