Mijović: Dubai zaslužio Evroligu, organizacija na NBA nivou

Četvrtak, 20.00: (2,65) Bajern Minhen (16,0) Dubai (1,60)

Trener Studentskog centra govorio je i o narednom gostovanju Klužu, kao i o značaju ovakvih utakmica za svoju mladu ekipu.

"Nemam mnogo loših stvari da kažem svojim igračima. Nastavljamo dalje. Ovo je za nas velika škola. Sledeća utakmica je protiv Kluža, što će biti još jedno teško gostovanje za moj mladi tim. Nadam se da ćemo, kada dođu utakmice protiv ekipa koje su po kvalitetu na našem nivou, biti spremni da se borimo za pobedu".

Na pitanje o igri oba tima, Mijović je posebno govorio o kvalitetu Dubaija i organizaciji kluba, koju je uporedio sa NBA standardima.

"Kao što sam već rekao, pre svega moramo da govorimo o kvalitetu koji Dubai poseduje. Ovo je sigurno jedna od najboljih ekipa u Evropi. Treći put zaredom dolazim ovde, praktično od samog početka učešća Dubaija u ABA ligi. Sećam se da sam još prošle sezone rekao da je ovo tim koji, bez ikakve sumnje, zaslužuje da igra Evroligu. Danas, kada vidim kako sve ovo funkcioniše, a ovog puta ostajemo i jedan dan duže, imam priliku da još bolje sagledam čitavu organizaciju. Kada vidim sve ljude koji ovde rade, stručni štab, menadžment i način na koji je sve organizovano, mogu da kažem da je ovo, bez ikakve dileme, NBA nivo. Za mene je zaista velika, velika čast što sam bio deo ove utakmice".

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Govoreći o samom susretu, Mijović je dodao:

"Što se samog meča tiče, mislim da su obe ekipe igrale dobro i da je to bilo lepo za sve ljude koji su došli da gledaju utakmicu. Videli smo ukupno oko 200 poena. Zaista sam zadovoljan svime što je moja ekipa pokazala, a kvalitetom Dubaija nisam nimalo iznenađen."

Trener Dubaija Ćavi Paskval zahvalio je navijačima na podršci, a potom govorio o izdanju svoje ekipe i igri Studentskog centra.

"Pre svega, želeo bih da zahvalim svim navijačima koji su danas bili ovde. Srećni smo zbog ove pobede. Bila je ovo utakmica u kojoj smo imali deset minuta tokom kojih smo praktično potpuno nestali iz igre. Preostalih 30 minuta bili smo dobri, posebno u napadu. Kada je reč o odbrani, samo smo jednu četvrtinu odigrali na dobrom nivou. Takođe, želeo bih da čestitam Derbiju na sjajnoj utakmici koju je odigrao protiv nas. Igrali su veoma dobro, u odličnom ritmu, veoma dobro su šutirali. Zaista su odigrali odličnu utakmicu".

Paskval je zatim pomenuo povratak u Koka-kola arenu i predstojeći put u Minhen.

"Za nas je ovo bila utakmica u kojoj smo se vratili u Koka-kola arenu. Lepo je ponovo biti ovde i ostvariti pobedu, a od sutra počinjemo da se pripremamo za Minhen. Sutra putujemo u Minhen i počinjemo pripreme za sledeću utakmicu".

Na pitanje o napadačkoj efikasnosti Dubaija, koji je postigao 108 poena, španski stručnjak ukazao je i na problem sa izgubljenim loptama.

"Generalno, mi smo ekipa koja pokušava da bude ozbiljna i odgovorna i u napadu i u odbrani, na obe strane terena. Ako izuzmemo jednu utakmicu koju nismo odigrali dobro, a to je bila prethodna utakmica ovde, u svim ostalim mečevima manje-više uspevamo da dođemo do dobrog broja postignutih poena u napadu. Veoma dobro delimo loptu i igramo timski, ali ono što je danas bilo negativno jeste tih 18 izgubljenih lopti koje smo imali. Kada ne gubimo loptu, uglavnom uspevamo da postignemo poene. Zato moramo malo više da vodimo računa o lopti. Od tih 18 izgubljenih lopti, mislim da je sedam bilo posledica faulova u napadu. Dakle, danas smo napravili previše faulova u napadu i moramo da smanjimo ukupan broj izgubljenih lopti. Ako u tome uspemo, moći ćemo da postižemo još više poena".