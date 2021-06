Rezultat nije bio kao u Atini, ali pobeda se piše.

Nije Igor Kokoškov ni tražio od svojih igrača da budu u maksimalnom tonusu večeras, pogotovo jer je želeo da vidi sve kandidate na delu. Neko je dobio više minuta, neko manje, ali u prvom razgovoru s novinarima odmah posle trijumfa nad Meksikom šef stručnog štaba ukazao je na to da proces uigravanja tima još traje, da novi igrači dolaze gotovo na dnevnom nivou, zbog čega je ostao zakopčan po pitanju konačnog spiska. Iako je jasno da sigurno neće igrati Vladimir Lučići Marko Gudurić.

“Hajde da ostavimo pojedinačne slučajeve. U kontaktu smo sa svim igračima, pogotovo onima koji su ovde. Naš medicinski tim radi veliki posao i stalno su u razgovoru s igračima. Mi smo od početka otvoreni prema svima i u iščekivanju igrača. Svakog dana nam dolaze novi igrači. O pojedinačnim slučajevima neću da pričam, do poslednjeg trenutka držaću spisak otvorenim, sve ove momke koji su zajedno. Nikola Milutinov je ovde, neki momci nisu imali mnogo vremena za igru. Čekaćemo poslednji trenutak, svi igrači su u opticaju, videćemo na kraju ko će biti na spisku“, rekao je Kokoškov posle trijumfa rezultatom 81:77.

Meksiko je pružio jači otpor večeras, mada je izgledalo da i među igračima postoji malo umora...

“U svakoj utakmici imamo nove igrače. Večeras je bilo dosta toplo u hali. Igrali smo protiv atipičnog protivnika, koji ima petoricu vrućih igrača koji mogu da pogode trojke s raznih pozicija. Izgledali smo malo umorno, ali znajte da niko ko nosi dres Srbije nije došao ovde da se šali, već da radi“, rekao je Kokoškov i dodao:

“Treba nam bolja fizička reakcija. Nije lako igrati na svom terenu, pred domaćom publikom. Lakše nam je svakako bilo da igramo u Atini, nego ovde. Trebalo nam je malo vremena da se malo odledimo, da prođemo kroz utakmicu. Teodosić je prvi put igrao večeras, kao i još neki igrači. Nadam se boljoj igri na parketu za pet-šest dana“.

Posle niza od 15 poena na startu treće četvrtine jedna pogrešna reakcija i izgubljena lopta doveli su do toga da Meksiko odgovori serijom 12:0...

“Detalji su vrlo bitni. Ovaj tim nikad ne igra bez energije, uvek se bori. Večeras smo radili neke atipične stvari, imali više izgubljenih lopti, za koje znam da mogu bolje. To ne sme na ovom nivou da se dešava. Ima malo i do umora, verovatno i nervoze, ali sve je to normalno. Moraćemo da igramo pametno, iskusno. Imamo dosta iskusnih igrača u timu, rešavaćemo stvari u hodu. Imali smo problema sa skokom, iako su oni tim koji uglavnom igra spolja. Kalinić je igrao dosta minuta, iako nije trenirao neko vreme“.

Podsetimo, Aleksa Avramović je zbog povrede propustio susret s Meksikom, Vasilije Micić je akciju posmatrao sa strane, tako da Srbija u ovom trenutku na raspolaganju ima 16 igrača, uključujući Nikolu Milutinova koji se još oporavlja od operacije ramena.

Srbija prvi meč na kvalifikacionom turniru igra 29. juna od 20.15 protiv Dominikanske Republike.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com