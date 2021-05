Na prvi pogled stiče se utisak da spisak Igora Kokoškova, narodski rečeno, grmi od kvaliteta. Na drugi, treći i svaki sledeći pogled utisak je samo još jači, ali realnost je takva da će na parket dvorane Aleksandar Nikolić 29. juna protiv Dominikanske Republike sigurno izaći sastav realno slabiji u odnosu na najjaču kombinaciju koju bi selektor Srbije teoretski mogao da sastavi.

Posle dodatnih konsultacija unutar stručnog štaba doneta je odluka da se start priprema za olimpijske kvalikacije pomeri sa 8. na 12. jun, ali ni s tim odlaganjem nije potpuno sigurno ko će uopšte moći da bude tu od prvog dana. Prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta prvi motore pali Stefan Jović koga u KSS očekuju u najskorijem roku kako bi bio bliži saradnicima Igora Kokoškova i radio pod njihovim budnim okom kako bi uhvatio zalet za olimpijske kvalifikacije s obzirom da je poslednji meč odigrao još početkom marta pošto je napustio Himki.

Srbija takođe vodi pregovore sa ljudima iz moskovskog CSKA oko Nikole Milutinova s tim što su šanse da odlični centar zaigra gotovo nepostojeće. On je povredio mišić ramena u evroligaškom susretu protiv Bajerna krajem januara posle čega su specijalistički pregledi pokazali da mora na operaciju. Ista je odrađena ubrzo i od tada je u fazi rehabilitacije. Milutinov individualno radi na što bržem povratku na parket, s tim što je on daleko od bilo kakve takmičarske forme i gotovo je izvesno da ga CSKA neće pustiti čak ni da bude uz ekipu i oporavlja se uz reprezentaciju.

Srbiji je najveća enigma centarska linija. Ako Nikola Jokić i Boban Marjanović budu i dalje igrali NBA plej-of, to ostavlja Miroslava Raduljicu i Filipa Petruševa kao raspoložive opcije.

Zaključno s poslednjim danom maja klupskih obaveza sigurno su lišeni još Nemanja Bjelica, Miroslav Raduljica, Alen Smailagić, Aleksa Avramović i Aleksej Pokuševski. Do tog 12. juna lista će sigurno biti produžena, ali za koji broj znaće se od ishoda plej-of mečeva. O eventualnom dolasku NBA asova kao što su Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović i Boban Marjanović teško je razmišljati jer osim rezultata njihovih klubova u doigravanju koje je tek u prvoj rundi, selektor Kokoškov moraće da napravi i dogovor s njihovim klubovima čak i kada ne bi imali utakmica zbog velike potrošnje. Jokićev Denver se ozbiljno gazi sa Portlandom i trenutno je 2-2 u seriji, Bogdanova Atlanta je nadomak polufinala Istoka jer vodi sa 3-1 protiv Njujorka, dok Marjanovićev Dalas takođe je na 2-2 protiv Los Anđeles Klipersa. Bjelica je sa Majamijem završio učešće u plej-ofu dok se Smailagićev Golden Stejt nije ni plasirao u tu fazu takmičenja posle eliminacije u plej-in turniru.

Kako se može čuti, situacija oko Alekseja Pokuševskog nije se drastično promenila u odnosu na vest koju smo prvi objavili 21. maja. Tu će dobre veze Igora Kokoškova sa čelnicima NBA klubova igratijaku ulogu, s tim što Oklahoma ima mogućnost da supertalentovanog Novosađanina povuče ako odluči da je u njegovom najboljem interesu da leto provede u individualnom radu. Kao što je to bio slučaj, podsetimo, sa Nikolom Jokićem 2017. godine. Srbija na njega ozbiljno računa i biće veliko pojačanje za ekipu iako je debitant u slučaju da ostane u Beogradu bar do kraja kvalifikacija.

Od ostalih slobodnih igrača u ovom trenutku Aleksa Avramović je slobodan posle dobre individualne sezone u ACB ligi gde je statistički bio drugi strelac sa 16,4 poena u proseku i njegovo svrstavanje na spisak dolazi kao nagrada za dobre igre tokom evropskih kvalifikacija, dok je Miroslav Raduljica na relaciji Srbija-Grčka jer nema radnih obaveza u Kini.

A, šta je sa ostalima?

IZBOR UREDNIKA

Virtus Miloša Teodosića vodi sa 2-0 protiv Brindizija u polufinalu Palakanestra iako nema prednost domaćeg terena i 2. juna bi mogao da obezbedi plasman u finale. Termini tih mečeva biće poznati dok se bude završile obe polufinalne serije, a igraće se na tri dobijene. Zvanično najkorisniji igrač Evrolige, Fajnal fora i novi šampion Evrope Vasilije Micić je pre odlaska u Keln da pokori sve ušao sa Efesom u finale turskog prvenstva gde se sastaje sa Fenerbahčeom Igora Kokoškova i Marka Gudurića. Prema podacima sa zvaničnog sajta šampionata Turske treća, možda i odlučujuća utakmica igraće se 7. juna, a svaki korak dalje bi povukao sa sobom da se selektor i dvojica standardnih reprezentativaca kasnije priključe ekipi.

