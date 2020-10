ABA liga nedavno je započela, a čačanski tim je već uspeo da ostavi sjajan utisak na sve ljubitelje košarke. Malo ko se nadao da je moguće pobediti Partizan. Ali eto, i to se dogodilo. Odličnom igrom tokom čitave utakmice Borac je zaslužio da se podiči pobedničkim lovorikama.

Dva boda osvojena u Beogradu ne znače toliko koliko samopouzdanje stečeno u rečenom susretu. Igrači iz grada na Moravi su dokazali svima, a pre svega sebi, da poseduju znanje, kvalitet, snagu da se nose sa najjačim timovima u ABA ligi. A to saznanje će debitantu u jadranskom takmičenju zlata vredeti u utakmicama koje dolaze.

Uprkos velikom podvigu, strateg Borca Marko Marinović poziva na oprez, jer je ABA liga tek započela, a do kraja ima još mnogo utakmica.

,,Jesmo odigrali odličnu utakmicu protiv Partizana, to stoji, ali moramo biti smireni, staloženi, i ostati na zemlji. Moramo znati gde smo bili prošle godine, a gde smo sad. Ne možemo imati neka velika očekivanja. Imamo svoj zadatak, a to je opstanak u ABA ligi. Naravno, svim silama ćemo se truditi da to i ostvarimo. Zbog toga će svaka pobeda u jadranskoj ligi biti velika kao kuća. Ostvarili smo jednu pobedu, ostalo je još 25 utakmica, pa ako se sa tim saznanjem ne budemo vodili pred svaki duel sigurno je da nećemo ništa uraditi”, izjavio je Marinović.

Prvi sledeći izazov možda će biti i zahtevniji od prethodnog. U Čačak dolazi Crvena zvezda, silna evroligaška ekipa koja se nedavno dodatno pojačala, jer se u crveno – beli tim vratio Tejlor Ročesti. Nema sumnje, Borac će morati da uloži ogroman napor kako bi se suprotstavio takvom protivniku. Ipak, Čačani su već pokazali da mogu da naprave iznenađenje, pa ostaje nada da će ponoviti sjajan meč iz Beograda. A onda će biti sve moguće…

,,Napokon Borac može da se pohvali da će u Čačku odigrati jednu zvaničnu utakmicu protiv ekipe koja nastupa u Evroligi”, dodao je kormilar Čačana.

Naravno, Marko Marinović prepušta ulogu favorita timu Saše Obradovića.

,,Nema šta, u susretu koji nas očekuje Crvena zvezda biće apsolutni favorit. Moramo imati u vidu da je Crvena zvezda sastavljena od vrhunskih pojedinaca i da je predvodi odličan trener. Zbog toga će nam biti mnogo teško”, zastao je Marinović kako bi posebno naglasio:

,,Ipak, bilo je dovoljno vremena da se pripremimo za ovaj meč. Moram da kažem da imamo veliku želju da se u narednom duelu prikažemo u najboljem svetlu. Verujem u svoj tim i da ćemo u tome i uspeti”, zaključio je trener Borca Marko Marinović.

Đurđe Mečanin/Nikola Minović

[email protected]

ABA LIGA – 2. kolo

Subota:

Partizan – Budućnost 99:101, posle dva produžetka

/Jaramaz 24 – Kobs 27/

Nedelja:

17.00: (5,00) Borac (19,0) Crvena zvezda (1,20)

19.00: (1,30) Mega (16,0) Zadar (3,90)

Ponedeljak:

20.00: (3,05) Split (15,0) FMP (1,45)

*** Kvote su podložne promenama