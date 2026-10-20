Makabi u problemu: Lundberg povređen, traži se bek

Nije ovu sezonu Ife Ludnberg počeo sa brojkama koje se od njega očekuju, a ona je postala još gora nakon što je Makabi objavio loše vesti koje se tiču zdravstvenog stanja nekadašnjeg igrača Partizan Mozzart Beta.

Naime, Lundberg je zadobio povredu tetive kvadricepsa i to pred jako važnu utakmicu u kojoj tim iz Tel Aviva dočekuje Real Madrid. Ono što je još gore jeste da se iskusni bek neće tako skoro vraćati na parket. Kako javlja izraelski Kanal 5, Lundberg će pauzirati u periodu od šest do osam nedelja.