Kakva završnica u Stejples centru... Los Anđeles Lejkersi uspeli su da prokockaju ogromnu prednost u sudaru sa Vašington Vizardsima, omogućivši tako Juti da se dodatno odlepi na vrhu Zapadne konferencije - 124:127.

Preživeli su domaći nekako finiš meča, uspeli da obezbede dodatnih pet minuta, ali onda je pravda ipak zadovoljena. Sjajni Vizardsi predvođeni Raselom Vestbrukom i Bredlijem Bilom stigli su do novog trijumfa koji im povećava šanse da dođu do plej-ofa.

Imali su Lejkersi dvocifrenu razliku već u prvoj četvrtini. Tokom druge i treće deonice išli i do +17, međutim Vašington je uspeo da se vrati i u završnici čak stvori ozbiljnu zalihu - 102:94. Izgledalo je u jednom momentu da Jezeraši gube dobijenu utakmicu, no Lebron Džejms je onda uzeo stvari u svoje ruke.

Finiš je bio veoma uzbudljiv. Deni Avdija pogodio je trojku za 114:111 na 50 sekundi do kraja. Džejms smanjio dvojkom "na silu", pod košem, da bi Rasel Vestbruk promašio veoma važno bacanje u narednom napadu. Lebron je devet sekundi pre kraja izjednačio uz faul (115:115), ali kako je dodatni penal promašio ostavio je šansu Vizardsima da u poslednjem napadu dođu do pobede.

Akcija je bila za Bredlija Bila - ne baš sjajna - šut je išao preko ruke i... Ništa. Produžetak.





Bez obzira na taj promašaj Bila gosti su psihološki bolje stajali. Bolje su ušli u dodatnih pet minuta i odmah poveli. Lejkersi su samo jednom bili u egalu (117:117), uglavnom su zaostajali četiri poena. Ključne poene postigao je Rasel Vestbruk. Išao je na prodor na 14 sekundi do kraja, pogodio, dobio i faul.

Mada je slobodno bacanje ponovo promašio Rasa možemo smatrati junakom, jer Lejkersi nisu mogli do novog produžetka. Promašio je Džejms, onda i Kajl Kuzma i to je bilo to.

Vestbruku je jedna asistencija nedostajala za tripl-dabl. Meč je završio sa 32 poena, 14 skokova i devet asistencija. Iz igre je šutirao 13/25. Bredli Bil ubacio je poen manje, Rui Hašimura zaustavio se na 15, a Robin Lopez na 13.

U poraženom sastavu Džejms 31 (13 asistencija i devet skokova), Montrezl Harel 26, Kaldvel Poup 21.

REZULTATI

Hjuston - Čikago 100:120

/Envaba 22 - Vajt 24/

Dalas - Memfis 102:92

/Hardavej 29 - Morant 22/

Oklahoma - Majami 94:108

/Gildžes Aleksander 27 - Robinson 22/

Finiks - Portland 132:100

/Buker 34 - Lilard 24/

Juta - Šarlot 132:110

/MIčel 23 - Bol i Hejvord po 21/

LA Lejkers - Vašington 124:127pp

/Džejms 31 - Bil 33, Vestbruk 32/