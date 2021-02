Košarkaš Crvene zvezde i treći strelac Evrolige Džordan Lojd (16,9 poena po meču), iskoristio je višak vremena da u podkastu "Četvrtina" porazgovara sa bivšim košarkašem moskovkosg CSKA i jednim od najboljih američkih košarkaša na Starom kontinentu poslednjih godina, Kajlom Hajnsom. Centar Armanija je želeo da čuje Lojdovu stranu priče.

Crvena zvezda je iznenadila košarkašku javnost kada je minulog leta iz Valensije u svoje redove dovela 27-godišnjeg šutera. Amerikanac je u prvoj sezoni u Evroligi bio jedan od najboljih igrača u ekipi iz La Fontete, ali je utisak da je u Beogradu svoju igru podigao na još viši nivo. Prema mnogima su njegove igre jedno od najprijatnijih iznenađenja u elitnom takmičenju ove sezone.

Lojd je u Evropu stigao sa šampionskim prstenom iz NBA lige. Osvojio ga je 2019. godine sa Toronto Reptorsima.

"Presrećan sam što sam bio deo šampionskog tima. Nisam puno igrao, ali mi je puno značilo što sam proveo vreme sa tim momcima. Sastavili su sjajan tim, Kavaj Lenard, Paskal Sijakam je rastao u zvezdu, tu su bili i Kajl Luari, Mark Gasol. Bilo mi je zadovoljstvo samo da treniram i družim se sa njima, da učim. Onda smo počeli da pobeđujemo. Sumnjam da je iko verovao da ćemo osvojiti prsten. Bila je to luda avantura i srećan sam što sam doprineo ostvarivanju tog uspeha", rekao je Amerikanac, a potom od Hajnsa saznao da je Lenard trojkom sa zvukom sirene, u sedmoj utakmici polufinala konferencije protiv Filadelfije, slomio srce Hajnsovom ocu, koji je veliki navijač Siksersa.

Posle NBA titule, usledila je Valensija. Prvi Lojdov klub na Starom kontinentu. Dobio je od starta priliku da se dokaže i na najvišem nivou - u Evroligi.

"Bilo je sjajno. Ponosim se time što sam sposoban da se adaptiram na svaku situaciju. Španija je bila sjajno mesto za početak karijere u Evroligi. Imao sam oko sebe veliki broj talentovanih igrača, sjajnih trenera. Naučio sam puno. Puno toga sam shvatio, uvideo sam kako se ovde igra, koliko je drugačije i kako ima puno fizičkog kontakta. Mislim da sam se relativno lako navikao."

U NBA ligi se ponekad stekne utisak da ekipama u regularnom delu sezone nije previše stalo do trijumfa. Brojni košarkaši koji su se okušali u najboljem košarkaškom takmičenju na svetu priznali su da se jednom porazu ne pridaje previše značaja. Hajns je potvrdio da je jedna od razlika NBA i Evrolige upravo u tome - u elitnom takmičenju Starog kontinenta je svaki posed bitan.

"Ludo je kako se gine za svaku loptu. To je ipak drugačije u odnosu za, recimo, Razvojnu ligu, gde sam igrao."

Minulog leta stigao je poziv Zvezde. Lojd ističe da mu je puno pomogao i Lorenco Braun. Sa bivšim košarkašem crveno-belih je delio svlačionicu u Torontu.

"Leto je bilo ludo. Bilo mi je bitno što sam imao dobre prijatelje sa kojima sam mogao da popričam o toj ideji, poput Lorenza Brauna koji je ovde igrao prošle godine. Mislim da ovde imam sjajnu priliku da pokažem šta znam na evroligaškom nivou i da pomognem ekipi da dođe do pobeda. Mislim da je savršena sredina za mene u ovom trenutku karijere. Pričao sam i sa tadašnjim trenerima i sve je delovalo jako dobro, tako da sam doneo odluku i nisam se premišljao."

O Beogradu mu je pričao i bivši košarkaš Partizana Vanja Marinković, sa kojim je imao priliku da sarađuje prošle sezone u Valensiji.

