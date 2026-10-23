Hejs: Pajolina trojka bila je šut uz molitvu; Jedva sam mogao da čujem sopstvene misli

Kako bi svojoj porodici opisao prvo iskustvo u večitom derbiju? "Ostao sam bez reči. Toliko toga se dešavalo. Obožavam strast koju navijači imaju. Mada, ako mene pitate, ponekad su i previše vatreni, posebno kada bacaju stvari na teren. Ali definitivno je bilo neverovatno, nešto što nikada ranije nisam video. Bilo je i pomalo neobuzdano, sa svim tim vatrometom i bakljama, ali sve u svemu, mislim da je atmosfera sjajna".

Kako je igrati sa Karlikom Džonsom?

"Sjajno je. Teško ga je naterati da igra brže nego što želi, odlično kontroliše tempo igre. Uspeva da završava veoma teške akcije, a uz to me prilično dobro pronalazi pasovima, tako da sam veoma srećan zbog toga".

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A šta kažeš na onu trojku Alesandra Pajole?

"To je bio šut uz molitvu, čoveče. Bilo nam je potrebno nešto. Zaista smo imali problema da pronađemo put do koša. Promašili smo četiri slobodna bacanja zaredom, a onda je baš taj šut ušao. Takav rasplet bih prihvatio bilo koje večeri".

Šta ti je prolazilo kroz glavu kada si promašio dva slobodna bacanja, a onda je Pajola uhvatio ofanzivni skok i takođe promašio oba bacanja?

"Samo sam razmišljao da moramo da nastavimo da se borimo. Verujem da, dokle god ulažeš toliku energiju i nastavljaš da se boriš, dobre stvari će se dešavati. Kao što ste mogli da vidite, neke dobre stvari su nam se i dogodile. Uspeli smo da dođemo do ofanzivnog skoka, što nije nimalo lako, ali smo se izborili za to. Na kraju smo uspeli i da Pajolu dovedemo u poziciju da pogodi taj šut".