Hladan tuš za srpsku košarkašku reprezentaciju je ovog jutra stigao iz Amerike. Nikola Jokić je poručio da je umoran i da ne može da se stavi na raspolaganje nacionalnom timu.

Priznao je danas i selektor Igor Kokoškov da mu nije drago zbog toga.

„Moj posao je da budem u kontaktu sa svim igračima. S Nikolom sam bio često u kontaktu. Najprofesionalnijem. Nismo se čuli, u putu je za Srbiju, ne želim da pričam s njim preko novina. Napravićemo konkakt, pa da čujemo od njega razloge. Neću da budem cinik, ne mogu da kažem da nam je svejedno što ne igra najbolji igrač na svetu“, rekao je Kokoškov.

Svestan je srpski selektor Jokićevih razloga da odbije reprezentaciju.

„Mi često zaboravimo da igrači imaju privatan život i obaveze. Čuću se s Nikolom. Uz veliko poštovanje što je uradio, čestitam mu na sezoni. Iskreno se nadam da će biti tu. Ako i ne bude, fokusiraćemo se na momke koji su tu, da napravimo pozitivnu energiju i podržimo momke koji su izdvojili svoje vreme za zemlju i nacionalni tim“.

Na pitanje da li postoji šansa da se okrene situacija sa Jokićem, Kokoškov je odgovorio:

„Moja je obaveza da s njim razgovaram, da se informišem direktno od njega kako se oseća i šta razmišlja. S te strane sam rekao da ne želim da se informišem iz novina, već da mi on kaže kakva je situacija“.

Kapiten Srbije Miloš Teodosić je čestitao Jokiću na MVP nagradi.

„Čestitam Jokiću na osvojenoj nagradi, veliki je uspeh napravio. On je verovatno dobro razmislio o svemu, igrao dosta minuta. Ako ne bude s nama biće to veliki minus za ekipu. Biće nam žao. Njegova je odluka i treba da je poštujemo. On je propustio samo jedno takmičenje do sada. On je neko na koga reprezentacija treba da računa narednih deset godina, treba razumeti ovakve odluke koje nije lako doneti“, poručio je Teodosić.

