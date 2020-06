Milutinov u Moskvi - oči u oči s tradicijom, očekivanjima i Itudisovim sistemom

Vil Klajburn nije mogao, niti želeo da krije oduševljenje. Vest da je Nikola Milutinov potpisao trogodišnji ugovor sa moskovskim CSKA pozdravio je u duhu modernog doba. Na društvenim mrežama uz GIF - slika sačinjena od više frejmova koji daju osećaj da se likovi pomeraju - dečaka koji zadovoljno pleše, verovatno svestan da posle sedmogodišnje vladavine Kajla Hajnsa i dalje aktuelni šampion Evrope nije mogao da angažuje kvalitetniju zamenu.

Nikola Milutinov zatvorio je petogodišnje poglavlje u Pireju i kao slobodan igrač povukao najbolji sledeći potez u karijeri na evropskom kontinentu. Jer, dileme nema da je momak iz Novog Sada komotno mogao da se oproba u NBA ligi. Pretpostavka je vrlo prosta - u najjače košarkaško takmičenje sveta nije otišao jer Greg Popovič i organizacija San Antonija nisu mogli da mu obećaju adekvatnu minutažu i ulogu dostojnu (verovatno) najboljeg centra Evrope. Zato transfer u CSKA predstavlja sasvim logičan potez. Vrhunski stručnjak, izgrađen sistem, stabilno radno okruženje, sa uvek najvišim ambicijama i velikim budžetom, u jednom od najlepših gradova na svetu. Sve ono što Olimpijakos zbog višegodišnjeg previranja sa Panatinaikosom i tamošnjim Savezom, te degradacije u niži rang takmičenja i finansijskog limita više nije mogao da mu pruži.

“Očigledno je da Nikola ima kvalitet da igra u NBA ligi i to je svima jasno. Mene s jedne strane čudi da još nije dobio prostor u San Antoniju, jer ima određene kvalitete koji igrači njegovih gabarita nemaju. To su pre svega dobre lateralna kretanja, čitanje igre, a u sadašnjoj modi igranja pik’n’rola poseduje kvalitet iskakanja na igraču s loptom, dobrog pokrivanja prostora...“, kaže Marin Sedlaček za MOZZART Sport i nastavlja:

“On je u poslednjih nekoliko godina dostigao određenu zrelost za igrača njegovih godina. Dobro se snašao u sistemu Olimpijakosa, povrede ga jesu malo usporile, ali ne i omele na razvojnom putu. Verujem da će se dobro uklopiti u sistem CSKA“.

Sve i da je situacija u Pireju značajno bolja, iz ugla objektivnog posmatrača deluje da je Milutinov pametno izabrao pravi trenutak da započne novo poglavlje. Olimpijakos je došao u situaciju kada mora da se suoči s neizbežnim i po hitnom postupku izmisli naslednike dvojici nezamenjivih - Vasilisu Spanulisu i Jorgosu Printezisu. Godinama rezultati nisu po volji braće Angelopulos, niti ima toliko novčanih sredstava za borbu s najmoćnijim organizacijama u Evropi. Jednostavno, Olimpijakos je upao u limbo. Još jednu godinu igraće Evroligu kao lokalni drugoligaš, bez jasne slike, ideje i daljeg usmerenja, što potvrđuju česte promene u stručnom štabu. Sve to automatski znači da klub nema mogućnost da se bori za šampionsku krunu u svojoj zemlji, niti za ozbiljniji plasman u Evropi.

Osim toga, Milutinov je dotakao plafon nakon dve godine drastičnog napretka u svim segmentima igre. Izrastao je u pravu zvezdu evropske košarkaške scene, peticu starog kova koja ima i taj šmek nekih modernih dugajlija, ali opet spakovan u paket koji je Milutinova doveo do zvanja prvog skakača Evrolige, dvostrukog uzastopnog člana najbolje petorke grčkog prvenstva, učesnika Ol star utakmica u isto toliko izdanja i etikete igrača s najvećim ostvarenim napretkom.

Sada je na red došla Moskva. Prošlogodišnja titula evropskog klupskog šampiona označila je i kraj jedne generacije čije su pokretno gorivo bili Serhio Rodrigez i Nando de Kolo. Prvi je nedugo po krunisanju u Vitoriji prešao u milansku Olimpiju, drugi u Fenerbahče, čime je Dimitris Itudis otpočeo veliku rekonstrukciju ekipe. Pošto je doneta odluka da se sezona poništi, završena je i trofejna era kapitena Hajnsa ovenčana sa dva evropska pehara, šest titula prvaka VTB lige, dva zvanja najboljeg defanzivca Evrope i jednim identičnim priznanjem u najjačem regionalnom takmičenju na Starom kontinentu. Bez nekog konkretnog reda Itudis je precrtao Rona Bejkera, Kostu Kufosa, Janisa Strelnijeksa, Mihaila Kulagina, Daruna Hilijarda, a moguće je da če njihovim stopama i Andrej Voroncevič kome još nije ponuđen novi ugovor.

