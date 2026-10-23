Kevarijus Hejs u epizodi "Not in my house"

Znalo se za nekadašnjeg igrača Pariza i Monaka da je neko ko donosi neverovatnu energiju, sigurnost u defanzivi, čak su i neki od njegovih bivših saigrača iz Burse govorili kako je on za njih bio "zver u reketu", ali se postavljalo pitanje da li je Amerikanac zbog svojih ofanzivnih nedostataka "ceo paket" potreban za prvog centra Partizan Mozzart Beta? Dilema jeste postojala, ali posle njegove partije u prvom ovosezonskom večitom derbiju može se reći da je Hejs položio sve ispite i odličnim izdanjem protiv Crvene zvezde pokazao da crno-beli imaju peticu koja može da bude nerešiva enigma za rivale.

Partizan Mozzart Bet se tokom leta mučio da angažuje igrače koji su planirani za prvu petorku i može se reći da je potpis Kevarijusa Hejsa bio izuzetak od tog trenda koje je pretilo da preraste u pravilo.

Učinak od 13 poena, osam skokova i tri blokade za indeks 20 je po brojkama njegova najbolja partija ove sezone, međutim, kada se pogleda sve ono što je centar Parnog valjka uradio za 32 minuta, koliko je proveo na parketu, a pogotovo na isteku poslednjeg kvartala, onda Hejsova partija poprima neku potpuno novu dimenziju. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Znalo se da je momak sa Floride neko ko može da bude ključ Partizanove odbrane ove sezone, a kako to izgleda kada Hejs spusti roletnu u reketu, imali su priliku da vide igrači Crvene zvezde. Crveno-beli su u finišu poslednje četvrtine imali napad za pobedu, puni samopouzdanja jer su nadoknadili ogroman minus. Krenuo je u prodor Kris Džons, najbolji pojedinac Zvezde na ovom meču, probio je prvu liniju Partizanove odbrane, ali je Hejs ostao smiren i staložen, te je "smečovao" pleja crveno-belih i praktično sačuvao svoj obruč, a Parnom valjku doneo produžetak. Bilo bi potpuno opravdao da je Amerikanac već tada uputio čuveno "Not in my house", uz dobro poznatu gestikulaciju prstom da prolaska pored njega jednostavno nema, ali mora je nešto da ostavi i za sam kraj.

Ovo je samo mali detalj njegove fenomenalne defanzive prikazane u evroligaškom večitom derbiju. Imao je bravure pri samom ulasku u igru sredinom prve četvrtine, kada je takođe Kris Džons osetio blokadu koja ga je zalepila poput macole, a već u sledećem napadu naterao je Zvezdu na izgubljenu loptu. Sigurnost, čvrstina, fizika, zaštita obruča, ponudio je Hejs to svaki put kada se našao na parketu. Zapravo, može se reći da je baš petica crno-belih bila ključna karika u odbrani crno-belih. Partizan je bez njega na parketu izgledao poput tima koji se muči. Nije bilo žustrine, niti skoka na oba kraja parketa, pa se tako Zvezda vraćala u utakmicu baš onda kada bi se Đoan Penjaroja odlučio da pruži predah nekadašnjem članku Monaka.

Jeste, lepio je Hejs blokade poput legendarno Dikembea Mutomba, bio je u potpunosti u koži najlegendarnijeg igrača poznatog po atraktivnim blokadama, ali šta tek reći za poslednji napad Crvene zvezde? Gledali smo više puta ove sezone kako to izgleda kada agilniji igrači, prvenstveno bekovi ostanu u mis-meč situacijama sa vižljastim centrom crno-belih i gotovo svaki put bi se ovakve situacije završile na isti način - pobedu bi odneo Partizanov Amerikanac. Sinoć je Krsi Kremer dobio, možda, vruć krompir u ruke i ostao protiv Hejs, međutim, centar Parnog valjka ga je u potpunosti ispratio, maksimalno mu otežao šut i tako sačuvao plus tri posle bombe Alesandra Pajole za konačni trijumf Penjarojinih momaka.