Danilo Anđušić je poput Avramovića nagrađen za to što je bio jedan od lidera Orlova u predigri za Evrobasket naredne godine, ali je njegov Burg u ozbiljnom zaostatku s utakmicama domaćeg prvenstva, baš kao i konkurencija. Tako je do polovine juna planirano da se odigraju mečevi odloženi zbog korone, a Burgova poslednji ligaški meč je 14. juna protiv Strazbura kod kuće. Dakle, pošto okupljanje počne. Burg je pritom u krugu timova koji jure plej-of, što znači da su rezultati i te kako važni.

Superligaški reprezentativci će se pripremama priključiti shodno tome kada će i ko da završi plej-of. Partizan i Mega igraju prvi od eventualna tri polufinalna meča već u utorak od 20.30, pa će ubrzo biti jasno da li će pre Srbiji da se priključi Ognjen Jaramaz ili Filip Petrušev i Dragan Milosavljević. Tri Crvene zvezde Branko Lazić - Ognjen Dobrić - Dejan Davidovac igra u ponedeljak 31. maja i utorak 1. juna prve dve utakmice četvrtfinala protiv Zlatibora i moraće po ubrzanom postupku da sustignu ostale. Zvezda je realno favorit do kraja takmičenja, a samim tim videćemo i kada će uopšte početi finale. Svakako će se igrati i dalje kada pripreme zvanično krenu.

Nikola Kalinić (©Star Sport)

Valensija Nikole Kalinića i Vanje Marinkovića je u četvrtfinalu ACB lige protiv prošlogodišnjeg šampiona Baskonije i ima prednost domaćeg terena. Kalendar najjače domaće lige u Evropi kaže da bi eventualna treća utakmica između ovih timova bila odigrana 4. juna, polufinale bi bilo završeno do 11, a finale do 17. juna. Podsetimo, trener Slepih miševa Đaume Ponsarnau izjavio je nedavno da će Marinković biti na treninzima ekipe, ali da neće igrati osim ako ne dođe do nekih povreda ili druge potrebe da nekadašnji kapiten Partizana zaigra. Vladimir Lučić sa Bajernom igra polufinale nemačkog prvenstva protiv Ludvigzburga koji vodi sa 1-0 u seriji. Polufinale i finale igraju se na po tri dobijene, a eventualnu majstoricu Bajern bi igrao 6. juna. Dalibor Ilić sa Igokeom tek igra prvu fazu prvenstva BiH, dok Nemanja Nedović trenira i priprema se za nove obaveze, dok Nemanja Nedović trenira i sprema se za nove obaveze pošto je dobio voljno od Panatinaikosa kako bi se potpuno oporavio od posledica virusa korona i zalečio povrede.

U planu srpske košarkaške reprezentacije je da nastupa na tradicionalnom turniru Akropolis kup u Atini od 18. do 20. juna gde će rivali biti Grčka, Portoriko i Meksiko, odigraće i jedan meč u Beogradu pred sam početak kvalifikacija kako bi se ekipa uigrala, a Igor Kokoškov upoznao sa svima pojedinačno.

Dakle, Srbija će tek saznati ko će se uopšte boriti za olimpijsku vizu od 29. juna do 4. jula. Izvesno to neće biti najjači sastav.

SPISAK REPREZENTACIJE SRBIJE

Miloš TEODOSIĆ (Virtus Bolonja)

Stefan JOVIĆ (Himki)

Vasilije MICIĆ (Anadolu Efes)

Aleksa AVRAMOVIĆ (Estudijantes)

Bogdan BOGDANOVIĆ (Atlanta Hoks)

Danilo ANĐUŠIĆ (Burg)

Ognjen JARAMAZ (Partizan)

Branko LAZIĆ (Crvena zvezda)

Nikola KALINIĆ (Valensija)

Vladimir LUČIĆ (Bajern Minhen)

Ognjen DOBRIĆ (Crvena zvezda)

Dragan MILOSAVLJEVIĆ (Mega)

Nemanja BJELICA (Majami Hit)

Dejan DAVIDOVAC (Crvena zvezda)

Filip PETRUŠEV (Mega)

Dalibor ILIĆ (Igokea)

Nikola MILUTINOV (CSKA Moskva)

Boban MARJANOVIĆ (Dalas Maveriks)

Miroslav RADULJICA (Žeđeng Lajons)

Alen SMAILAGIĆ (Golden Stejt Voriors)

Marko GUDURIĆ (Fenerbahče)

Nikola JOKIĆ (Denver Nagets)

Aleksej POKUŠEVSKI (Oklahoma Siti Tander)

Vanja MARINKOVIĆ (Valensija)

Nemanja NEDOVIĆ (Panatinaikos)