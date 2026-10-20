Makabi u problemu: Lundberg povređen, traži se bek
Vreme čitanja: 2min | uto. 20.10.26. | 17:51
Danac pauzira između šest do osam nedelja
Nije ovu sezonu Ife Ludnberg počeo sa brojkama koje se od njega očekuju, a ona je postala još gora nakon što je Makabi objavio loše vesti koje se tiču zdravstvenog stanja nekadašnjeg igrača Partizan Mozzart Beta.
Naime, Lundberg je zadobio povredu tetive kvadricepsa i to pred jako važnu utakmicu u kojoj tim iz Tel Aviva dočekuje Real Madrid. Ono što je još gore jeste da se iskusni bek neće tako skoro vraćati na parket. Kako javlja izraelski Kanal 5, Lundberg će pauzirati u periodu od šest do osam nedelja.
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Makabiju su sada pojačanja "pod moranjem". Šestostruki prvak Evropi i pre povrede Lundberga nije bio zadovoljan sa onim sa čime raspolaže na spoljnim pozicijama i želeo je da angažuje pojačanje. Sada, ova novonastala situacija dodatno stvara pritisak na tim Odeda Kataša, a ljude zadužene za sportska pitanja tera da što pre je moguće angažuju barem jednog ako ne i dvojicu bekova.
Ono što su označili u Makabiju kao apsolutni prioritet jeste da u izraelski tim stigne neko sa poenima u rukama, kao i to da bude izraziti strelac. Trenutno nema konkretnih imena, ali svakako da ima igrača na koje će Makabi da obrati pažnju.
Kada je reč o Lundbergu, on se lane izborio za novi ugovor i tokom leta je stavio paraf na nastavak saradnje. Očekivalo se od njega da bude jedan od lidera ove ekipe, međutim, u Evroligi je ove sezone na šest odigranih utakmica u proseku beležio 7,7 poena, 2,5 skokova i tri asistencije.