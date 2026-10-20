Mark Tejtum: NBA Evropa imaće tri ranga takmičenja, uskoro izlazimo sa imenima franšiza

NBA liga će se ove sezone igrati u Mančesteru, pošto će se 17. januara sastati San Antonio i Nju Orleans. Da li to znači da Mančester ima šansu da bude deo novog takmičenja? "Naš cilj je da krenemo oktobra 2027. sa novim projektom. I dalje je to realan okvir za nas. Mi želimo da stvorimo novi sistem, da krenemo ispočetka. Uskoro ćemo početi da objavljujemo imena učesnika. Poštujemo Mančester, ono što mi tražimo je nova infrastruktura, a ovaj grad to ima, svetsku infrastrukturu. Radujemo se utakmici u Mančesteru".

Prošle nedelje Evroliga je objavila novi desetogodišnji plan razvoja takmičenja. Da li to i koliko utiče na NBA i planove da oformi novo takmičenje? "Video sam to. Mi smo fokusirani na stvaranju još vrednijeg košarkaškog ekosistema. Verujemo da smo stvorili model koji ima američki biznis model i daje mogućnost ekipama da sanjaju. U Evropi postoji strast, to nije sporno i naša je želja da to očuvamo. Ipak, i dalje postoji zbunjenost među navijačima kada govorimo o evropskoj košarci. Želimo da oni shvate kako njihovi timovi mogu da igraju i šta mogu da dostignu. Naš model će dati mogućnost ekipama da postanu profitabilnije mnogo brže, već u trećoj sezoni. Mnoge organizacije i dalje nisu profitabilne. Naš je cilj da utrostručimo prihode globalno, koji će se vraćati timovima kako bi bili stabilni i finansijski operativni. Želimo da otvorimo pun potencijal evropske košarke, što će biti dobro za timove, igrače i navijače. Idemo dalje, uzbuđeni zbog toga".

Evroliga je odbila predlog NBA, navode se dva razloga, a to su finansijski i poslovni razlozi. Da li možemo da čujemo vašu verziju i da li je mogućnost dogovora i dalje validna?

"Ne želim da otkrivam detalje privatnih razgovora sa Evroligom. Nadam se da ćemo moći da dođemo do dogovora sa Evroligom, ali nastavljamo i sami sa svojim planovima. Gledajte, kada dodajete nove timove na one u sistemu koji već finansijski nije održiv, pitam se da li je to put koji želite da pratite? Ponavljam, naš cilj je da klubovi postanu profitabilni mnogo brže, već kroz tri godine, čime će moći da reinvestiraju novac u infrastrukturu, mlađe kategorije, u iskustvo koje mogu da ponude navijačima. Putanja kojom će klubovi moći da dođu do takmičenja biće jasna, što sada nije slučaj u Evropi. Biće sve mnogo lakše i jednostavnije za sve, pa i medije. Imamo iskustva u vođenju uspešne lige, što verujem da pozdravljaju svi košarkaški činioci u Evropi".

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Da li imate neki konačni rok za razgovore sa Evroligom?

"Mi ne stajemo i idemo dalje što brže možemo. Naš plan je da krenemo sledećeg oktbora, čeka nas dosta posla, idemo brzo i ne stajemo".

Kolega iz Grčke pitao je još jednom kada bismo mogli da saznamo bar neka od imena evropskih franšiza koje će učestvovati u novom takmičenju...

"Grčka je mesto gde su navijači jako strastveni. Nemamo još nikakav rok, planiramo da krenemo za godinu dana, a u skorijoj budućnosti očekujemo da objavimo neke od franšiza koje će igrati naše takmičenje. Navijači treba da se raduju novom sistemu koji će biti lak za razumevanje. Ako pogledate današnji sistem, teško je pratiti sve. Imate Evroligu, Ligu šampiona, Evrokup, domaća prvenstva... Svi se takmiče protiv svakog i niko nije povezan sa drugima", rekao je Tejtum i dodao:

"Navijači treba da se raduju ideji da će svaki tim moći da sanja velike snove, da će biti tri ranga NBA Evrope i da će postojati jasan put do svakog od tog takmičenja. To je uspešan model koji vidimo u evropskom fudbalu godinama i čudno mi je da tako nešto ne vidimo u evropskoj košarci. Donećemo novo iskustvo navijačima kroz košarku u Evropi, a klubovi će biti finansijski stabilni, moći će da investiraju novac u sve što čini košarku posebnom. Želimo da zadržimo kvalitet košarke, ali i da donesemo novo iskustvo koje evropska košarka zaslužuje".

Jedno od pitanja odnosilo se na to da li košarkaški navijači mogu da se osećaju razočarano zbog skandala u koji su bili umešani Klipersi iz Los Anđelesa, zbog finansijskih malverzacijama sa isplatama novca Kavaju Lenardu, koji je nedavno zvanično otišao nazad u Toronto.

"Rekao bih da je ovo nešto što se ovo ne dešava redovno, ovo je zaista jedinstvena situacija sa kojom smo se suočili. I uvek ćemo se suočiti sa takvim ili sličnim situacijama, ako ih bude. Poštovaćemo zakon i pravila, jer hoćemo da navijači znaju da smo spremni da se izborimo sa svim problemima".

Probale su kolege još jednom da izvuku neku konkretnu informaciju od Tejtuma po pitanju toga kada bismo mogli da dobijemo neke detalje...

"Nemamo nikakav rok, idemo brzo i ne želim da pričam o detaljima razgovora sa Evroligom. Mi idemo svojim putem, brzo, očekujem da uskoro izađemo u javnost sa detaljima. Znamo da nas sledeće godine čekaju velike stvari, verujemo da je ovo realan okvir (da pokrenemo novo takmičenje)".

Za kraj, o tome da li će biti još i više NBA utakmica u "evropskom terminu" tokom sezone?

"Kao što znate, godinama unazad povećavamo broj 'prime time' utakmica vikendom. Pokušavamo da povećamo broj utakmica koje će biti dostupne evropskom tržištu. Imaćemo rekordan broj utakmica, preko 40 ja mislim. Ali, ono što će imati najveći uticaj na praćenje NBA lige za evropsko tržište je stvaranje nove lige".

NBA LIGA - POČETAK

Utorak

21.00: (2,10) Detroit (15,0) Boston (1,90) - MOZZART RELAX

Sreda

01.00: (1,60) Njujork (16,0) Filadelfija (2,65) - MOZZART RELAX

03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40) - MOZZART RELAX

Četvrtak

01.00: (1,50) Vašington (16,0) Milvoki Baks (3,00)

01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)

01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)

01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)

01.30: (2,10) Bruklin (15,0) Šarlot (1,90)

02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)

02.00: (1,90) Memfis (15,0) Juta (2,10)

02.30: (1,30) Hjuston (17,0) Dalas (4,10)

04.00: (1,35) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,70)

04.00: (1,60) Portland (16,0) Finiks (2,65)

04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)

*** Kvote su podložne promenama