Sve ovo izuzetno je važno i za Nikolu Milutinova. CSKA je rešio da se oslobodi prekobrojnih i krene u sledeću epohu sa novim snagama. Za razliku od Olimpijakosa, u Moskvi je sistem mnogo stabilniji, iako se prvi čovek kluba Andrej Vatutin u više navrata žalio kako su vodeći klupski sponzori ozbiljno pogođeni pandemijom virusa korona. Počev od kompanije Nornikl, koja drži vlast u CSKA, do ostalih važnih partnera, poput ruske avio-kompanije Aeroflot. Gubici jesu višemilionski i budžet će verovatno biti u određenoj meri niži - šuška se oko 30 odsto -, ali evidentno je da Vatutin i njegovi saradnici imaju fond za crne dane. Jer, teško da bi uspeli da ubede najboljeg igrača Majka Džejmsa da potpiše vernost na još tri godine, niti bi bilo realno da se u Itudisovim planovima uz Milutinova nađu još Toko Šengelija ili Ekpe Judo. Između ostalih...

Gde je u svemu tome Nikola Milutov? Poput svojih prethodnika, Miloša Teodosića, Kajla Hajnsa, Tea Papalukasa ili Zorana Ercega, izabrao je mesto gde su svi oni uspeli. Ali, tamo ga čeka veliki posao. Odnosno suočavanje sa bogatom tradicijom i velikim očekivanjima na poziciji koju su proslavili taj isti Hajns zajedno sa Nenadom Krstićem, Dejvidom Andersenom, Sašom Kaunom, Erazemom Lorbekom...

“Hajns je imao veliku ulogu u CSKA, ali nije bio toliko eksponiran. On je bio taj šesti igrač koji je doprinosio igri tako što je maksimalno koristio svoje kvalitete. Ne vidim da će Nikola biti u toj ulozi igrača sa klupe, već neko ko će biti redovan član startne petorke. Gledajući sve što je Hajns napravio u CSKA, to za Milutinova može da bude samo dodatni izazov. Hajns je bio zaštitni znak CSKA sve ove godine. Zato će se u Nikolinom slučaju sve gledati kroz prizmu dobrog i lošeg u poređenju s Hajnsom, mada sam siguran da lošeg neće biti“, smatra Sedlaček.

Šta očekivati od Nikole Milutinova u Moskvi? Kao član Olimpijakosa u poslednje dve godine postao je neko u kome su treneri videli oslonac u obe faze igre. Preko noći postao je neko ko je skinuo veliki teret sa leđa nerazdvojnog tandema Spanulis - Printezis, ali je često znao i da ostane sam u procesu. Tako je i došao na prosek od 11 poena i 8,1 skok u poslednje dve sezone, što mu je donelo i etiketu najboljeg skakača Evrolige, ali i jednog od statistički najkorisnijih igrača u takmičenju. Ove godine ispred njega bili su samo Šejn Larkin (25,76), Nikola Mirotić (22,46), Majk Džejms (20,86) i Aleksej Šved (19,38), po čemu je zvanično najkorisniji centar Evrope sa indeksom korisnosti 19,21.

Sada dolazi u sistem gde su agresivna odbrana i napad s mnogo mašte trejdmark Itudisovog trenerskog rada. Uz širok dijapazon setova akcija utemeljenih na piku. Što Milutinovu jako odgovara. CSKA je godinama klub s najčvršćom odbranom i najefikasnijim napadom i neretko se kaže da je Itudisov CSKA uz Real Madrid Pabla Lasa nešto najbliže NBA visinama. Milutinov bi u takvom okruženju trebalo da ima veliku ulogu kraj Džejmsa i zapravo će njih dvojica sa oporavljenim Vilom Klajburnom verovatno biti vezivno tkivo novog CSKA. Tu Milutinov ima sve preduslove da stekne veliko iskustvo u naredne dve ili tri godine, što bi moglo da bude ključno u daljim naporima da se oproba i u NBA ligi. Ne treba zaboraviti, on pretposlednjeg dana 2020. puni tek 26 godina.

