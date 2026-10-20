Velika najava NBA sezone, već iz navike

Nova sezona doneće pod indigom iste promašaje u predviđanjima, doneće već poznate zaplete na koje se svaki put iznova ložimo, doneće očekivane padove i razočaranje, doneće uspavljivanje za posao više od 2,5 puta do Nove godine zbog kasnih termina za koje ne znaš da li da spavaš do njih ili posle njih. I biće potpuno nova i drugačija. Za sve one koji prvi put nalete na NBA prenos u nekom evropskom terminu; za sve one koji su mislili da su sve videli i da ih ništa ne može iznenaditi; za neke nove igračke simpatije i nove kletve; biće to sezona bez nekih glasova na koje smo navikli, bez nekih prijatelja čije smo podkaste puštali po navici.

Prvi put je dobra ideja. Nešto drugačije. Drugi put je pokušaj da se ponovi onaj isti osećaj. Treći put je početak navike. Tako je ono što je pre dve godine bilo “atipična” najava NBA sezone, prošle sezone pretvoreno u “najavu kakvu ste voleli” , a ove sezone je to već stvar zbog koje Doris Dragović digne glavu i smeje se.

Po navici ćemo ispratiti svaku važnu vest na Mozzart sportu, svaku utakmicu u izveštaju, svaki video vredan pažnje, analiziraćemo ko je šta zamislio i zašto je to glupost, proglašavaćemo preuranjeno genijalne kombinacije i nadaćemo se uzbuđenju kakvo može da podari samo “magična igra pod obručima”. KO OSVAJA NBA TITULU? POGLEDAJTE SVE KVOTE! Po navici je i autor ove najave zasukao rukave, preturio kolekciju filmova i muzičkih albuma, crnu knjižicu provokacija i prozivki, pa prosuo pred vas svoje sumanute paralele i još sumanutije prognoze kojih bi se trebalo kloniti. Po navici, od danas nećemo dobro spavati i neće nam smetati umorne, krvave oči, jer se, što bi rekao onaj zauvek izgubljeni glas u košarkaškom kosmosu - samo srcem jasno vidi. Atlanta Hoks Atlanta je dovela Lua Dortа, Dorijanа Fini-Smita i Arona Viginsa, ali je ostala bez Zakarija Risašea, pa je jasno da želi čvršću i fizički moćniju ekipu, a ne samo još jednu sezonu u kojoj će napad zavisiti od individualnog talenta. Soundtrek ovog tima potražili smo u pesmi Guči Mejna “Lemonade”. To je taj vajb trep kralja iz Atlante. To će na kraju biti tačno ta limunadica. Manje od 44 pobede. Boston Seltiks Mora da ste makar jednom zakačili “Departed”. U tom je filmu Boston kao grad jedan od aktivnih junaka, sa mentalitetom zatvorenog kruga u kom se glavni likovi nadmeću. Osim tih filozofskih, ovaj film sa ovogodišnjim Seltiksima ima i bukvalnu paralelu: Boston je zamenio Džejlena Brauna Polom Džordžom. Usput je doveo Mičela Robinsona, čime je promenio karakter ekipe koja je već bila naviknuta na šampionske ambicije. Manje od 52 pobede. Bruklin Nets Bruklin je doveo Džulijusa Rendla i Majkla Portera Džuniora, a ostao bez Nika Klekstona, što znači da pokušava da podigne napadački kvalitet, ali uz otvorena pitanja u reketu. Umesto nekog bruklinskog repa sa gramofona, prikladnije bi bilo da uz njihove utakmice pustite Kids Are All Right, u čast ekipe koja traži stabilan identitet dok se oko nje menjaju odnosi i uloge; mada će češće izgledati kao vrtić. Manje od 26 pobeda. Šarlot Hornets Možda smo bezobrazni što očekujemo da i vi volite Gloriju Gejnor. Ona je 1978. morala da nađe B stvar za ploču na kojoj je bila pesma “Substitute” i stavila je na naličje LP-a “I will survive”. Tako je to sa velikim stvarima u životu. Događaju se jer je tako predodređeno, a ne jer vas je u to ubeđivao nečiji dosadni otac. Ko je spomenuo Lamela Bola? On i Majls Bridžis nisu više u Šarlotu, ali su zato Hornetsi napunili tim košarkaškim džukelama - doveli su Naza Rida, Denisa Šredera, Grejsona Alena i Roja O'Nila, pa je roster dobio novu strukturu, ali i veliko pitanje ko će preuzeti kreaciju. Ali preživeće, pitajte Gloriju. Više od 39 pobeda. MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan Čikago Buls Znate ono kad braća Bluz kažu „We're on a mission from God.” Tako izgleda postdžordanovski život u najsrpskijem gradu u Americi (i ne samo u Americi). I svaka je misija, baš svaka, makar u timu bili i Derik Rouz i Lavin, osuđena na propast. Čikago je doveo Nika Klekstona i Normana Pauela i ne moramo puno da pričamo zašto su “Blues Brothers”, uz sve prepreke i neizvenosti - osim zbog gradskog konteksta grada Čikaga - dobra referenca za ovaj tim okružen nerealnm navijačima. Više od 28 pobeda, pa šta. Klivlend Kavalirs Bilo je proleće ove godine - a kao da su prošla dva života - kada je Donovan Mičel rekao da njegov tim ima “unfinished business”. Da je to rekao neko drugi, možda bismo pokušali da preskočimo paralelu sa poznatom komedijom istog imena. Ali tim sa notornim gubitnicima, iako vrhunskim košarkašima, teško može da dovrši posao u sve većoj konkurenciji u svojoj konferenciji. Ok, doveli su Pejtona Votsona, koji bi trebalo da donese dodatnu odbrambenu fleksibilnost, ali svaka čast ako verujete da ćemo ih gledati i u junu 2027. To ne znači da će više od 48 pobeda ostati - nedovršen posao. Dalas Maveriks Dalas je doveo Zakarija Risašea, Santija Aldamu i Markusa Sasera, ali je izgubio Kleja Tompsona i Krisa Midltona, pa je u fazi koja ne prestaje otkad je Voldemor, ime mu se ne spominjalo, odlučio da otera Luku Dončića. Ako vam kad kažete reč “promene” na pamet padnu zubi Dejvida Bouvija, to je zato što je to vrhunska pesma i to je zato što Maveriksi liče na njegov osmeh. Iako imaju Kupera Fleda Denver Nagets