"Ovde je sjajno. Prošle sezone mi je saigrač bio Vanja Marinković, koji je iz Beograda. Nisam puno znao o gradu, ali prvo što sam još prošle sezone na gostovanju primetio su navijači. Kada sam video žandarmeriju ispred arene. Bilo je ludo, ali sam se oduševio. Pomislio sam: 'Čoveče, ovo nije normalno za košarku'. Navijači ovde poznaju košarku. Razumeju se u igru. Jako su pametni i posvećeni. Sjajno je koliko su strastveni i koliko im je stalo do pobede. Čak i pored činjenice da ih nema na tribima, pružaju neverovatnu podršku. Od kako sam stigao osetio sam puno ljubavi, čak i kada nam ne ide. To vas tera da radite još jače. Prilično je interesantno."

Kajl Hajns je oduševljen glavnim gradom Srbije. Poseban akcenat stavlja na znamenitosti i hranu. Kako se košarkaš Crvene zvezde snašao u Beogradu?

"Pre svega, iznenadilo me je koliko je grad veliki. Imam sreću da živim uz reku, pa mogu uvek da prošetam. Puno je dobrih mesta koja možete da posetiti. Volim da budem van kuće, posebno u doba pandemije. Kada god imam priliku volim da izađem, prošetam. Puno stvari može da se vidi, puno toga da se radi. To me je donekle iznenadilo. Hrana je fenomenalna. Ali moram da budem pažljiv, ne mogu baš stalno da jedem dobru klopu."

Džordan Lojd (©MN Press)

Svesni su bili u Zvezdi da će Lojd biti veliko pojačanje, ali malo ko je mogao da očekuje da će američki bek biti jedan od najboljih strelaca Evrolige.

"Još od srednje škole sam imao utisak da nemam fer tretman. Bio sam taj tip kojeg nekako uvek izostave. Nije bilo veliko interesovanje za mene u srednjoj školi. Zbog svega mi je u prirodi da budem takmičarski nastrojen. Posle prošle sezone sam osetio da imam puno toga da ponudim i pokažem, ali nisam mogao. Sezona je prekinuta, imao sam i problema sa povredom, tako da sam još u januaru gledao ka narednoj sezoni. Ne obraćam pažnju na liste i rangiranja, ali navijači mi ih često šalju i pitaju me da li sam ih video. To mi daje dodatan motiv, iako ne dajem previše znajača tim stvarima".

Jedna od stvari koje su ubedile sjajnog Amerikanca da potpiše za Zvezdu su i navijači. Nažalost, zbog pandemije virusa korona, sprečeni su da sa tribina bodre svoje ljubimce. Podrška u hali mu nedostaje, ali tvrdi da je oseća kroz razne poruke koje dobija.

"Nedostaje mi ta atmosfere. Ovde je to sve, navijač i derbi utakmice. Srećom, bio sam ovde prošle godine pa sam mogao da vidim delić toga. Ali šalju mi puno poruka i pošto znamo da ne mogu da dođu na utakmice, a svesni smo da to žarko žele, dugujemo im da damo sve od sebe i energiju crpimo iz ekipe. Ali jako mi nedostaje sve to. Ne znam kako će se ova situacija razvijati, ali se nadam se da će se vratiti u dvoranu, to bi jako voleo", naveo je Džordan Lojd.

Šta Zvezda treba da uradi u nastavku sezone kako bi se našla u poziciji da se bori za plej-of?

"Bilo je teško. Imali smo nekoliko promena, ali moramo da stvorimo hemiju. Kada se svi skupimo da zajedno izađemo na teren, da zajedno treniramo i igramo, stvari će biti bolje. Imali smo tokom sezone toliko utakmica na jednu loptu koje nismo uspeli da dobijemo i moramo da poradimo na tome. To je Evroliga, svaka utakmica je teška. Tako stoje stvari. Ali kao što sam rekao i ranije, mislim da imamo sjajn tim i odlične trenere. Što više budemo igrali zajedno, tako će i pobede dolaziti", zaključio je američki košarkaš.