“On je igrač koji ima kvalitet da može da igra i leđima i licem ka košu podjednako dobro, uz iskustvo koje ima, biće jako dobro pojačanje za CSKA u oba polja. On je jedan od onih koji mogu da igraju i u višem tempu, odnosno da trči brzo gore-dole i isprati takav tok utakmice bez problema. Mobilan centar koji može da bude dobar zaštitnik koša u odbrani, ali i da napravi dobre stvari u pozicionoj igri u odbrani, gde bi terao protivničke napadače od toga da ulaze na koš i postižu lake poene, ali i napadu kroz pik sa Džejmsom“, objašnjava dugogodišnji skaut Filadelfije i povlači paralelu:

“Od Nikole se može više očekivati u novom klubu. Drugačiji je profil igrača od Hajnsa. Milutinov nije fizički jak kao on, ali Hajnsu šut sa poludistance nije bila jača strana. On se više oslanjao na skok u napadu, da pokupi otpatke i bude superiorniji u kontaktu sa višim igračima. Hajns je atipičan igrač i takvog nema u Evroligi. Nikola će svojim profilom sigurno doneti novi kvalitet u centarskoj liniji, jer ima dobre kretnje, solidne procente šuta sa poludistance u poređenju ispaljenih i pogođenih šuteva, igra u piku mu je vrlo dobra... Praktično nastavlja bogatu tradiciju centara koji su nosili opremu CSKA“.

Veliki benefit Milutinov bi mogao da ostvari i kroz istorijsku konekciju Dimitrisa Itudisa sa srpskom košarkom i njenim blistavim izdancima. Od Željka Obradovića i Dušana Ivkovića, preko Dejana Bodiroge, Miloša Teodosića, Peđe Stojakovića, Željka Rebrače, Dejana Tomaševića... Svi oni imali su određeni uticaj na razvoj Dimitrisa Itudisa u trenera s najvećim iskustvom na talasu mladih stručnjaka. I gotovo sve njih je Dimitris Itudis (in)direktno učinio boljim. Sada je došao red na Milutinova, kome je potrebna stabilna, čvrsta ruka da ga dalje vodi kroz karijeru i omogući mu da dalje širi paletu igračkih kvaliteta. Zato i postoji koncenzus oko toga da će mu kraj Itudisa biti odlično.

“Milutinov ima veoma dobre radne navike, što je već pokazao u našim reprezentativnim selekcijama i to je jako važno za Itudisa. Ono što će možda biti promena u igri CSKA od sada je to što neće biti Hajnsa, koji je znatno niži, iskusan skakač. Nikola ima drugačije kvalitete, pa će se tako napadačke akcije CSKA promeniti. Itudis sa tim iskustvom koje ima ima kapacitet da postavi potpuno novi sistem igre, gde će iskombinovati dobre šutere, sa pik’n’rolom gde bi Milutinov imao glavnu ulogu“, veruje Sedlaček i podvlači:

“U Olimpijakosu Milutinov čak i nije bio dobro iskorišćen u napadu. Imao je sasvim solidne procente iz igre, pravio dobre stvari, ali Olimpijakos je drugačija koncepcija od one na kojoj je utemeljen CSKA. Globalno gledano Milutinov je jako sazreo, verujem da će mu promena prijati, a u Moskvi će imati prostor i vreme da potvrdi kvalitet, što može da mu bude odskočna daska za NBA“.

U svom prvom obraćanju kao novi igrač CSKA Milutinov je priznao da su mu sve dosadašnje odluke u karijeri bile teške, ali ispravne. Za ovaj transfer, koji bi trebalo da mu donese i do 9.000.000 evra do juna 2023. godine, smatra da je proizvod odluke oko koje nije mnogo razmišljao. Prošao je škole Hemofarma, Partizana, Olimpijakosa i stigao do CSKA. Na svakoj stanici imao je sreću da je imao bar po jednu važnu zvezdu vodilju, od Žarka Vučurovića koji ga je usmerio ka Hemofarmu, preko Duška Vujoševića u Humskoj 1 od koga je naučio sve važne pojedinosti centarske igre, do Janisa Sferopulosa i Dejvida Blata koji su njegov talenat pretočili u nešto mnogo više. Tačnije, dozvolili mu da sazri kao igrač i čovek i puste ga da pokaže svima talenat kojim raspolaže. Važnu ulogu u životnim i sportskim odlukama imala je njegova porodica, kojoj je Milutinov jako privržen. Odmah tu su i njegovi agenti koji godinama vode računa o pravilnom usmerenju na daljem razvojnom putu, zbog čega Milutinov i jeste poznat kao miran i vredan momak posvećen radu.

Sada mora da iskoristi momenat i napravi još jedan veliki iskorak.