Kakve veze ima davljenje Frenka Sinatre i drugovanje sa Merilin Monro jednog velikog vestern glumca sa Srbijom i Nikolom Jokićem? Pisali smo vam o tome u najavi Denverove sezone kroz lik i majstorstvo Nikole Jokića. Ipak, kladim se na manje od 49 pobeda. Detroit Pistons U vreme kada su Detroit Pistonsi, početkom dvehiljaditih, bili epitom tadašnje NBA lige, ludi, jaki, moćni i pragmatični, Dr. Dre i Snup Dog izbacili su “Next Episode”. Tek sa većim vremenskim odmakom, ta pesma je postala kultna. Kao i neki likovi iz tadašnjih Pistonsa, kojih se, u drugačijoj NBA eri, rado setimo. Nova NBA sezona je Next Episode. Detroit je doveo Džona Kolinsa, Ajzeju Džoa i Taureana Prinsa, ali je ostao bez Tobajasa Harisa, Kerisa Leverta i Ajzeje Stjuarta, što menja dubinu i raspodelu uloga u ekipi koja je već napravila ogroman iskorak prošle sezone i nije uspela da se nagradi. Može li još veći? Manje od 52 pobede. Golden Stejt Voriors

Preplavljen je internet pričom o porodici koja daje sve od sebe da ulepša poslednje dane Brusu Vilisu. Ako želite da slavite njegov život, nađito njegovo izvođenje pesme “Save the last dance for me”. O tom poslednjem plesu Stefa Karija, uz čitavo društvo na koje smo navikli i neke Letonce koji vuku povredu sa Zakintosa, već smo vam pisali.

Više od tri isključenja Drejmonda Grina do Ol stara. Hjuston Rokets

Kada se 1983. pojavio poster za film “The Right Stuff”, astronautsku priču o programu X-1 i tome da nekada ni ekstremni talenat nije dovoljan, već je važno imati ONO NEŠTO, kritičari su bili oduševljeni krilaticom: kako počinje budućnost. Hjuston Rokitsi imaju sastav čija je košarkaška prošlost mnogo veća od budućnosti - makar za ključnog igrača i njegove iskusne pratioce - ali bi mladi astronauti iz Udokinog tima mogli da odelete na mesec. Ako čitav tim bude imao ONO NEŠTO. Pisali smo vam i o Durentovoj potrebi da bude nekome nešto. Manje od 50 pobeda. Indijana Pejsers Kada je preminuo Bon Skot mnogi su mislili da se priča završava, ali je AC/DC albumom Back in Black pokazao da je u stanju da na drugačiji način pronađe svoj prepoznatljivi, jednostavan, ali ubojit ritam. Tome se nadaju i Pejsersi koji su došli nadomak raja, a onda se sve srušilo u provaliju. Tajris Haliburton je, na sreću za ovu referencu, vrlo živ i nadamo se uskoro vrlo zdrav. Mnogi smatraju da bi ova sezona, sa Kelijem Ubreom i Lerijem Nensom Džuniorom, bez Kema Džounsa, mogla biti Indijanin Back in Black. Više od 40 pobeda. Los Anđeles Klipers Moj rahmetli drug umeo je da kaže da je Brendon Ingram kralj najnebitnijih poena i deluje da bi ovi Klipersi, bez Lenarda, bez Kolinsa, suočeni sa realnošću, sa Ingramom i sličnima u timu, mogli da budu baš to - kraljevi nebitnih poena, nevažnih pobeda i dosadnih noći. Ko laže taj i krade, ko krade ide ispod 30 pobeda. Los Anđeles Lejkers

