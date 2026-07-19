Najzad ozvaničeno pojačanje u Partizan Mozzart Betu

Najzad je došlo vreme da Partizan Mozzart Bet ozvaniči pojačanje. Poslednji u Evroligi, crno-beli su otrkili ono što se znalo već neko vreme. Dvogodišnji ugovor sa Partizan Mozzart Betom potisao je centar Kevarijus Hejs.

"Dvadesetdevetogodišnji košarkaš sa evroligaškim iskustvom iz Žalgirisa, Pariza, ASVEL-a i Monaka, potpisao je dvogodišnji ugovor sa crno-belima i priključiće se timu na početku priprema za sezonu 2026/27", stoji u saopštenju kluba.

Dugo je Partizan krio imena novi igrača, ali sada je očigledno došlo vreme da se krene objavama ovog tipa. Posle serije odlazaka iz kluba koje su poprilično iznerivarale navijače, očekuje se u narednim danima da crno-beli objave dolaske Alesandra Pajole, Dereka Vilisa, Kajla Olmana i Nikole Tanaskovića... Šuška se i o Alenu Smailagiću.