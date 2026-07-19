Larkin: Prelazak u Fener nema veze s novcem; hoću da budem najbolji u istoriji

Jedan od najznačajnijih košarkaških transfera ovog leta napravio je Fenerbahče potpisivanjem Šejna Larkina. Najznačajnijih kada se sagleda šira slika, od toga da je doskorašnji reprezentativac Turske dugi niz godina nosio opremu najvećeg rivala Efesa, do toga što je vrsni as izabrao ostanak u Istanbulu pre bogatih ponuda drugih evroligaša.

Ipak, dvostruki osvajač Evrolige naglašava da njegov prelazak u Fener nema nikakve veze sa novcem...

”Ovaj transfer nikada nije bio oko moje jurnjave za novcem. Da sam hteo, mogao sam da odem negde i zaradim između 10 i 15 miliona dolara. Mogao sam da kupim Ferari i vozim se u njemu svaki dan na trening. Želim da me pamte kao jednog od najboljih u istoriji, zapravo – želim da me pamte kao najboljeg koji je ikada igrao košarku. I dalje mi treba da uradim nekoliko stvari, kako bih zavredneo taj status”, rekao je Larkin.