Kakve veze sa novim Lejkersima ima dukserica Stiva Mekvina iz filma Veliko bekstvo? Luka Dončić je u jednoj od najvažnijih sezona karijere, a svi koji ga volimo konačno smo shvatili da njegova magija ima rok trajanja. Ne košarkaški, nego ljudski. Čitajte o tome. Lejkersi više od 48 pobeda. Memfis Grizlis Ima više od godinu dana od kada mi prijatelj na svaki spomen Memfis Grizlisa kaže samo: bum bum bum hoće da me smaknu, a zaboravili su da imam neprobojnu jaknu. Ako ne znate referencu, pišemo minus i šaljemo vas u separe sa Dža Morantom kad supertalentovani, nadareni dripac uključi TikTok. Memfis je doveo Džeremija Granta, Ajzeju Stjuarta i Kvintena Posta, ali je izgubio sve igrače koji su činili njegov dosadašnji identitet. Idemo sve ispočetka. Idemo ispod 30 pobeda. Majami Hit

Janis Adetokumbo je kao i svi akteri našeg najavnog serijala, stigao do velike raskrsnice u karijeri. I na njoj napravio veliko skretanje. Kakve veze imaju on i Robert Von i kako bi Janisu stajao kaubojski šešir, pročitajte u drugoj epizodi naše priče o Sedam veličanstvenih košarkaša. Majami više od 48 pobeda. Milvoki Baks Pustite “Everybody Hurts” od R.E.M. i gledajte Milvoki ako vam je loše i želite da vidite da može i gore. Manje od 30 pobeda. Minesota Timbervulvs Film Martina Skorsezea iz 2013. prati Džordana Belforta, berzanskog mešetara koji od prodaje jeftinih akcija gradi ogromno, pohlepno poslovno carstvo. Dikaprio igra čoveka čiji su samopouzdanje, glad za uspehom i sposobnost da pridobije ljude istovremeno njegovi najveći aduti i put ka propasti. Sve to je do sada bilo samo adut Entonija Edvardsa i njegova priča u Minesoti nije pošla put propasti. Ali klatno se zato i naziva klatnom. Njegov front ofis odlučio je da mu pomogne, zamenivši Naza Rida i Džulija Rendla Kumingom i Lamelom. Kreativni plafon raste, Timbelvulvsi idu preko granice od 48 pobeda. Nju Orleans Pelikans Slično je kao sa Milvokijem. Samo nemojte da ih pustite kad ste jadni, moglo bi da vas dotuče, nego nakon što se isplačete. Potrebno je i malo jeftine komike. U pozadini „Still Standing” od Eltona Džona i više od 25 pobeda, kad je bal nek se… Njujork Niks Kum 2 je, nema puno dileme, bio najteži film za snimanje u istoriji kinematografije. Zato što je trebalo nastaviti onakvu filmsku priču. Niksi su dužni da to urade, najveći glumci su i dalje tu, čeka se novi zaplet, a En Hatavej je konačno na porodiljskom. Više od 52 pobede ako situacija oko Taunsa ne potraje mesecima. Oklahoma Siti Tander

Ni pomoću lasa. Najčešće je to najtačniji opis igre Oklahome, čijoj smo najvećoj zvezdi - nekonvencionalnom superstaru - posvetili prvu epizodu najavnog serijala. Mnogi će njegovi treneri i saigrači reći da ritam u kom SGA igra nije moguće kopirati. Ako za Nikolu Jokića važi da je gospodar ritma igre, prostora i vremena u kome postoji čitav tim, SGA je gospodar sopstvenog ritma. Kada bi neko drugi ubrzao, on usporava. Kada bi se neko drugi zaustavio, on se zaleti glavom bez obzira. Može li opet ubrzati, kada svi očekuju da uspori? Manje od 62 pobede. Orlando Medžik Orlando je vratio Nikolu Vučevića doma i oslobodio nas lica Morica Vagnera, ima i dalje mlado jezgro, ima nove trenerske ideje i liči mi na “The Incredibles”. Svako u porodici ima supermoć, ali ništa to ne vredi dok se svi ne uklope i ne ujedine. Orlando ima mnogo individualnog talenta, ali njegov sledeći korak zavisi od toga može li sve te delove da pretvori u funkcionalnu celinu. Više od 42 pobede. Filadelfija Seventisiksers

“Nisam odlučio da promenim svoj život, ostavim porodicu i opet se prilagođavam na hladnoću istočne obale, da bih ispao u drugoj rundi”, rekao je novinarima bez trunke ustezanja. Za takvo samopouzdanje neophodne su dve pretpostavke. Prva je realna sposobnost da menja stvari na terenu. Lebron je prošle sezone imao 342 poena iz tranzicije, što je drugi najbolji učinak u čitavoj ligi. Sa punom 41 godinom. VIŠE PROČITAJTE OVDE.

Više od 50 pobeda navijački. Finiks Sans Sve isto kao Pelikansi i Baksi, samo što ćete Finiks gledati uz „Ain't No Sunshine” kad niste dovoljno sumorni, kad poželite da se setite svih prilika koje ste propustili. Manje od 42 pobede. Portland Trejlblejzers