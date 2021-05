"Ko god je izmislio to sr...e treba da dobije otkaz". Tim je rečima Lebrom Džejms pre nekoliko dana prokomentarisao plej-in turnir, novost koju je NBA liga izmislila prošle godine, a koja se primenjuje i na ovu sezonu. Kralj je ovako komentarisao pre svega jer bi Los Anđeles Lejkersi vrlo lako mogli da igraju na ovom turniru, a samim tim bi se doveli u opasnost da završe sezonu mnogo pre nego su to očekivali.

Šta je uopšte plej-in turnir? Ukratko bi to moglo da se nazove kvalifikacijama za plej-of u kojem učestvuju po četiri ekipe iz svake konferencije i to one koje su plasirane od sedmog do desetog mesta. Plej-in je uveden prošle sezone, kada je NBA liga nakon prekida sezone tražila šta bolje načine da koliko-toliko regularno završe takmičenje. Balon u Orlandu je bio pun pogodak, verovatno najbolje organizovana stvar koja se dogodila u sportskom svetu za vreme pandemije virusa korona, a plej-in je pomogao da sezona bude još zanimljivija. Kako je broj utakmica u sezoni bio smanjen, komesar NBA lige Adam Silver je smislio način da pomogne ekipama koje su imale zaostatak u broju pobeda. Prošle godine je tako deveta ekipa, ako nije imala veći zaostatak od četiri pobede u odnosu na osmu, imala priliku da uđe u plej-of. Doduše, nije joj bilo lako jer je morala da pobedi dva puta dok je ona osma morala da ubeleži samo jednu pobedu, ali prilika je postojala. Nju je na kraju imao Memfis, ali je nije iskoristio jer je Portland slavio u prvoj utakmici i osigurao doigravanje.

Plej-in je ostao i za ovu sezonu samo što je dobio novi izgled. Tako u njemu igraju, kako smo već rekli, po četiri ekipe iz svake konferencije i nema nikakve veze koliko će koji tim imati pobeda. Pravilo je takvo da jednu utakmicu igraju sedma i osma ekipa iz svake konferencije. Pobednici tih utakmica igraju u plej-ofu, a gubitnici imaju još jednu šansu. Ta šansa je dvoboj protiv pobednika susreta između devete i desete ekipe. Dakle, u svakoj konferenciji će se u plej-in turniru igrati po tri utakmice, a praktično svaka odlučuje o sudbini jedne ekipe. U startu zvuči kao jako dobra ideja, barem za gledaoce. Za igrače onih klubova koji će završiti na sedmom i osmom mestu baš i ne pa razumemo Lebrona Džejmsa. Pazite, u sadašnjoj situaciji Los Anđeles Lejkersi bi u prvoj utakmici plej-in turnira trebalo da igraju protiv Golden Stejt Voriorsa. Koliko god su Lejkersi bolja ekipa, ko bi se kladio da Stef Kari u toj utakmici neće ubaciti 10 i više trojki, da odigra jednu od onih svojih ludih utakmica i odvede Voriorse u plej-of? A onda bi Lejkersi za poslednje mesto trebalo da igraju protiv boljeg iz susreta između Memfisa i San Antonija. I tu bi ekipa iz Los Anđelesa bila favorit, ali u jednoj utakmici je stvarno sve moguće.

NBA liga je uvela plej-in turnir zbog nepotpune sezone prošle godine, ali i zbog sličnih razloga ove. Svi znamo da je sezona skraćena na 72 utakmice, ali kako je na početku sezone bilo nepoznato s kakvim će se sve problemima susresti ekipe u ovoj kovid situaciji, onda je odlučeno da se da šansa za još četiri ekipe da ipak izbore plej-of. I dobro je da je tako odlučeno jer je stvarno u celoj sezoni bilo puno izostanaka igrača zbog kovida, a koliko god se Lebron Džejms i drugi, pre svih vlasnik Dalasa Mark Kjuban, bunili protiv plej-ina on je dobar izum NBA lige i verujemo da bi mogao da se zadrži i u narednim sezonama. Možda u nekom drugom obliku i s nekim drugim pravilima, ali plej-in se definitivno pokazao dobrim.

Kostur plej-ofa

Sam pogled na današnju tabelu NBA lige i svu neizvesnost koja se trenutno odvija u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu pokazuje zbog čega je plej-in dobar. Na Istoku je tek noćas praktično rešeno da Majami neće biti u plej-inu nego da će osigurati neku poziciju između četvrtog i šestog mesta, a najbolja stvar od svega je da je sve rešeno u direktnim okršajima s Bostonom koji je pao na poziciju koja vodi u plej-in. Sada se Šarlot, Indijana i Vašington do kraja sezone bore koja ekipa će uspeti da dođe do osmog mesta, ali i druge dve će imati priliku da izbore plej-of. Čikago tu priliku neće imati, ali su svoje šanse imali sve do sinoćnje utakmice protiv Bruklina.

Na Zapadu se vodi luda borba između Lejkersa, Portlanda i Dalasa da se izbegne sedma pozicija. Tim iz Los Anđelesa je u najgoroj situaciji jer ima pobedu manje od konkurencije, ali i lošiji međusobni skor i od Blejzersa i od Maveriksa. Golden Stejt i Memfis se bore za osmo mesto, a Nju Orleans i Sakramento se još nadaju da će nekako preskočiti San Antonio na desetom mestu.

