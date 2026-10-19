Mijović: Dubai zaslužio Evroligu, organizacija na NBA nivou
Vreme čitanja: 5min | pon. 19.10.26. | 23:45
"Za mene je zaista velika, velika čast što sam bio deo ove utakmice", rekao je trener Studentskog centra
Košarkaši Dubaija savladali su Studentski centar rezultatom 108:90 u poslednjoj utakmici četvrtog kola Grupe B ABA lige. Nakon susreta, trener podgoričkog sastava Petar Mijović pohvalio je borbenost svojih igrača, ali je posebno istakao kvalitet protivnika i organizaciju kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koju je uporedio sa NBA standardima. Ćavi Paskval je, uprkos pobedi, imao primedbe na igru svog tima u trećoj četvrtini.
Mijović je ovako video susret sa Dubaijem:
"Pre svega, pozdrav svima i čestitke Dubaiju na potpuno zasluženoj pobedi. Moji momci su se borili. Zaista su se borili tokom čitave utakmice. Na kraju smo postigli 90 poena, što ovde, protiv jednog evroligaškog tima, nije nimalo lako. Ipak, uspeli smo da pronađemo način da dođemo do tih poena. S druge strane, u odbrani smo napravili nekoliko zaista velikih grešaka, a imali smo i izgubljene lopte iz kojih je Dubai direktno dolazio do poena u tranziciji. Takođe, bilo je nekoliko situacija sa ničijim loptama, takozvanim '50-50' loptama, koje su završavale pravo u njihovim rukama. Međutim, neke od tih situacija bile su jednostavno posledica individualnog kvaliteta koji ova ekipa poseduje. I ne govorim samo o kvalitetu za nivo ABA lige, već i za nivo Evrolige", poručio je Mijović.
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Trener Studentskog centra govorio je i o narednom gostovanju Klužu, kao i o značaju ovakvih utakmica za svoju mladu ekipu.
"Nemam mnogo loših stvari da kažem svojim igračima. Nastavljamo dalje. Ovo je za nas velika škola. Sledeća utakmica je protiv Kluža, što će biti još jedno teško gostovanje za moj mladi tim. Nadam se da ćemo, kada dođu utakmice protiv ekipa koje su po kvalitetu na našem nivou, biti spremni da se borimo za pobedu".
Na pitanje o igri oba tima, Mijović je posebno govorio o kvalitetu Dubaija i organizaciji kluba, koju je uporedio sa NBA standardima.
"Kao što sam već rekao, pre svega moramo da govorimo o kvalitetu koji Dubai poseduje. Ovo je sigurno jedna od najboljih ekipa u Evropi. Treći put zaredom dolazim ovde, praktično od samog početka učešća Dubaija u ABA ligi. Sećam se da sam još prošle sezone rekao da je ovo tim koji, bez ikakve sumnje, zaslužuje da igra Evroligu. Danas, kada vidim kako sve ovo funkcioniše, a ovog puta ostajemo i jedan dan duže, imam priliku da još bolje sagledam čitavu organizaciju. Kada vidim sve ljude koji ovde rade, stručni štab, menadžment i način na koji je sve organizovano, mogu da kažem da je ovo, bez ikakve dileme, NBA nivo. Za mene je zaista velika, velika čast što sam bio deo ove utakmice".
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Govoreći o samom susretu, Mijović je dodao:
"Što se samog meča tiče, mislim da su obe ekipe igrale dobro i da je to bilo lepo za sve ljude koji su došli da gledaju utakmicu. Videli smo ukupno oko 200 poena. Zaista sam zadovoljan svime što je moja ekipa pokazala, a kvalitetom Dubaija nisam nimalo iznenađen."
Trener Dubaija Ćavi Paskval zahvalio je navijačima na podršci, a potom govorio o izdanju svoje ekipe i igri Studentskog centra.
"Pre svega, želeo bih da zahvalim svim navijačima koji su danas bili ovde. Srećni smo zbog ove pobede. Bila je ovo utakmica u kojoj smo imali deset minuta tokom kojih smo praktično potpuno nestali iz igre. Preostalih 30 minuta bili smo dobri, posebno u napadu. Kada je reč o odbrani, samo smo jednu četvrtinu odigrali na dobrom nivou. Takođe, želeo bih da čestitam Derbiju na sjajnoj utakmici koju je odigrao protiv nas. Igrali su veoma dobro, u odličnom ritmu, veoma dobro su šutirali. Zaista su odigrali odličnu utakmicu".
Paskval je zatim pomenuo povratak u Koka-kola arenu i predstojeći put u Minhen.
"Za nas je ovo bila utakmica u kojoj smo se vratili u Koka-kola arenu. Lepo je ponovo biti ovde i ostvariti pobedu, a od sutra počinjemo da se pripremamo za Minhen. Sutra putujemo u Minhen i počinjemo pripreme za sledeću utakmicu".
Na pitanje o napadačkoj efikasnosti Dubaija, koji je postigao 108 poena, španski stručnjak ukazao je i na problem sa izgubljenim loptama.
"Generalno, mi smo ekipa koja pokušava da bude ozbiljna i odgovorna i u napadu i u odbrani, na obe strane terena. Ako izuzmemo jednu utakmicu koju nismo odigrali dobro, a to je bila prethodna utakmica ovde, u svim ostalim mečevima manje-više uspevamo da dođemo do dobrog broja postignutih poena u napadu. Veoma dobro delimo loptu i igramo timski, ali ono što je danas bilo negativno jeste tih 18 izgubljenih lopti koje smo imali. Kada ne gubimo loptu, uglavnom uspevamo da postignemo poene. Zato moramo malo više da vodimo računa o lopti. Od tih 18 izgubljenih lopti, mislim da je sedam bilo posledica faulova u napadu. Dakle, danas smo napravili previše faulova u napadu i moramo da smanjimo ukupan broj izgubljenih lopti. Ako u tome uspemo, moći ćemo da postižemo još više poena".
Upitan šta se dogodilo u trećoj četvrtini, kada se Studentski centar vratio u utakmicu, Paskval je rekao:
"I kada je dobro i kada je loše, utakmica traje 40 minuta. To je uvek tako. Pobeđuje ekipa koja posle tih 40 minuta postigne više poena. To je prva stvar. Sve ekipe imaju svoje uspone i padove tokom utakmice. Međutim, danas je bilo očigledno da smo se iz svlačionice vratili pomalo isključeni iz utakmice. Postigli smo 60 poena i pomislili da će sve biti lako. Ali u životu ništa nije lako, a u košarci još manje. Zato u svakom trenutku morate da budete maksimalno koncentrisani i da održavate visok nivo intenziteta. Ako to ne radite, svaki protivnik može da vas pobedi. Upravo je Derbi danas pokazao koliko protivnik može da bude opasan kada niste na potrebnom nivou. Ako niste koncentrisani, ne možete da igrate".
Paskval je na kraju govorio i o ciljevima Dubaija u ovoj sezoni.
"Naš cilj je sledeća utakmica. Naravno, mi smo ambiciozni i želimo da se borimo za sve. Ali jedini način da to ostvarimo jeste da pokušavamo da svakog dana budemo bolji nego što smo bili prethodnog. To je najvažnije. A posle ćemo videti do kog nivoa možemo da stignemo. Ali naš cilj je da pobedimo u sledećoj utakmici i da nastavimo dalje".