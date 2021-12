Makabi video produžetak u Madridu, Jabusele rešio meč preko Žižića za nastavak decenijskog niza (VIDEO)

Svako ko je večeras ispratio klasik između Reala i Makabija u Madridu, mogao je sa zadovoljstvom da konstatuje kako je imao šta da vidi. Mnogo uzbuđenja, neizvesnosti, preokreta i na kraju pobedu Blankosa sa tesnih 72:70 (20:18, 17:20, 13:21, 22:11)!

Potpuno luda završnica u Madridu dovela je atmosferu na parketu do usijanja. Skoti Vilbekin je preterivao kada je bio najpotrebniji i prodao ekipu, Toma Ertel je tri velika pogotka usmerio Real ka pobedi, dok je Derik Vilijams trojkom na nešto više od 13 sekundi do kraja umalo zakazao produžetak koji se nije dogodio samo zahvaljujući majstorskoj reakciji Geršona Jabuselea pred sam istek vremena. Iako je situacija bila maksimalno teška pošto je naspram sebe imao Anta Žižića, on je uspeo da nadribla loptu do koša i zatim je položi u koš preko njegove ruke za konačnih 72:70! Makabi jeste imao 3,2 sekunde da šokira Madrid i slavi prvi put posle skoro 12 godina, ali su se gosti spetljali u poslednjoj akciji i Žižić nije stigao čak ni na vreme da ispali hitac za produžetak.

Makabi je sve uprskao u završnici. Posle koša Kenana Evansa na ulasku u poslednjih pet minuta Makabi je u svojim rukama imao sedam poena razlike (65:58) što je u utakmici sa ovako malim brojem koševa bila gotovo kapitalna. Međutim sve je palo u vodu! Ekipu je pokrenuo vremešni Fabijen Kozer, posle čega je usledio šou u režiji njegovog sunarodnika Tome Ertela – trojka, pa još jedna posle dobrog snalaženja Edija Tavaresa čime je Real poveo sa 68:67 na 77 sekundi pre isteka vremena, da bi onda na praktično pun napad i malo više rešio još jednu važnu akciju za 70:67! Za isto vreme Vilbekin je ispaljivao ćorke i preterivao u nameri da se proslavi u Madridu, pucao je iz teških situacija i nije trezveno posmatrao situacije na parketu. Zbog toga je u najbitnijem trenutku utakmice Derik Vilijams ubacio veliku trojku na Vilbekinovu asistenciju za 70:70.

Na kraju je lopta pomalo iznenađujuće stigla do Jabuselea, ali Ertel je osetio da bi baš on mogao da bude meč viner što se na kraju i potvrdilo na delu. Upravo je Jabusele predvodio Realovu listu strelaca sa 15 poena i pet skokova, dok je Vensan Poarje imao 11 poena i isti broj uhvaćenih lopti. Ertel je susret ispratio sa 15 poena i po pet asistencija i skokova! Tavares je imao devet poena i osam skokova.

Na drugoj strani Vilbekin je ubacio 14, a Evans i Žižić po 10 poena. Real je zadržao etiketu nepobedivog kod kuće, a ujedno vezali i peti trijumf u Evroligi čime se bar na jedno veče odvojio na vrhu tabele. Makabiju je ovo treći uzastopni poraz, četiri u poslednjih pet kola.

EVROLIGA – 13. kolo

Četvrtak:

CSKA Moskva – Panatinaikos 97:77

/Šved 17 - Vajt 19/

Fenerbahče – Monako 96:86

/Veseli 20 – Džejms 31/

Žalgiris – Baskonija 72:68

/Lekavičijus 13 – Inoh 13/

Bajern Minhen – Asvel 73:65

/Rubit 19, Lučić 18 - Okobo 14/

Real Madrid - Makabi Tel Aviv 72:70

/Ertel 15 - Evans 10/

Petak:

17.00: (2,05) Uniks (13,5) Olimpijakos (1,90)

18.30: (1,60) Efes (14,5) Barselona (2,55)

19.00: (1,30) Zenit (16,0) Crvena zvezda (3,90)

20.00: (3,05) Alba (15,0) Olimpija Milano (1,45)

*** Kvote su podložne promenama