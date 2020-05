Kalinić o izgledu i drugim temama: Niko ne zna tačno kada se to desilo, bolelo je, ali nisam nikome rekao

Nikola Kalinić dao je intervju za Eurohups u kom je govorio na različite teme, od fizičkog izgleda, preko Crvene zvezde, do Fenerbahčea i reprezentacije Srbije.

Kalinić je bio gost Eurohupsovog podkasta koji je bio prilično ispraćen tokom pauze nastale zbog virusa korona. Tema za razgovor sa Kalinićem bilo je mnogo...

Prvo, novinara Eurohupsa je interesovala priča o povredi vilice...

"Niko ne zna tačno kada se to desilo, da li je to jedna situacija, da li kada sam bio klinac ili kada sam bio još mlađi. Sećam se da sam jednom bio golman na fudbalu, neko je šutnuo loptu odozdo i pogodila me je u vilicu. Osetio sam bol", rekao je Kalinić na Instagramu za Eurohups.

Bolove je trpeo danima…

"Bolelo je, ali to nisam nikome rekao. Klinac si, padaš na glavu, ne govoriš to... a, imao sam lomove, povrede. To je naš mentalitet. Ne govorimo da nas boli. Operaciju nisam imao. Kada sam počeo da rastem, u adolescentskim godinama, tada je majka počela da primećuje da se lice menja. Sada sam to malo adaptirao, to mi je sad zaštitni znak".

O mogućem nastavku Evrolige Kalinić se izjasnio pesimistično. I nije jedini, poslednjih dana je sve više takvih mišljenja iz različitih klubova.

"Mislim da nema šanse da se sezona nastavi, ali videćemo. Evroliga će odlučiti 24. maja. Misllm da će doneti odluku da se ne nastavi, jer ima mnogo problema, rizika od povreda... Šta će se dogoditi ako neko bude inficiran, da li ćemo sve da zaustavimo? Mislim da će doneti odluku da se ne nastavi i da je bolje to sada odložiti i razmišljati o sledećoj sezoni, da bismo bili fer prema svima. Videćemo“, rekao je Kalinić za Eurohups.

Kada se Kaliniću pomene Crvena zvezda, jasan je njegov odnos prema crveno-belim bojama.

"Ja sam kao Nemanja Vidić, našao sam se u njegovim rečima da je ostvario san kada je zaigrao za Zvezdu. Moj san je bio da igram za Zvezdu i za reprezentaciju i to sam uradio veoma rano, sa 22 - 23 godine. Bilo mi je zabavno. Nisam imao velike ciljeve. Moj cilj je bio da pobedim Partizan, jer su osvajali titulu 12-13 godina i to mi je bila želja i za to sam bio veoma motivisan", rekao je Nikola, pa dodao:

"Bilo je to emitovno za mene, da igram za klub za koji navijam od najmlađih dana. Iako nisam bio aktivan navijač koji je išao na utakmice, u kop, pratio sam taj klub, voleo sam ga. Osećao sam se sjajno. Rekao sam Radonjiću: 'Hajde dovedi me, mogu da uradim nešto'".

Kalinić pamti da je bio iznenađen kada je čuo da će u Fenerbahče.

"Bile su pripreme reprezentacije u Sloveniji, trener Đorđević dao mi je vreme da odem i da potpišem. Iskreno, bio sam šokiran zbog toga. Imao sam sve što mi je trebalo u Zvezdi, ostvario sam san da tamo igram, svi su me voleli, sve mi je odgovaralo... A onda ti neko kaže da ideš u Fenerbahče. Rekao sam da sam zadovoljan u Zvezdi i da nemam želju da odem, a onda su mi objasnili da idem kod Željka, da mogu da osvojim Evroligu, pa sam shvatio i prihvatio to. Bio sam tužan, ali sada shvatam da je bila dobra odluka da odem".

Idealna petorka reprezentacije,?

Kalinić kaže da su zakucana samo dvojica igrača, a to su Dejan Bodiroga i Milan Gurović.

"Na poziciji dva je sigurno Bodiroga i od njega polazim. Plejmejkera ne znam, Teodosić ili Đorđević. Broj tri su Gurović, Stojaković Ili Danilović, koji bi verovatno trebalo da bude, ali staviću ovako samo jer volim Gurovića. Centar je Divac, a ne znam za poziciju krilnog centra. Da tu stavim Jokića? Mislim da bi tu trebalo neko niži, pogotovo posle poslednjeg takmičenja u Kini", rekao je Kalinić.

Da li je Kalinić iz reprezentacije izostavljen zbog svog intervjua o Kosovu?

"To je pitanje za onoga ko je pravio tim. Možda je to uticalo, možda nije. Nisam bio ljut, već sam bio uznemiren što mi niko nije rekao dan ranije. U reprezentaciji sam pet godina, pošalji mi poruku dan ranije, ne moraš da me zoveš i u redu smo. Odabrao si nekog drugog i nemam problegm sa tim, misliš da neko drugi više odgovara timu kakav hoćeš, da igra bolje i nemam problem. Ali da saznam to u porukama ili da čitam u novinama... Kada počele da mi stižu poruke pomislio sam da mi nešto nije bilo u redu sa porodicom".