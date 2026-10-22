Karlik: Grad je crno-beli! Ostao sam bez reči, neverovatna utakmica

Junak utakmice bio je Italijan, a najbolji na meču Karlik Džons . Plejmejker je upisao 26 poena, četiri skoka i pet asistencija za još jednu sjajnu partiju. Posle pobede u večitom derbiju, kaže da mu je ovo 'najluđe iskustvo' do sada u večitom derbiju.

Izuzetno napeta je bila završnica meča, konkretno četvrta četvrtina i produžetak.

"Umem da odam priznanje kada ga neko zasluži. Pokazali su veliku otpornost, nastavili su da se bore, a njihovi skoreri (poenteri) postajali su sve agresivniji. To i očekujete. Kada su vam leđa uza zid, bilo da ste vi ili protivnik u takvoj situaciji, morate da odgovorite, a oni su upravo to uradili. Ipak, mislim da smo i mi na kraju pokazali veliku otpornost. Uspeli smo da odigramo nekoliko dobrih odbrana u završnici i tako prelomimo utakmicu. Neverovatna utakmica, zaista, obe ekipe su odigrale sjajno. Atmosfera je, kao i uvek, bila fantastična. Znate da uvek govorim da su naši navijači najbolji na svetu. Da, čoveče, Pajola je pogodio neverovatan šut. Iskreno, posle utakmice ostao sam bez reči. Bila je ovo potpuno luda utakmica", započeo je.

Pogodio je neverovatnu trojku preko Izundua za izjednačenje u produžetku.

"Uvek govorim da nije gotovo do poslednjeg zvuka sirene. Kada na semaforu bude nula, tek tada je kraj. Nastavili smo da igramo odbranu, da se borimo i držimo onoga što znamo da radimo. Na kraju nam se to isplatilo. Takve stvari se dešavaju, utakmica se sastoji od serija. Oni su napravili svoju seriju, a mi smo uspeli da je izdržimo". Šta je bio plan u poslednjem napadu kada je Pajola pogodio trojku?

"Bila je to situacija jedan na jedan, izolacija i samo sam pokušao da uradim ono što inače radim, odnosno da donesem pravu odluku. Krenuo sam ka košu kako bih sebi stvorio dobru poziciju za šut, ali su me udvojili. Dodao sam loptu Lakiću, on je sjajno pronašao Pajolu, a Pajola je pogodio. Verujem svakom saigraču kojeg imam i on je u tom trenutku zaista preuzeo odgovornost". Delovalo je kao da je usamljen u hali.

"Drago mi je što je tako izgledalo. Nadam se da ćemo ovakvih situacija imati još nekoliko. Kada je šutnuo, pomislio sam: Pajo? Bio je to neverovatan šut i drago mi je što je imao samopouzdanja da ga uzme. Ovo je velika pobeda. Znam da ste svi videli i njegov šut sa tri četvrtine terena. Trenutno mu baš ide. Zaista mi je drago zbog njega. I u odbrani radi sjajan posao, čuva njihove najbolje igrače i bekove, zaustavlja ih i veoma je bitan u odbrani. Mnogo radi i naš je lider, tako da sve pohvale idu njemu".