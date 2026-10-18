(ABA/Krka/Drago Perko/kosarka.si)
(ABA/Krka/Drago Perko/kosarka.si)

KRAJ: Krka – Crvena zvezda 78:97

ned. 18.10.26. | 17:48

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ABA liga, Grupa A, 4. kolo

Krka – Crvena zvezda 78:97
/18:27, 24:17, 20:30, 16:23/

Dvorana: Leon Štukelj (Novo Mesto)
Sudije: Oktavijan Goina, Peter Gačik, Silvija Aleksandra Zbikovska

Krka: Krošelj 4, D. Boldvin 20, Doličar 2, Sirc 2, Božić 3, Oman 2, Šikanić, Klobučar 10, Mahkovic 13, N. Smit 3, G. Smit 14, Rebec 5

Crvena zvezda: Džons 9, Vajler Beb 3, Batler 21, Davidovac 6, Karter 7, Dobrić 2, Izundu 2, Đurišić 5, P. Boldvin 8, Medarević 13, Nvora 8, Kremer 13

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