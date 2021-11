Meloun u metu: Hajde da budemo iskreni, ceo naš tim je izgrađen oko Jokića

Denver bez Nikole Jokića i sa njim nije isti tim. Videlo se to u sudaru Majamija i Nagetsa u kom je srpski centar ubacio 24 poena i tome dodao 15 skokova i sedam asistencija u trijumfu od 120:111.

Izdržao je Jokić zvižduke sa tribina, pritisak, pa je uz pomoć braće koja su bila pored terena bodreći ga uspeo da ponovo pokaže koliko je dobar. I po Nagetse - nezamenjiv.

To je podvukao i iskreno konstatovao trener Denvera Majkl Meloun.

"Hajde da budemo iskreni: ceo naš tim je izgrađen oko Nikole Jokića. On je centralna tačka i centralna figura našeg napada, a može isto da se kaže i za našu odbranu. Tako da, dok je on bio van tima - mučili smo se. Mislim da bi se to dogodilo svakom timu ako iz njega ´izvučete´ MVP-ja NBA lige", rekao je Meloun.

Nagetsima je olakšavajuća okolnost u prethodnim porazima bila to što nisu mogli da računaju na Džamala Marija, Pi Džej Doužera, Majkla Portera Juniora i Džamajka Grina.

“Ne znam da li je olakšanje prava reč, ali bilo je definitivno užitka, osmeha, pa i zagrljaja. Pobede značajno rešavaju bol. Želeli smo ovu pobedu kako bismo se ponovo dobro osećali”, rekao je Meloun.

Važnu ulogu u trijumfu nad Majamijem imao je i Nejšon Bouns Hiland.

"Čoveče, lepo je ući u svlačionicu posle utakmice. Vide se osmesi i energija. Odmah se bolje osećam. Sada smo tim kada se Jokić vratio. Dobar je osećaj kada igramo preko njega", rekao je Hiland.

Sigurno sada lakše dišu u Denveru koji je na devetoj poziciji NBA lige.