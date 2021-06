I druga je bila tesna, nimalo laka, niti ubedljiva. Ali je i druga utakmica polufinala Zapada pripala Juti, koja je došla na pola puta od prolaza u narednu rundu.

Klipersi su i ovog puta pratili ritam Džezera, duvali su im za vratom sve vreme, iako je povremeno izgledalo, dok je Donovana Mičela slušala ruka, da će tim iz Solt Lejk Sitija zatvoriti utakmicu pre kraja. Ali, strpljivo, bez panike igrali su momci iz Los Aneđeles i tek u poslednja tri minuta ostali su bez goriva – 117:111.

Nije još kraj, Juta je prešla tek pola puta do trijumfa, ali u teškoj su situaciji Klipersi, pod pritiskom imperativa da moraju da dobiju obe utakmice na svom terenu.

Posle prve dve četvrtine svi su pričali i pisali o Donovanu Mičelu. Prva zvezda Jute je ubacila 27 poena za poluvreme uz šut iz igre 11/16. Imao je njegov tim 13 poena prednosti tokom velikog odmora (66:53) i činilo se da sve ide u dobrom pravcu po najbolji tim konferencije tokom ligaškog dela.

No, kako to obično biva, stao je šut Mičelu, potrošio je gotovo svu municiju koju je imao, ali ga to nije omelo da šutira i šutira do besvesti. Na kraju utakmice imao je 37 poena na saldu, ali je pogodio 15 od 29 šuteva. Na sreću Džezera, tamo gde je stao Mičel, a to je bio veći deo drugog poluvremena, nastavio je Džordan Klarkson, koji je ubacio 24 poena i „premostio“ period praznog hoda prve zvezde ekipe.

Kod Klipersa su poeni bili malo ravnomernije raspoređeni: Redži Džekson 29, Pol Džordž 27, a Kavaj Lenard 21. Imali su momci iz El Eja veliku šansu. Na 6:37 pre kraja Džekson je pogodio trojku koja je donela Klipersima vođstvo 101:99. Ali su samo dva naredna napada bila dovoljna Juti da napravi 5:0 i vrati vođstvo u svoje ruke. Do kraja ga nije ni ispuštala.

Na 106:103 usledila je nova serija domaćina od 7:0 i tu je bio kraj svih nada za goste da mogu do brejka.