Do kraja regularnog dela sezone ostalo je još samo pet dana, a toliko je pitanja još uvek bez odgovora. I zbog toga je plej-in dobra stvar. Činjenica je da se više timova bori za nešto, a to znači da je manje onih koji poslednje sedmice sezone koriste za "tankovanje" kako bi dobili šta bolji pik na draftu. Isto tako, neke ekipe koje bi po starom sistemu bile sigurne u plej-ofu sada moraju da igraju maksimalno ozbiljno jer nije isto biti šesti ili sedmi, odnosno osmi ili deveti. NBA liga je imala veliki problem s nezanimljivim utakmicama u završnim sedmicama prvog dela sezone, a plej-in je broj tih duela drastično smanjio.

Šta će tek da donese plej-in turnir, koja će gledanost biti tih utakmica može samo da se pretpostavi. Pazite, sada NBA plej-of počinje sa šest utakmica na ispadanje, a u tim utakmicama će verovatno Lebron Džejms, Entoni Dejvis, Stef Kari, Džejson Tejtum, Bredli Bil, Rasel Vestbruk i mnoge druge zvezde. Te utakmice su na rasporedu od 18. do 21. maja, a sigurni smo da nema onoga ko voli NBA ligu da će propustiti bilo koju od tih šest utakmica. Koliko će to doneti gledanosti, a samim tim i novca za NBA tek će se videti, ali smo nekako sigurni da će se svi glasovi koji su bili protiv plej-ina ućutkati kada se pokaže koliko se zaradilo od ovih utakmica. Ali čak i da novce stavimo po strani, šta je u profesionalnom sportu nemoguće, uzbuđenje oko tih utakmica će biti neverovatno. Kao da gledamo Fajnal siks turnir pre samog plejofa. Šta može biti bolje od toga?

Izgleda da je pandemija virusa korona donela dobru stvar za NBA preko ovog turnira. Već se odavno razmišljalo kako da se spasi kraj sezone, a čuveni novinar Bil Simons je odavno predlagao igranje turnira za osmo mesto na kraju sezone. On je to nazvao 'Entertaining as Hell Tournament' (dolosvni prevod bi bio: "Turnir zanimljiv kao pakao", ali ne postoji klasičan prevod na srpski) i u njemu bi se takmičile sve ekipe između osmog i šesnaestog mesta. NBA je napravila drugi format koji možda nije savršen, ali je zanimljiv. I trebalo bi da ga zadrži, posebno kada se uzme još jedna važna stvar koja je u NBA ligi moguća, a to je proširenje lige. O tome se već odavno priča, a pandemija korone je možda i tu tačku stavila na dnevni red, a jasno je i zašto.

Komesar Adam Silver (©AFP)

Komesar Adam Silver je pre nekoliko meseci istakao kako bi novi tim morao da plati najmanje 2.500.000.000 dolara da uđe u NBA ligu. Pomnožite to s dva i dobijate vrtoglavih 5.000.000.000 dolara koji bi sigurno dobro došlo vlasnicima drugih klubova. Zašto njima? Pa zato što je NBA sistem postavljen tako da su klubovi vlasnici lige pa bi vlasnici eventualnih novih klubova svoj novac de facto platili vlasnicima postojećih klubova. Treba dodati kako igrači, koji imaju jako čvrst kolektivni ugovor s ligom po kojem zarađuju 51% svih prihoda lige vezanih uz košarku, u ovom slučaju ne bi dobili ništa. Razlog je jednostavan - ulazak novih klubova nije striktno vezan za košarku. Samim time bi se ovih pet milijardi dolara podelilo na 30 klubova te bi svaki dobio oko 167.000.000 dolara. Nama, običnim smrtnicima, je to neverovatno puno novca, ali ne i ultrabogatim vlasnicima NBA klubova. Zbog toga priča oko širenja lige, koliko god se pominjala poslednjih godina, nije pala na plodno tlo sve dok pandemija virusa korona nije uzela maha. Sada, kada su svi izgubili velike novce, ovaj prihod bi dobro došao i ne bi nas čudilo da se NBA odluči na proširenje kroz godinu-dve. Zainteresovanih klubova, bez obzira na ove velike cifre, i te kako ima. Uvek je tu Sijetl, a još se četiri grada često pominju kao potencijalni vlasnici novih NBA klubova. To su Las Vegas, Kanzas Siti, Meksiko Siti i Sent Luis.

Kakve veze ima proširenje lige s plaj-in turnirom? Nema direktne, ali indirektne ima. Naime, ako bi liga imala 32 kluba, a plej-of se vratio na pravila pre pandemije, onda bi u njemu igralo samo 50 odsto svih klubova. To bi značilo još veći broj klubova koji bi "tankovali" poslednje mesece sezone, a to automatski znači dosta nezanimljivih utakmica koje ne donose novac. I koliko god vam se činilo da je teško verovati da Adam Silver i ljudi oko njega već sada razmišljaju o tome, verujte da to rade. NBA i jeste tu gde jeste zbog toga što su njeni vodeći ljudi uvek razmišljali dovoljno unapred.

Plej-in je tu da ostane. Barem se nadamo da će tako biti jer je doneo dosta uzbuđenja. A još nije ni počeo.

