Larkin: Prelazak u Fener nema veze s novcem; hoću da budem najbolji u istoriji
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 14:46
“Mogao sam da zaradim i 15.000.000 dolara, da sam hteo”, ističe američki plejmejker
Jedan od najznačajnijih košarkaških transfera ovog leta napravio je Fenerbahče potpisivanjem Šejna Larkina. Najznačajnijih kada se sagleda šira slika, od toga da je doskorašnji reprezentativac Turske dugi niz godina nosio opremu najvećeg rivala Efesa, do toga što je vrsni as izabrao ostanak u Istanbulu pre bogatih ponuda drugih evroligaša.
Ipak, dvostruki osvajač Evrolige naglašava da njegov prelazak u Fener nema nikakve veze sa novcem...
”Ovaj transfer nikada nije bio oko moje jurnjave za novcem. Da sam hteo, mogao sam da odem negde i zaradim između 10 i 15 miliona dolara. Mogao sam da kupim Ferari i vozim se u njemu svaki dan na trening. Želim da me pamte kao jednog od najboljih u istoriji, zapravo – želim da me pamte kao najboljeg koji je ikada igrao košarku. I dalje mi treba da uradim nekoliko stvari, kako bih zavredneo taj status”, rekao je Larkin.
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Iskusni plejmejker ne krije da je jako razočaran načinom na koji se Efes poneo prema njemu ovog leta.
”Poštujem svakoga, vojnik sam. Za koga god da nastupa, ići ću u rat za taj tim. Ipak, rečeno mi je da ću biti broj jedan u timu (Efesu), a onda su odjedno povukli stazu ispod mene i pao sam na pod pravo na lice”.
Larkin napominje da je bilo određenih problema u komunikaciji sa upravom Efesa i da mu je smetalo to kako se planira roster za predstojeću sezonu.
”Prvo kažu kako ne mogu da dozvole da izgube igrača, a onda ostanu bez njega. Isto tako je bilo sa drugim, trećim igračem... I naravno, sve to frustrira. Ti im kažeš nešto ‘A’, a oni urade nešto ‘B’. To nije dobro”, kaže Amerikanac sa turskim papirima i poručuje:
”Ljudi su pričali kako lažiram povrede, što je mene jako zabolelo i šokiralo. Svi koji me poznaju, znaju da nije tako i da to nikad ne bih radio”.
Larkin je u poslednjoj sezoni u Efesu odigrao samo 12 evroligaških utakmica zbog stalnih problema sa povredama. Ipak, kada je bio zdrav beležio je 15,2 poena po meču uz 43 odsto za tri, 4,2 asistencije i 2,3 skoka.